Må merke kaffen med kreftadvarsel

En organisasjon som jobber for utdanning og forskning på giftstoffer, saksøkte den amerikanske kaffegiganten Starbucks og om lag 90 andre virksomheter i 2010.

Årsaken er at organisasjonen mener selskapene har unngått å opplyse om at kaffeproduktene de selger, inneholder høye nivåer av akrylamid.

Akrylamid dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader, som når man steker, friterer og griller, samt ved brenning av kaffebønner.

Stoffet regnes for å være kreftfremkallende, og det kan skade arvestoffet, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Skadelige kjemikalier

MÅ ADVARE: Denne uken besluttet en dommer i Los Angeles at Starbucks og andre kaffekjeder i California må merke kaffeproduktene sine med kreftadvarsler. Foto: Mohammad Khursheed / Reuters

Organisasjonen som står bak søksmålet, mener kaffeselskapene må bruke advarselsetiketter på produktene sine, ettersom akrylamid er klassifisert som kreftfremkallende i California i USA.

Den viser til en lovparagraf som krever advarsler på produkter som inneholder skadelige kjemikalier.

Denne uken fikk organisasjonen medhold i retten.

Dommer Elihu Berle i Los Angeles har besluttet at Starbucks og de andre kaffeselskapene må merke kaffeproduktene sine med kreftadvarsler i California.

USAs kaffeorganisasjon: – Gjør narr av loven

Kaffeindustrien i USA har hevdet at nivået av akrylamid i kaffe er såpass lavt at det er ufarlig, og har derfor ment at kaffeproduktene burde unntas fra loven om merking, skriver Los Angeles Times.

Dommer Berle påpeker imidlertid at «saksøkte ikke har klart å bevise at kaffeproduktene ikke utgjør noen risiko i det hele tatt, eller gir en helsegevinst». Dermed ilegges selskapene et påbud om å advare forbrukerne.

USAs nasjonale kaffeorganisasjon (NCA) reagerer på dommen og vurderer nå å anke den.

– Det er igjen og igjen blitt bevist at kaffe er en sunn drikk. Dette søksmålet har gjort narr av lovparagrafen, forvirret forbrukerne og ikke gjort noe for å bedre folkehelsen, hevder NCA.

Kaffeselskapene har frist til 10. april med å anke avgjørelsen.

AKRYLAMID I KAFFE: Akrylamid dannes naturlig blant annet ved brenning av kaffebønner. Stoffet regnes for å være kreftfremkallende. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / Afp

Starbucks Norge har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Mattilsynet: «Sannsynlig kreftfremkallende»

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT), som nå er en del av Mattilsynet, har tidligere anbefalt storforbrukere av kaffe å kutte ned på inntaket.

«SNTs vitenskapskomité anslo i 2002 at omkring 40 krefttilfeller i Norge per år kan være forårsaket av akrylamid i mat og drikke. Dette er omkring én prosent av alle antatt kostholdsrelaterte krefttilfeller Norge,» skriver Mattilsynet, som beskriver akrylamid som sannsynlig kreftfremkallende.

Ifølge Kreftforeningen har IARC, Verdens helseorganisasjons kreftforskningsbyrå, også klassifisert akrylamid i mat som «sannsynligvis kreftfremkallende». Det innebærer at forskningen ikke er like klar som for produkter hvor kreftfaren er påvist.

Også Kreftforeningen anbefaler stordrikkere av kaffe å redusere forbruket noe for å unngå for mye akrylamid.