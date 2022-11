Publikum forlot åpningskampen i VM: – Dette er triste bilder

Fifa sier nei til «OneLove»-armbånd

Det engelske fotballforbundet har fått beskjed av Fifa at de ikke tilater bruk av «OneLove»-armbånd under VM. Det skriver the Telegraph. Det er et armbånd som viser solidaritet mot LGHBT+-miljøet.

På lørdag lanserte Fifa derimot andre typer armbånd som kapteinene kan bruke for å vise solidaritet. Hvert armbånd skal ha ulike slagord for hver runde, og ha et samme hjerte som «OneLove»-armbåndet, men uten regnbuefargene.

Både fotballforbundet i England og Wales har likevel bekreftet at de vil bruke regnbuearmbåndene, selv om det er en sjanse for at de vil bli bøtelagt for det. Det skriver The Guardian.

Nederlands kaptein Virgil Van Dijk sa tidligere søndag at han kommer til å bruke «OneLove»-armbåndet.

– Jeg vil bruke armbåndet. Ingenting har endret seg, slik jeg ser det. Men om jeg får gult kort for å bruke det, så må vi diskutere det. Jeg liker ikke å spille med gule kort, sa han.