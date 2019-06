Derfor mener forsvarerne at Svein Ludvigsen må frifinnes

– Det koker ned til troverdighet og retten bør høre på alarmklokkene som ringer, sa Kai Vaag i retten tirsdag.

Vaag er en av Svein Ludvigsens to forsvarere.

Den tidligere fiskeriministeren, fylkesmannen og samfunnstoppen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og tilliten for å få seksuell omgang med tre unge asylsøkere.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Mandag hørte vi prosedyrene fra aktor Tor Børge Nordmo og bistandsadvokatene til de tre fornærmede i saken.

Nordmo la ned påstand om at Ludvigsen må dømmes til fem og et halvt år i fengsel.

Svein Ludvigsens forsvarere, Kai Vaag og Per Johan Zimmer, mener mener at Svein Ludvigsen må frifinnes. Dersom Ludvigsen skulle dømmes, ber forsvarerne om lavere straff enn det aktor har bedt om. De krever også at Ludvigsen frifinnes for erstatningskravene som ble lagt frem mandag.

Zimmer og Vaag mener nemlig at det ikke finnes bevis for at det har vært seksuell omgang mellom Ludvigsen og to av de fornærmede. Ludvigsen har innrømmet å ha hatt sex med én av de fornærmede, men hevder at dette skal ha vært frivillig.

– Umulig å snakke om

Under mandagens prosedyrer mente både aktor og bistandsadvokatene at Ludvigsens forklaring i retten ikke er til å stole på.

– De fremstiller det slik at Ludvigsen har forklart seg usant i åtte politiavhør, sa Vaag.

Han mener derimot at Ludvigsen har forklart seg åpent og ærlig om kontakten og relasjonen til alle de tre fornærmede.

– Dette koker ned til at han har snakket usant om sex med andre menn, om nettsøk på homofil sex, og om sexen med en av de fornærmede, sier Vaag.

Vaag ber retten se Ludvigsens usannheter gjennom den tidligere samfunnstoppens øyne.

– Han har fortalt usant om sin homofile dragning, fordi han var redd for at sannheten skulle komme ut. For Ludvigsen har det vært noe du ikke skal snakke om, det skal ikke bli kjent for noen. Han tilhører en generasjon hvor dette er utenkelig. Han har følt det har vært umulig for han å snakke om dette, sier Vaag.

I retten har det kommet frem at Ludvigsen har bedt folk han har hatt kontakt med om å slette meldingene sine.

– At meldinger eller kontakt er holdt skjult, er ikke nødvendigvis mer enn et tegn på at dette er noe omverdenen ikke skal vite om, for eksempel ved utroskap. Det betyr ikke at det har skjedd noe straffbart, sier Vaag.

Disse meldingene har Ludvigsen sendt til en annen ung asylsøker. Den unge mannen er ikke involvert i saken:

Svein Ludvigsen: Har du prøvd med to menn og en dame? Asylsøker: A Damer Svein Ludvigsen: Høres deilig ut. Skulle gjerne gjort det sammen med deg hehehe men jeg har aldri gjort det Svein Ludvigsen: Har bare sett det på film. Har sin virkning hehehe Svein Ludvigsen: Har du forresten noen gang prøvd med bare 2 menn. Jeg har heller ikke opplevd det Asylsøker: A Nei det har jeg ikke og har ikke tenkt å prøve det

Svik som motiv

Kai Vaag gikk så gjennom anklagene til hver av de fornærmede.

En av mennene påstår å ha blitt utsatt for overgrep i bilen til Svein Ludvigsen ved to anledninger, og på et hotellrom i Tromsø.

– Vi vet at de har møtt hverandre på fylkeshuset, at det har vært kontakt via meldinger og kanskje telefon. Vi vet at de har vært på kjøretur, og at fornærmede har besøkt Ludvigsen på Amalie hotell, sa Vaag

– Men det finnes ingen objektive bevis, tekniske funn eller andre bevis som sier at de har hatt seksuell omgang.

