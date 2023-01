Ifølge statistikk fra Bryggeri og drikkevareforeningen drakk det norske folk 68 millioner liter energidrikk i 2022. Og det er uten tallene for desember.

Det tilsvarer omtrent 136 millioner bokser med Burn eller Monster.

Aldri før har nordmenn slurpet i seg så mye energidrikk.

I 2014 var den totale summen 17 millioner liter.

Hva skyldes den massive økningen?

– Jeg mener at en nærliggende forklaring til at populariteten har økt de siste årene er den omfattende markedsføringen av disse drikkene.

Det skriver seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne Lise Brantsæter, i en e-post til NRK.

Drikker det hver dag

Det er rett etter lunsj på Nord universitet. Kantineområdet er fortsatt stappet med elever og studenter. Og i hånda har flere én energidrikk.

– Jeg drikker én til to daglig.

Det sier Nora Rubi Karlsen (18). Hun er musikkelev på Bodø Videregående og er på konferansebesøk på universitet.

ENERGIDRIKK: – Det er veldig godt og designet er kult, sier Nora Rubi Karlsen (18). Foto: Marie Staberg / NRK

– Jeg kjøper alltid en før skolen og så kjøper jeg en i lunsjen.

Karlsen er en av mange som er hekta på energidrikk. Hennes favoritt er Monster original og den har hun drukket siden åttende klasse.

– Jeg har blitt så vant til å drikke det og så gir det meg en følelse av å ha energi. Det kan være placebo effekt, men det gir meg mer energi enn jeg av og til har.

Dersom vi inntar koffein daglig over tid, vil kroppen venne seg til koffein og toleransen økes.

Og om man, mot for modning, ikke inntar sin daglige dose, kan kroppen kjenne på abstinenser. Og det har Karlsen erfart.

– Jeg kan bli litt irritabel, får ganske vondt i hodet når jeg ikke har drukket det og blir mer sliten enn vanlig.

Forbrukerrådets undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge fra 2021 viser at 45 prosent har opplevd minst én bivirkning.

Bekymret for utviklingen

KOFFEINFORGIFTNING: Tidlige symptomer på akutt forgiftning kan oppstå allerede ved 500–600 mg koffein per dag. Foto: Kim Abel / Kim Abel

– Vi er bekymret for inntaket av brus og energidrikker blant barn og unge. Spesielt med tanke på koffein og koffeinavhengighet.

Det sier ernæringsforsker ved Folkehelseinstituttet, Marianne Hope Abel, som er bekymret for utviklingen.

Ifølge SHOT-undersøkelsen for 2022 sier 60 prosent av studentene som bruker prestasjonsfremmende midler at de drikker energidrikk.

I tillegg sier omtrent halvparten av studentene at de opplever trøtthet, mens en fjerdedel opplever søvnproblemer.

– Søvn og søvnkvalitet er kjempeviktig. Særlig for ungdom som er i vekst og som skal konsentrere seg på skolen. Det har masse å si for både psykisk og fysisk helse.

– Det er virkelige bekymringsfullt at disse drikkene med så mye koffein brukes så utbredt som de gjør.

Koffeininnhold i ulike drikker Drikk Koffeininnhold (1 dl) Espresso ca. 120 mg. Kaffe ca. 50-60 mg. Energidrikker ca. 32 mg. Te ca. 26 mg. Cola ca. 15 mg.

Så hvordan påvirker energidrikk oss egentlig; blir vi kvikk og rask, eller sliten og slapp?

Koffein er et sentralstimulerende stoff som påvirker puls, pust, og konsentrasjonen og prestasjonen, forteller Abel.

– Det virker skjerpende der og da, men effekten går over ved tilvenning. Og til slutt trenger du det bare for å fungere normalt.

Det er altså ingen tvil om at energidrikk kan være avhengighetsskapende.

Syreskader på tennene og søvnproblemer er blant konsekvensene av å drikke for mye energidrikk.

– Det er veldig surt så det tærer på tennene. Mange av energidrikkene inneholder sukker, som kan være uheldig både for tannhelse og overvektsproblematikk.

Hvor mye kan man drikke?

– Personlig mener jeg det kynisk at noen tjener masse på penger på et produkt som ikke har et eneste nyttig næringsstoff, men tvert imot er designet for å skape avhengighet.

Det skriver seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne Lise Brantsæter, i en e-post til NRK. Hun skriver videre at virkningen av energidrikk først og fremst er knyttet til koffein.

– Dette er ekstra bekymringsfullt for barn, ungdom og gravide fordi disse tåler koffein dårligere enn andre.

FAVORITT: En undersøkelse fra Forbrukerrådet fra 2021 viser at Monster var den mest populære energidrikken. Foto: Marie Staberg / NRK

– De negative helseeffektene av koffein er søvnforstyrrelser, angst og adferdsendringer hos barn, effekter på barns fødselsvekt hos gravide og effekter på søvn, angst, hjerte, blodårer og nervesystemet hos voksne.

Energidrikk har både positive og negative følger avhengig av mengde, alder og andre individuelle faktorer.

Så hvor mye koffein kan man drikke før det blir for mye?