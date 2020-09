Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag ble en knusende granskingsrapport om smitteutbruddet på «Roald Amundsen» lagt fram.

– Granskingen viser at de har gjort alvorlige feil i smittevernarbeidet på Hurtigruten, sier Erna Solberg til NRK.

Rapporten slår fast at selskapet blant annet har brutt reglene for karantene og ikke fulgt opp mistanke om smitte.

– De laget et smittevernsystem som skulle kunne fungere, men de skulle fulgt det også, sier Solberg.

– Helseministeren og jeg sa tidlig at det som har skjedd på Hurtigruten var kritikkverdig. Så er det bra at de rydder opp og sier unnskyld, for det har krevd mye ressurser at de ikke har fulgt reglene.

Oppsummering av hovedkonklusjonen i rapporten: Ekspandér faktaboks Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Også næringsminister Iselin Nybø (V) mener Hurtigruten har et betydelig forbedringspotensial og at omdømmet deres for tiden er i hard vind.

– Akkurat nå er det klart at de ikke står så høyt i kurs, men det er en sterk merkevare og de har ambisjoner om å løfte seg ut. Tiden vil vise hvordan de kommer seg ut, sier hun.

TILLITSBRUDD: Næringsminister Iselin Nybø (V) mener selskapet ikke står «høyt i kurs» for tiden. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Forventet mer av Hurtigruten

På spørsmål om politikerne burde fulgt bedre med sier statsministeren at hun forutsetter at selskaper som får driftstillatelse under pandemien følger smittevernregelene.

– Vi kan ikke løpe rundt og passe på alle, sier Solberg.

Hun mener derimot ikke at smittevernkravene til Hurtigruten bør skjerpes, de må bare følge reglene som finnes.

– Hvis de følger smittevernreglene så har de et godt regime for å hindre smitte på båtene sine.

Konsernleder i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, fikk samme spørsmål sju ganger på rad i torsdagens Dagsnytt 18, men det spørsmålet ønsket han ikke å svare på. På pressekonferansen like før sa han tar ansvar for smitteutbruddet om bord på «Roald Amundsen». Du trenger javascript for å se video. Konsernleder i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, fikk samme spørsmål sju ganger på rad i torsdagens Dagsnytt 18, men det spørsmålet ønsket han ikke å svare på. På pressekonferansen like før sa han tar ansvar for smitteutbruddet om bord på «Roald Amundsen».

Sp-topp: Vil skjerpe kravene til Hurtigruten

Selv om Hurtigruten er et privat selskap, mottar de årlig flere millioner kroner i støtte fra staten. Derfor vil stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) skjerpe kravene til selskapet.

SKJERPER KRAVENE: For å hindre en lignende hendelse vil stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) stille flere krav til selskapet. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi som politikere, som bevilger penger til Hurtigruten, er også nødt til å stille krav nå. Vi vil stille krav til retningslinjer for smittevern, men også stille krav om at det er norske sjøfolk som skal jobbe på disse skipene, sier Borch.

Hun vil ta dette opp i Stortinget.

– Burde politikerne fulgt bedre med for å forhindre situasjonen?

– Det er klart og regjeringen har også et ansvar, men samtidig er rapporten knusende på tillitsbrudd. Hurtigruten har brutt føringer som de ikke skulle brutt, sier Broch.