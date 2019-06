– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har avgitt feil forklaring flere ganger. Hvorfor skal vi stole på han nå, spurte aktor Tor Børge Nordmo i Nord-Troms tingrett mandag.

Under Nordmos prosedyre understreket han at alt som er lagt frem og blitt sagt i den flere uker lange rettssaken må ansees som bevis.

– I sedelighetssaker er det vanskelig å ha konkrete bevis, ettersom veldig få personer har vært til stede når de påståtte handlingene skal ha funnet sted. Derfor blir troverdighet et viktig element i denne saken, sa Nordmo.

Ytring fra retten: Det lønner seg sjelden å lyve for politiet. Det har nok også Svein Ludvigsen innsett

Nordmo la ned påstand om at Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel. 37 dager i varetekt trekkes fra.

I prosedyren sin hadde aktor mange punkter som stilte spørsmål til Svein Ludvigsens troverdighet.

Innrømmet seksuelle forhold

I rettssaken har vi hørt forklaringene til tre unge menn. Alle kom til Norge som asylsøkere. Alle møtte Svein Ludvigsen første gang da han besøkte de forskjellige asylmottakene de unge mennene bodde på.

Den ene av de tre mennene hevder at Ludvigsen har jevnlig utsatt han for overgrep i flere år.

Den unge mannen har også tatt et bilde av de to mens de hadde sex.

Ludvigsen innrømmer at han har hatt sex med den unge mannen. Det skal ha skjedd tre ganger, på forskjellige hoteller i Oslo.

– Alle tre gangene har vært frivillig. Uten tvang eller trusler, sa Svein Ludvigsen i sin forklaring.

Han innrømmet også andre seksuelle forhold til andre menn de siste årene.

Dette var første gang han kom med disse innrømmelsene. I avhør før rettssaken har Ludvigsen nektet å være tiltrukket av menn. Han har også sagt at det ikke ville vært et problem for han å innrømme eventuelle seksuelle forhold til andre menn.

– Vi mener retten kan se bort fra Ludvigsens forklaring om de frivillige seksuelle omgangene. Vi mener dette er en forklaring som er tilpasset saken. Blant annet fordi det var umulig for Ludvigsen å holde seg til den forklaringen han først har gitt, ut fra det nevnte bildet vi har sett i retten, sa Nordmo.

Nordmo begrunnet også troverdigheten til den unge mannen med at han hadde betydelig kjennskap til at Ludvigsen har hatt utfordringer med penisen sin.

Noe som skal ha utviklet seg over tid, og som først ble dokumentert i en legejournal i 2014.

Onkel Svein

Ludvigsen har også hevdet at han ikke kunne huske en annen av de fornærmede i saken, en unge mann med letter psykiske utviklingshemninger.

I retten kom det blant annet frem at Ludvigsen har invitert den unge mannen på restaurant i Oslo.

– Det kan jo virke merkelig å være så ivrig på å møte en person du hevder å ikke kjenne, sa Nordmo.

Ludvigsen har hatt avtaler i kalenderen sin om å møte den unge asylsøkeren flere ganger. Det har også kommet frem at Ludvigsen har besøkt fornærmede flere ganger på mottaket der den unge mannen bodde.

Ifølge flere vitner i retten var forholdet mellom de to så nært at den unge mannen kalte Ludvigsen for onkel Svein.

– Det er opp til retten å mene noe om hvorfor han ikke erkjenner kjennskap til min klient, selv om vi har bevis for at de kjenner hverandre. Det er ødeleggende for Ludvigsen, sier bistandsadvokat Ole Strømmen.

Ole Strømmen mener Svein Ludvigsen har brukt samme metode mot alle de fornærmede. – Han oppretter kontakt, skaffer seg tillit og kommer seg i posisjon slik at han kan begå overgrep. Foto: Petter Strøm / NRK

Aktor Tor Børge Nordmo viste også til flere tilfeller der Ludvigsen har bedt om de fornærmede, og andre som har vært i kontakt med han, om å slette meldinger de har sendt til hverandre.

