Gledelig nyhet til deg som elsker kaffe

– Det var ganske mange kunnskapshull i forskningen som tok for seg kreft og kaffe. Vi hadde som mål å fylle disse hullene, sier Marko Lukic, doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Ut fra folketall drikker vi nordmenn nest mest kaffe i verden. Ifølge Norsk kaffeinformasjon drikker nærmere syv av ti nordmenn kaffe hver dag. Størst er forbruket i Nord-Norge.

Og de siste årene har det vært en del frem og tilbake om hvordan kaffe påvirker kroppen vår.

I 2017 advarte Helsedirektoratet om at ufiltrert kaffe kan gi deg økt kolesterol, samtidig viste en studie ved UiT Norges arktiske universitet at kaffedrikking reduserer risikoen for blodpropp med 30 prosent. Ellers hevdes det at kaffe kan hindre graviditet, men også gi lavere risiko for hjerte- og leversykdommer, diabetes og demens.

I tillegg skal kaffe reduserer risikoen for flere typer kreft, blant annet aggressiv brystkreft. Men i mars i år besluttet en dommer i California at kaffebarene måtte merke kaffen sin som kreftfremkallende.

Dette var først og fremst fordi kaffe inneholder mye av stoffet akrylamid, et stoff som blant annet dannes under brenning av kaffebønner. Et stoff som regnes for å være kreftfremkallende.

Så hva stemmer?

Nordmenn og kaffe Ekspandér faktaboks Nærmere 7 av 10 nordmenn drikker kaffe hver dag.

Totalt kaffekonsum i Norge ligger i snitt på 3,6 kopper per dag blant kaffedrikkere og 2,9 i befolkningen generelt. Dette tilsvarer omtrent 12 millioner kopper kaffe per dag.

Nesten halvparten av kaffen vi drikker, drikker vi hjemme. Nesten 30 prosent av kaffekoppene drikker vi på jobb. Den viktigste kaffekoppen er morgenkaffen.

Nesten tre av fire kaffedrikkere foretrekker svart kaffe fremfor kaffe med melk, fløte og sukker.

Menn drikker totalt sett mer kaffe enn kvinner og spesielt på jobb.

Forbruket er høyest i aldersgruppen 45–59 år og i Nord-Norge.

Syv av ti nordmenn mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden. Kilde: Kaffeundersøkelsen 2018/Norsk kaffeinformasjon

– Vanskelig å stole på forskningen

– Det er mange ting som spiller inn i forskningen. Forskjellige metoder og forskjellige typer kaffe, gir forskjellige resultater. Derfor er det vanskelig å stole blindt på all forskningen som er på feltet, sier Marko Lukic.

I sin doktorgradsavhandling har han prøvd å finne ut om kaffedrikking øker eller minsker risikoen for å få kreft. Lukic har blant annet benyttet seg av forskningsprosjektet Kvinner og Kreft, hvor over 170 000 kvinner har blitt fulgt opp over flere år.

– Gjennom Kvinner og Kreft-studien har vi omfattende informasjon om livsstil, atferd og kosthold. Dermed har vi klart å kontrollere resultatene opp mot andre faktorer som kan spille inn på kreftrisikoen, som for eksempel røyking. På den måten har vi fått ganske så pålitelige resultater, sier Lukic' veileder, Tonje Braaten, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT.

Og resultatet er tydelig:

– Vår konklusjon er at selv ved et høyt konsum av kaffe så øker du ikke risikoen for å få kreft, sier Marko Lukic.

Høyt kaffekonsum vil si; opptil syv kopper kaffe om dagen.

Beskytter lite

I forskningen har de også fått bekreftet at kaffe kan redusere risikoen for noen typer kreft. For eksempel livmorkreft. I tillegg har de funnet ut at mer enn fire kopper filterkaffe daglig kan redusere risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

– Jeg vil likevel ikke bruke kaffe som et forebyggende middel mot kreft, for å si det sånn, sier Lukic.