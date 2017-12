Helsedirektoratet advarer mot ufiltrert kaffe

Barista og kaffebrenner Tim Wendelboe presser svart kaffe og serverer ernæringsprofessor ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon på kaffebaren sin på Grünerløkka i Oslo.

Den prisvinnende baristaen er ikke bekymret for nordmenns kaffedrikking, men ifølge Helsedirektoratet er ikke all kaffe god for helsa.

I de nye kostholdsrådene for forebygging av hjerte- og karsykdommer, anbefales det å holde seg unna flere typer kaffe. Årsaken er at ufiltrert kaffe fører til økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet.

LUKTER GODT: Ernæringsprofessor ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon synes kaffen lukter godt, men synes det er enda bedre at filterkaffe er det mest trendy nå, fordi den er sunnere enn espressoen. Foto: Peder Bergholt / NRK

Drevon snuser inn duften av fra den varme koppen og synes det lukter godt.

– Men dette er et eksempel på kaffe som vi ikke anbefaler. Den inneholder kaffeoljer – eller cafestol som dette kaffefettet heter – virkestoffet som påvirker kolesterolet i blodet.

Presskannekaffe, kokekaffe, espresso og kaffe fra kapselmaskiner skal alle inneholde fettstoffer som gir økt kolesterol, og står derfor på nei-lista til Helsedirektoratet

– Ser vi på befolkningsnivå snakker vi om 10 prosent økning. Om vi ser på enkeltindivider som det er gjort nøyaktige studier på så er det opp til 30 prosent økning av det ugunstige kolesterolet LDL på grunn av drikking av ufiltrert kaffe over flere uker, sier ernæringsfysiologen.

Filterkaffe og pulverkaffe står på ja-lista. De inneholder ikke kaffefettet som øker kolesterolet.

OPPFORDRER TIL KAFFERÅD: LHL håper flere leger nå vil gi pasientene råd om hvilken kaffe de bør drikke. Foto: Peder Bergholt / NRK

To millioner med for høyt kolesterol

To millioner voksne nordmenn har høyere kolerstol enn anbefalt, ifølge tall fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

De er glad de nye retningslinjene nå kommer på plass.

– Det er viktig at helsepersonell gir råd om kaffedrikking til sine pasienter. Vi er et kaffedrikkende folk og kolesterolmengden i ufiltrert kaffe har en stor betydning for kolesterolnivået i befolkningen, sier Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL.

HÅNDBRYGGET KAFFE: Tim Wendelboe viser fram den mest trendy kaffen akkurat nå. Enkle filtertraktere hvor kaffen drypper gjennom et filter og ned i kolben. Denne kaffen står på ja-lista. Foto: Peder Bergholt / NRK

Arnesen forteller at LHL har fått en del tilbakemeldinger fra pasienter som sliter med høyt kolesterol. De mener de har vært flinke på kostholdet, men sier de ikke har vært klar over at kaffen har en betydning, og savner rådgivning fra helsepersonell om dette.

Kolesterolsynder på jobben

I Helsedirektoratets nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer er det tatt inn praktiske råd hvor et av rådene er at det blir advart mot ufiltrert kaffe.

NYE RÅD UTE: Helsepersonell får nå konkrete råd om hva man bør spise og drikke og ikke, forteller Linda Granlund, 2. divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Hvilken kaffe man bør unngå står på lista. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Vi ser at det er en sammenheng mellom ufiltrert kaffe og en økning av kolesterolet, sier Linda Granlund, 2. divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

På spørsmål om leger om har vært for dårlige til å informere om skadevirkningen ved å drikke kokekaffe og annen ufiltrert kaffe svarer hun:

– Vi er opptatt av at legene skal informere mer om kosthold og livsstil, og fortelle hvilken forebyggende effekt det har for hjerte- og karsykdommer å spise mindre av noe og mer av annet man blir anbefalt, blant annet hvilke typer kaffe man bør velge, sier hun.