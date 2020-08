Fylkesmannen åpner tilsyn mot helsepersonell på «Roald Amundsen»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På bakgrunn av den informasjonen vi har innhentet, finner vi grunn til å gå videre med tilsynssak overfor de to skipslegene som var om bord, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen.

Tilsynssaken er rettet mot MS Roald Amundsens to skipsleger, bekrefter Olsen til NRK. Fylkeslegen vil ikke overfor NRK kommentere hva slags informasjon som skal behandles.

– Vi blir å hente inn mer informasjon for å få saken ytterligere belyst, og se alt i en sammenheng. Det kan komme til å ta noen måneder før vi får et vedtak, sier hun.

Til nå er 71 personer smittet etter utbruddet på MS «Roald Amundsen». Fylkeslegen vil blant annet se på om skipslegene har ivaretatt sine plikter.

– Vi vil se på de kravene som stilles til helsepersonell. De pliktene de har i sine arbeidsavtaler, lover og forskrifter, sier Olsen.

Les også: Ni flere er smittet

Alvorlig situasjon

MS «Roald Amundsen» kom til Tromsø 31. juli. Skipet hadde da vært på en ukes cruise rundt Svalbard. Senere viste det seg at mange, både mannskap og reisende, var smittet av sykdommen.

Fylkesmannen opplyser at de vil vurdere om skipslegene har ivaretatt sine plikter etter helselovgivningen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse, for det er snakk om covid-19 pasienter. Det kan være en alvorlig sykdom med alvorlige konsekvenser, sier Olsen.

Per torsdag er det færre enn 10 personer som nå er i isolasjon om bord på skipet etter å ha blitt smittet. Det er en egen fløy på båten som er avholdt for de isolerte. De vil bli flytter over til en plass på land torsdag, opplyser Tromsø kommune til NRK.

Den norske skipslegen kommenterer tilsynet slik:

– Det finner jeg helt naturlig, og de gjør det de skal gjøre. Mer vil jeg ikke kommentere.

Hurtigruten ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn på spørsmål om enkeltpersoner, enkelthandlinger eller medisinskfaglige vurderinger som omhandler de to seilingene med MS «Roald Amundsen».

Det skriver pressevakt Tarjei Kramviken ved Hurtigruten i en e-post til NRK: