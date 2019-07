Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel – anker dommen

Han er også dømt til å betale til sammen 743.000 kroner i oppreisning- og menerstatning til de fornærmede.

Ludvigsen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling, et avhengighets- eller tillitsforhold, for å skaffe seg seksuell omgang med tre unge menn.

Alle tre kom til Norge som unge asylsøkere. Alle traff Ludvigsen første gang mens han var fylkesmann i Troms.

I dommen vises det til at de tre hver for seg, og uten å kjenne hverandre, har fortalt om hvordan Ludvigsen gjennom sin maktposisjon fikk dem til å være med på seksuelle handlinger.

- Det er en alvorlig sak. Men det er ikke naturlig å kommentere dommen nå siden den ikke er rettskraftig, skriver Erna Solberg i en tekstmelding til NRK i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Retten mener det er utelukket at tre muslimske menn skulle lage en fortelling om homoseksuell omgang med en mye eldre mann. Dette ville ha ført til stigmatisering og konsekvenser for dem dersom det ble kjent i deres miljø.

– Vi er tilfreds med dommen. Det fremkommer at retten har trodd på de fornærmedes forklaringer, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

– Trodde du at Ludvigsen skulle bli dømt på alle punktene?

– Det var jo grunnlaget for at vi tok ut tiltale. Nå er vi som sagt svært tilfreds med at retten har fattet den beslutningen den har gjort.

Svein Ludvigsen-saken har fått mye oppmerksomhet fra media. Her er aktor Tor Børge Nordmo i medias søkelys før rettssaken startet. Foto: Petter Strøm / NRK

– Overrasket og skuffet

I Nord-Troms tingrett erkjente Ludvigsen ikke straffskyld. Forsvarerne krevde full frifinnelse. Aktor la ned påstand om fem og et halvt års fengsel.

– Ludvigsen har mottatt dommen med stor overraskelse og skuffelse, og kommet til at han skal anke den. Han mener retten har vurdert bevis feil og lagt til grunn et for lavt beviskrav. Ludvigsen har det tungt nå, sier forsvarer Kai Vaag.

Sjøl er han også overrasket over utfallet, og stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse.

– Det gjør jeg både når det kommer til at Ludvigsen skal ha misbrukt sin stilling og at han har utnyttet en sårbar situasjon overfor dem som nå kaster beskyldninger mot ham, sier Vaag.

Forsvarer Kai Vaag sier til NRK at de anker dommen fra Nord-Troms tingrett. Foto: Petter Strøm / NRK

Tok nakenbilde

Det mest alvorlige punktet i tiltalen gjaldt en asylsøker som var 17 år da han møtte Ludvigsen. Fylkesmannen kom til mottaket han bodde på i 2011.

Etter hvert ble gutten henta for å bli med på hyttetur. Da skal overgrepene ha startet. I november 2017 sikra mannen seg et bilde av seg og Ludvigsen nakne.

Dette bildet ble starten på opprullingen av saken.

I åtte politiavhør nektet Ludvigsen for å ha hatt sex med fornærmede, til tross for at bildet ble lagt fram for ham.

– Det er ingenting som tyder på at tiltalte ville har erkjent seksuell omgang uten at bildematerialet hadde foreligget, heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

I tingretten i juni fortalte den nå 25 år gamle mannen at han følte seg som en slave. Den mye eldre Ludvigsen skal ha fått ham til å tro at han både kunne gi og frata ham oppholdstillatelse og statsborgerskap.

I Nord-Troms tingrett fortalte den fornærmede at han i mange år var under Ludvigsens kontroll. Ludvigsen innrømmet at de to hadde hatt sex tre ganger. – Men det var frivillig fra begges side, hevdet han. Illustrasjon: Elin Fagertun

– Det førte til at fornærmede fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle om gangen til andre, sto det i tiltalen.

– Det har vært krevende

På hytta til Ludvigsen skal det ha skjedd mange overgrep, noen av dem så grove at de ligna på voldtekt.

– Min klient er lettet, og glad for å ha blitt trodd i retten. Hele prosessen har vært det vanskeligste han har vært gjennom noen gang. Det har vært veldig krevende å stå i, sier mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan til NRK.

