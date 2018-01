Politiet utvider siktelsen til å gjelde utnyttelse av mindreårig i sårbar situasjon

Siktelsen av samfunnstoppen fra Troms er utvidet til også å gjelde seksuell omgang og misbruk av stilling eller avhengighetsforhold, og utnyttelse av person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Leter etter flere fornærmede

– Siktelsen gjelder flere ikke identifiserte mulige fornærmede, sier politiadvokat Elin Norgård Strand.

Siktelsen mot samfunnstoppen omfatter en navngitt mann som fornærmet. Forholdene som etterforskes har skjedd etter fylte 16 år.

Politiet mistenker nå at flere personer kan ha blitt utsatt for lignende forhold.

Samfunnstoppen fra Troms ble i ettermiddag varetektsfengslet i fire nye uker. Mannen ble pågrepet og fengslet 4. januar. Grunnlaget for videre varetektsfengsling er fare for bevisforspillelse.

– Mannen nekter straffskyld og vil nå anke den forlengede varetektsfengslingen, sier forsvarer Ulf E. Hansen.

Siktede har vært samarbeidsvillig og gitt flere grundige og detaljerte forklaringer under avhør, opplyser politiet.

Pressekonferanse om samfunnstopp-saken

Skal avhøre flere vitner

Mannen er siktet for forhold både før og etter at straffeloven ble endret i 2015. Det tidligere forholdet gjaldt en anmeldelse i 2015. Saken ble henlagt, men politiet gjør nå undersøkelser for å se om saken skal bli tatt opp igjen.

Tingretten finner at det er mistanke for deler av siktelsen. Siktelsen gjelder følgende straffebud:

Den gamle straffeloven paragraf 193, første ledd «for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

Ny straffelov paragraf 295, «for å ha skaffet seg seksuell omgang ved a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold,» eller c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon».

– De tre alternativene etterforskes, sier Norgård Strand.

Politiet mistenker at siktede kan ha gjort lignende hendelser mot flere mulige fornærmede. På det punktet fant Nord-Troms tingrett at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at siktede skal ha gjort det.

Politiet har etterforsket saken i én uke, og har gitt media svært få detaljer om saken.

– Vi er sparsommelige med opplysninger på grunn av videre avhør med vitner. Fokuset ligger nå på å finne flere vitner og personer som kan ha blitt utsatt for overgrep, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

Rundt 15 vitner er avhørt til nå, og politiet har notert flere vitner som de ønsker å avhøre.

– Vi håper de som kjenner seg igjen i beskrivelsen tar kontakt med politiet, avslutter Norgård Strand.

Politiet venter nå på bistand fra Kripos for videre etterforskning.