Da den unge mannen forklarte seg i retten, sa han at Ludvigsen lovet å hjelpe ham med både bolig, oppholdstillatelse og jobb. I retten har vi blant annet sett bevis på at Ludvigsen skal ha forhørt seg om jobbmuligheter for asylsøkeren, uten å lykkes.

– Kan følelse av svik kan være grunnen til at han anmelder? Eller kan han ha brukt saken som et argument for å forhindre utvisning, spør Vaag.

Feil i forklaringen

Svein Ludvigsen hevder at han ikke husker en annen av de fornærmede, en ung mann med letter psykiske utviklingshemninger.

Dette til tross for at retten har fått se både meldingsdialog mellom de to, kalenderavtaler, og vitner som har forklart at den fornærmede kalte Svein Ludvigsen for «Onkel Svein».

– Vi har sett kontakten mellom dem, men her må retten se på omfanget av kontakten. Det er helt begrenset kontakt. I tillegg brukte fornærmede et annet navn i meldingsdialogen. Kan fornærmede ha hatt en annen forståelse av kontakten med Ludvigsen enn det som faktisk var tilfellet, spør Vaag.

Den fornærmede har også forklart seg uriktig om flere ting i saken, deriblant hvilket hotell overgrepet skal ha skjedd på.

– Mye av det han sier er påviselig feil. Lager han sin egen historie, spør Vaag videre.

Han minner også retten på at det ikke finnes bevis for at de to har hatt sex.

– Men dersom retten konkluderer med at det har vært seksuell omgang, så må retten ta hensyn til kravet om forsett. Var Ludvigsen klar over fornærmedes begrensninger og sårbarhet på grunn av hans lettere psykiske utviklingshemninger?

HOLDT ORD: Svein Ludvigsens forsvarere mener rettssaken har vist at Svein Ludvigsen har gjort mye for å hjelpe i alle fall to av de fornærmede i saken. Foto: Elin Fagertun

Var ingen hemmelighet

Den siste fornærmede i saken er en 25 år gammel mann, som hevder å ha blitt utsatt for overgrep i flere år. Overgrepene skal ha skjedd på hytta til Ludvigsen, hjemme hos Ludvigsen, på fylkeshuset i Tromsø og på hotellrom både i Oslo og i Tromsø.

25-åringen har fortalt om vold og trusler fra Ludvigsen.

Sein Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med den unge mannen, ved tre anledninger. Den tidligere fylkesmannen hevder sexen var frivillig.

Men Ludvigsens forsvarer Per Johan Zimmer mener det ikke foreligger noen tegn på annen seksuell omgang. Og i alle fall ikke bevis for at Ludvigsen skal ha manipulert eller truet den unge mannen.

– Ludvigsen har vært svært åpen om besøkene og kontakten dem imellom. Vi finner spor av det i hytteboka, i Ludvigsens egne notatbøker og i sosiale medier. Forholdet og kontakten mellom dem var ingen hemmelighet. Dette taler mot påstanden om at Ludvigsen med vilje utnyttet fornærmede, sier Zimmer.

Forsvareren stiller også spørsmål til jobben påtalemyndigheten har gjort. Den fornærmede 25-åringen hevder nemlig at flere av overgrepene skal ha skjedd på forskjellige hoteller.

– Hvor er anvisningene til disse hotellene? Hvorfor har vi ingen rekonstruksjoner eller ingen tidsanvisninger. Det hele henger i luften. Klart det svekker påstanden, sier Zimmer.

Når det gjelder misbruk av stilling, tar både aktor og Ludvigsens forsvarere utgangspunkt i at Ludvigsen da må ha en overordnet rolle overfor de fornærmede. Dette gjelder ikke bare yrkesmessig, men også sosialt.

– Vi mener at Ludvigsen ikke på noen som helst vis hadde en overordnet rolle i forholdet til den fornærmede, sier Zimmer.

Forsvaret mener videre at Ludvigsen ikke kan dømmes for å ha misbrukt tilliten den unge mannen hadde til han, for å få sex. De finner heller ingen bevis for at Ludvigsen har utnyttet den fornærmedes sårbarhet.