Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Toppturentusiast Andre Krause advarer mot farene ved snøskavler, etter å ha observert flere turister uvitende om risikoen.

Snøskavler er brett med snø som henger i løse lufta, og kan knekke når de belastes, noe som kan føre til alvorlige ulykker.

Vaktleder for snøskred i NVE, Markus Eckerstorfer, bekrefter at det er farlig å gå ut på snøskavler og at det bør unngås.

Krause mener det er viktig å få informasjon om farene ved snøskavler ut til folk, spesielt med tanke på den økende turismen i nordnorske fjell.

Eckerstorfer oppfordrer folk til å sjekke skredvarselet på varsom.no før de legger ut på topptur.

– De er intetanende. De står der og nyter utsikten, også skjønner de ikke at de har 300–400 meter fri luft under føttene. De står i løse lufta.

Det sier toppturentusiast Andre Krause til NRK.

Anders Krause går på fjellet året rundt. De siste årene har han merket en enorm økning av utenlandske skiturister i Tromsø-fjellene. Foto: Privat

I helgen dro han, i likhet med mange andre, på topptur til Tromsøs høyeste fjell – Tromsdalstinden. Ofte møter han utenlandske skiturister på topptur.

Denne helgen var intet unntak.

På toppen av fjellet møtte han et følge på fem som sto på kanten litt lenger ned i fjellet og nøt utsikten.

Det de ikke visste, var at de ikke sto på fjellgrunn, men på en snøskavl som henger i løse lufta.

Klar advarsel

Langt ute på fjellkanten, forbi staken som ifølge Krause markerer slutten på fjellkanten, observerte han flere turister og spor.

– Cirka halvparten av skisporene går på feil side av staken, påpeker han.

Dette kan få alvorlige konsekvenser, forteller vaktleder for snøskred i NVE, Markus Eckerstorfer.

– Vi vet ikke om det er et stort problem, men vi er helt overbevist om at det er stor fare. Det er alltid farlig å gå ut på en snøskavl, så det bør man helst unngå, sier Eckerstorfer.

– Hva er det som gjør det farlig å gå på snøskavler?

– En snøskavl er et brett med snø som henger i løse lufta, så den har ingen understøtte. Med en gang man belaster skavlen kan den knekke, og du faller med hele skavlen, sier Eckerstorfer, og forteller at snøskavler er et resultat av vindtransportert snø.

Redningsfolk sliter med å lokalisere utenlandske turister som rammes av skred.

Farenivåer: Ekspander/minimer faktaboks Det finnes seks ulike nivåer for faregrad for snøskred, og som hver har ulike generelle råd. Ikke vurdert snøskredfare

1 – Liten snøskredfare Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

2 – Moderat snøskredfare Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

3 – Betydelig snøskredfare Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

4 – Stor snøskredfare Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

5 – Meget stor snøskredfare Ferdsel i skredterreng frarådes!

Kilde: Varsom.no

Dette bør du gjøre

Siden påske har snøskredfaren roet seg flere steder i landet. Over hele landet er skredfaren i øyeblikket faregrad 1 eller 2.

Mildere temperaturer den siste tiden flere steder i landet, kombinert med sol, øker derimot faren for at snøskavler oppstår.

– Når temperaturene stiger og det er ganske mye sol, så varmes skavlene opp og svekkes. Da er det lettere å løse dem ut når man tråkker på dem, sier Eckerstorfer.

SOL: Den siste tiden har Troms badet i sol. Dette har ført til mer usikre snøskavler. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Flere ganger denne sesongen, spesielt i Troms, har NVE opplevd at personer har blitt tatt med snøskavler. Senest nå nylig løste en person ut en snøskavl på Kyrkjetaket i Romsdalen, men berget fra å falle ned med skavlen, forteller NVEs vaktleder.

Han har klare råd til folk som på topptur:

– Man bør ha ekstra margin, rett og slett. Hvis jeg ser en snøskavl, så holder jeg ekstra god avstand, egentlig mye mer avstand enn jeg tror. Hvis jeg ser framstikkende steiner i snøen, så stopper jeg der. Det er det lengste jeg går ut mot en snøskavl.

I Jotunheimen økes faregraden søndag til farenivå 3 – betydelig snøskredfare.

Spørsmål om tid

Selv opplever Krause til stadighet personer som beveger seg langt ute på snøskavler, og opplevd at folk ikke skjønner problemet når han snakker med dem.

Med stadig flere skientusiaster som ikke er vant til forholdene i de nordnorske fjellene, mener han det bare er snakk om tid før det skjer en alvorlig ulykke.

– Jeg tenker at det ikke er et spørsmål om det blir noe, men når det blir noe.

De siste årene har han merket en stor økning av skiturister og topptur-gåere. Han delte bildet på Facebook for å gjøre folk oppmerksomme på risikoen og høre hvilke erfaringer andre har.

– Dette er noe nytt for oss som bor her i nord. Vi har ikke opplevd denne type turisme i den skalaen vi har sett denne vinteren og de siste årene, sier han.

Visste du at hver vinter er det i snitt 60 redningsaksjoner knyttet til snøskred her til lands? Over halvparten av dødsulykkene skjer i Troms.

Viktig med informasjon

Krause mener det er på tide å få dette på dagsorden, og mener man se på hvordan man kan ut til folk med informasjon om hvordan man trygt kan ferdes i fjellene.

– Det viktigste er at informasjonen er lett tilgjengelig, oversiktlig og lesbar for alle, sånn at også utenlandske lett finner nødvendig informasjon. Det går rett og slett på sikkerhet, sier Krause.

Han tror det er viktig med etablering av et tverrfaglig samarbeid, slik at man når ut til flest mulig.

– Det er nye problemstillinger for oss i nord. Vi har ikke hatt slik masseturisme fram til nå. Dette er et nytt fenomen for oss.

– Det har vært dødsulykke på Tromsdalstinden før. Jeg tenker at det bare er tidsspørsmål før det skjer igjen slik som forholdene har blitt.

Markus Eckerstorfer i NVE har et klart råd til de som har tenkt seg ut på topptur i helgen:

– Jeg håper folk kommer seg ut og nyter det fine været. Samtidig oppfordrer vi folk til å gå inn på varsom.no og ser på skredvarselet.