I tingretten fortalte Ludvigsen for første gang at han har hatt seksuelle forbindelser med andre menn. Han innrømmet også at han og fornærmede hadde hatt seksuell kontakt. Men han hevdet det kun skjedde tre ganger og at det da var frivillig fra mannens side.

Retten mener Ludvigsen forsøkte å styrke sin troverdighet ved å innrømme mer seksuell kontakt med den hovedfornærmede enn det som kunne dokumenteres med nakenbildet.

Ludvigsen er dømt til å betale den 25 år gamle mannen 250 000 kroner i oppreisning og 223 000 kroner i menerstatning.

– Jeg mente at min klient hadde krav på en større sum, fordi han var i en såpass sårbar situasjon fra før. Derfor mener jeg at det han har vært utsatt for har fått større konsekvenser for ham enn det som ville vært normalt. Men alt i alt er vi fornøyde med at han er tilkjent erstatning, sier Gunhild Bergan.

Bergan forteller at hun ikke har diskutert ankesaken med sin klient.

– Det viktigste for ham nå er å fortsette behandlingen han går i, og prøve å komme seg litt ovenpå. Han ønsker å kunne ta en utdanning, få en jobb og få et liv som er verdt å leve.

Gunhild Bergan tror en ankesak vil bli svært krevende for sin klient. Foto: Petter Strøm / NRK

Svein Ludvigsen Foto: TEH ENG KOON / Ap Ekspandér faktaboks Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms.

Stortingsrepresentant for Høyre fra 1989 til 2001.

Nestleder i Høyre fra 1990 til 1991.

Ledet Stortingets næringskomité fra 1993 til 1997.

Visepresident i Lagtinget fra 1997 til 2001.

Fiskeriminister i Bondevik II-regjeringen, fra 2001 til 2005.

Mottok St. Olavs ordenen for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten, i 2005.

Tiltrådte som fylkesmann i Troms i 2006. Gikk av sommeren 2014.

Medlem av Den Norske Frimurerorden. Suspendert derfra i januar 2018, da han bli pågrepet og siktet for overgrep.

Har kone og to barn. Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

– Lettet over resultatet

Den andre fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet. På et hotellrom i Oslo i 2014 skal Ludvigsen ha utnyttet dette til å skaffe seg seksuell omgang. I Nord-Troms tingrett ble det lagt fram flere samtaler mellom fornærmede og tiltalte. Ludvigsen sa at han ikke kunne huske fornærmede.

Nord-Troms tingrett mener Ludvigsen ikke nødvendigvis visste at mannen hadde en diagnose. Han er likevel dømt for forholdet, og må betale 120 000 kroner i oppreisning.

– Min klient uttrykker lettelse over at det gikk som det gikk, og så får vi se hvordan resultatet blir. Det var godt for han å bli trodd, når han først ble dratt inn i saken og avga sin forklaring, sier mannens bistandsadvokat, Ole Strømmen.

Han har forberedt sin klient på at det kan bli en runde til i rettssystemet.

– Det er jo ingen automatikk i at saken kommer opp til ny behandling, men det er vel en ganske god sjanse for det. Så får vi bare forholde oss til det når den tid kommer.

Anmeldte i 2015

Den tredje fornærmede skal ha følt seg presset til å ha seksuell omgang med Ludvigsen ved tre tilfeller. Ludvigsen skal ha lovet ham å se på saken hans om oppholdstillatelse og å forsøke å skaffe ham jobb. I 2015 anmeldte mannen Ludvigsen. Saken ble etterforsket, men henlagt av politiet.

Beate Arntzen er bistandsadvokat til mannen som anmeldte Svein Ludvigsen i 2015. Her i intervju med NRK-reporter Pål Hansen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ludvigsen dømmes til å betale mannen 150 000 kroner i oppreisning.

– Min klient er blitt trodd i retten og er godt fornøyd, sier mannens bistandsadvokat Beate Arntzen til NRK.

Slik var rettssaken mot Svein Ludvigsen: