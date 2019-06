– Det var min første dag som vasker på fylkeshuset. Jeg vasket kontoret hans, da han kom inn. Han spurte hva jeg het, og sa at jeg hadde vasket veldig bra, forteller den 34 år gamle mannen.

Han er kledd i svart bomberjakke, og tygger tyggis mellom setningene sine i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

– Så gikk han rundt meg, og dro opp genseren min. Han sa jeg hadde fin mage.

Slik forteller den fornærmede mannen om sitt første møte med den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen, sommeren 2014.

– Han spurte om jeg hadde oppholdstillatelse. Jeg svarte at jeg ikke hadde det. Han sa at han skulle hjelpe meg med det, forteller han videre.

De to utvekslet mobilnummer og e-postadresse. En dag ble asylsøkeren med på kjøretur.

– Han styrte bilen med den venstre hånden, mens han la den høyre hånden på låret mitt, forteller han.

34-åringen forklarer at Ludvigsen fortsatte å fortelle at han kunne hjelpe den unge mannen med oppholdstillatelse. Ludvigsen skal også ha lovet å hjelpe 34-åringen med å finne jobb, og med å få egen bolig.

Så skal Ludvigsen ha stoppet bilen.

– Håpet på nyheter

Det var her, i en parkert bil langs Stakkevollvegen i Tromsø, at det første overgrepet skal ha skjedd. Etter det skal overgrepene ha fortsatt gjennom sommeren 2014. På en ny biltur og på et hotell i byen.

– Hvorfor ble du med på disse turene, spurte aktor Tor Børge Nordmo.

– Hver gang han ringte håpet jeg jo at han skulle ha nyheter om oppholdstillatelsen min. Da vi var ute og kjørte sa han hele tiden at han skulle hjelpe meg, at alt skulle ordne seg, forteller 34-åringen.

Ved et av møtene, forteller 34-åringen at Ludvigsen skulle videre til en partisamling for Høyre i Tromsø.

– Han spurte om jeg ville være med og hilse på Erna Solberg, forteller asylsøkeren.

– Grunnen til at jeg gjorde alle disse seksuelle handlingene var at jeg ønsket at han skulle hjelpe meg med det han hadde lovet. Hans kjennskap og kontakt med Erna Solberg gjorde at jeg fikk enda mer tillit til han. Han utnyttet en svakhet hos meg fordi jeg var i en vanskelig livssituasjon.

Forklaringen til den første av de tre fornærmede, en 25 år gammel asylsøker, er veldig lik.

ERNA I TROMSØ: I september i 2014 var Erna Solberg i Tromsø, i forbindelse med et partimøte i Høyre. Det siste overgrepet mot én av de fornærmede i saken mot Svein Ludvigsen skal ha skjedd i samme tidsrom. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Samme metode

Først møtte 25-åringen Ludvigsen da den daværende fylkesmannen var på besøk på asylmottaket der den unge mannen bodde. Ludvigsen holdt kontakten med asylsøkeren.

Den daværende fylkesmannen skal ha lovet asylsøkeren hjelp med å skaffe oppholdstillatelse, og med å få resten av familien til den unge mannen til Norge.

Ludvigsen skal også ha hjulpet den unge mannen med bostedskommune, med jobb, og gitt han økonomisk hjelp til å ta førerkort.

De påståtte overgrepene skal ha startet da Ludvigsen inviterte den unge mannen med seg på hytta, sommeren 2011.

Dette skal ha skjedd flere ganger. Men overgrepene skal ikke bare ha funnet sted der.

– Han inviterte meg flere ganger til fylkeshuset for å trene. Men jeg har aldri rørt de treningsapparatene der. Det var rett i dusjen hver gang, fortalte 25-åringen i retten.

Ludvigsen skal også ha invitert den unge mannen med seg på hotell ved flere anledninger. De har også vært hjemme hos Ludvigsen på Sommarøy.

– Jeg har aldri sett på en mann som var naken. Jeg har aldri hatt lyst til å gjøre noe med en mann. I tillegg er det en dødssynd i min religion. Etter hver gang vi møttes, sa jeg at jeg aldri skal møte han igjen. Men han sa at han kunne sørge for at jeg ikke fikk bo i Norge hvis jeg fortalte noen om det. Så jeg turte ikke gjøre noe annet, forklarte den unge asylsøkeren.

Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.