Også dette mener Nordmo sår tvil om Ludvigsens troverdighet.

Svein Ludvigsen hevder at de tre fornærmede i saken lyver om de seksuelle handlingene. Foto: Elin Fagertun

Like historier

Alle de tre fornærmede forteller at de vurderte Ludvigsen som en mann med makt, og at de har fått inntrykk av at Ludvigsen kunne gjøre livssituasjonen deres bedre.

I retten har de forklart at Ludvigsen skal ha lovet å hjelpe dem med å få oppholdstillatelse, bolig og jobb.

De har også vært redde for at Ludvigsen kan frata dem de samme godene, dersom de ikke gjorde som den tidligere fylkesmannen, stortingspolitikeren og fiskeriministeren ønsket.

– Alle de tre har kommet med innrømmelser om seksuelle handlinger med en annen mann. De kommer alle fra kulturer der dette ikke er godtatt, sa Nordmo, som videre spurte retten hvorfor de tre da, uavhengig av hverandre, skulle komme med slike påstander.

I retten har Svein Ludvigsen blant annet prøvd å understreke at han ikke har hatt makt til å hjelpe de tre med oppholdstillatelse.

Samtidig har det i retten blitt dokumentert at Ludvigsen har hjulpet eller prøvd å hjelpe noen av fornærmede med både jobb og bostedskommune.

Tor Børge Nordmo pekte på tidligere dommer der spørsmålet om misbruk av stilling har vært viktig. I én av disse dommene har høyesterett sagt at det er de fornærmedes forståelse av den tiltaltes makt som skal vektlegges, ikke hvilken makt den tiltalte i realiteten innehar.

Med andre ord: Dersom retten mener de fornærmede hadde grunn til å tro at Ludvigsen kunne påvirke livene deres, så er det snakk om et misbruk av stilling eller tiltro. Uavhengig om Ludvigsen faktisk hadde makt til å gjøre det de fornærmede har trodd.

Derfor mener Tor Børge Nordmo at Svein Ludvigsen skal dømmes for alle tiltalepunktene.

Nordmo derfor la ned påstand om å dømme den tidligere fylkesmannen, fiskeriministeren og stortingsrepresentanten til fem år og seks måneder i fengsel.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Flere hundre tusen i erstatning

Bistandsadvokaten Gunhild Bergan representerer hovedfornærmede i saken, 25-åringen som skal ha vært utsatt for overgrep i flere år.

Hun la ned krav om både menerstatning og oppreising. Størrelsen på erstatningene mener Bergan retten selv skal bestemme, men hun ga noen tydelige føringer for hva retten bør vektlegge.

– Det er tydelig skeivt maktforhold her. Bestevennen til kongen mot han som var avvist av alle, sa bistandsadvokat Gunhild Bergan i sin prosedyre. Foto: Petter Strøm / NRK

– Skadefølgene for min klient er vesentlig høyere enn ved normal beregning, sa Bergan.

Bergan mener at skadene på hennes klient har blitt større. Både fordi 25-åringen var i en svært sårbar situasjon allerede før de påståtte overgrepene skal ha startet, og fordi de påståtte forholdene har vært svært krevende for den unge mannen, med tanke på kulturen han kommer fra. Der sex mellom menn ikke er godtatt.

Bergan mener også at de mange utfordringene hennes klient sliter med i dag, er følger av det han skal ha blitt utsatt for av Svein Ludvigsen.

Bistandsadvokat Bergan mener derfor at menerstatningen bør ligge mellom 220 000 og 570 000 kroner, avhengig av hvordan retten regner ut skadene den unge mannen har fått. Oppreisningen mente Bergan bør være på 350 000 kroner.

Ole Strømmen representerer den fornærmede med lettere psykiske utviklingshemninger. Han la ned påstand om oppreisning etter rettens skjønn for sin klient.

Svein Ludvigsens forsvarere ønsker ikke å kommentere påstandene fra aktor og bistandsadvokater før på slutten av dagen.