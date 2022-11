Klubblandslaget

Det er et lag som egentlig skal tape alle sine kamper.

Qatar har ingen tradisjon for fotball. Selv om vinteren er det varmt å spille der. Blant 3 millioner som bor i Qatar, er bare 380.000 født der. De har færre enn 7500 registrerte fotballspillere, ifølge John McManus, forfatter av boken Inside Qatar.

Det er bare nok til å fylle en fjerdedel av Ullevaal stadion.

Da Qatar fikk VM i 2010, var de nummer 113 på FIFA-rankingen. I kvaliken til VM det året havnet de bak Bahrain og tapt 4–0 mot Usbekistan. Fem år senere sa den brasilianske fotballegenden Zico at Qatar «ikke har fotball».

– De har ikke engang tusen tilskuere på tribunene. Det går kamper der hvor selv ikke spillernes familier dukker opp, sa Zico ifølge NBC.

Nå skal Qatar spille sitt første VM, hvor de er kvalifisert fordi de er verter. I løpet av 21 VM har bare ett hjemmelag røket ut i gruppen, og det var Sør-Afrika i 2010. For å unngå ydmykelse har Qatar gjort alt for å stable et godt lag på beina, ofte med uortodokse metoder.

– Dette er ikke et normalt landslag, sier McManus til NRK.

Skal vi forstå hvorfor, må vi gå 17 år tilbake i tid.

Ville «signere» trio fra Brasil

I 2005 står Pelé og Diego Maradona på en scene i Doha for å åpne Aspire Academy. Der ligger syv utendørsbaner samt Aspire Dome, en av verdens største innendørsarenaer for sport.

– Det er en diger hall med aircondition, veldig futuristisk. Så fort du går inn, senkes temperaturen til 21 grader, sier McManus.

FØLGER MED: Sikkerhetspersonell følger med på en treningsøkt på Aspire Academy i Doha. Foto: FADI AL-ASSAAD / Reuters

Rundt akademiet ligger alt fra skoler til hoteller, et medisinsk senter og et laboratorium. Prisen skal ifølge Reuters ligge på 1,3 milliarder dollar.

Det er her Qatars landslagsspillere skal avles opp.

På denne tiden er Qatars beste resultat en kvartfinale fra Asiamesterskapet i 2000. De er mer kjent for noe annet: I 2004 prøvde de å «signere» brasilianerne Aílton, Dedé og Leandro. Ifølge The Times gir de 1,2 millioner dollar til Aílton, som sier at penger «ikke er den avgjørende faktoren».

Men FIFA setter foten ned. De lager nye regler som sier at en spiller som bytter landslag, må ha en forelder eller besteforelder som er født der. I 2007 legger de til at spilleren må ha bodd i landet i minst fem år.

Qatar får ikke trioen fra Brasil. Nå skal Aspire heller dyrke frem lokale helter.

ØNSKET AV QATAR: Aílton scoret over 100 mål i tysk Bundesliga for Werder Bremen og Schalke 04. Her har han scoret for sistnevnte klubb i derbyet mot Borussia Dortmund. Foto: MICHAEL SOHN / AP

I 2007 drar Aspire ut i verden. Det starter «Football Dreams», et prosjekt hvor en horde speidere skal ta med seg de største talentene hjem til Doha. Tre år senere er ESPN i Guatemala for å prate med Josep Colomer, en speider Aspire har lokket fra det spanske storlaget Barcelona.

Colomer sier at han tar 160 fly i året på leting etter talenter.

– Jeg sover i en ny landsby hver dag, sier Colomer.

Innen dette har Aspire 15 programmer i Afrika, Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Seks av dem er i land som har medlemmer i FIFAs eksekutivkomité, den delvis korrupte gjengen som skal gi VM til Qatar. Innen 2014 hevder Aspire å ha speidet 3,5 millioner spillere fra 17 land. Hvert år har de invitert 50 av dem på prøvespill, hvorav mellom 18 og 20 har fått stipender.

Men disse talentene er fra utlandet. Hva er da poenget med Football Dreams for Qatars landslag?

Aspire hevder de bare vil støtte fattige land, samt hjelpe talentene med å oppnå sine drømmer.

Kritikerne sier at Aspire er bygget for å holde talenter i Qatar i fem år, slik at de kan spille for landslaget. De trenger statsborgerskap, men det kan emiren av Qatar fikse. Aspire sier at det er «opp til spillerne» om de vil representere Qatar.

McManus har sin teori.

– Personlig, fra det jeg har sett, tror jeg at det var et forsøk på å heve nivået internt i akademiet, i motsetning til å få utenlandske spillere til å spille for Qatar.

Før Football Dreams blir lagt ned, flyr de inn ungdomslag fra Europa, blant andre U14-laget til Real Madrid, ifølge McManus.

– Hvordan blir man bedre? Jeg har snakket med trenere der, og de sier at svaret er å spille mot de beste. Og du kan ikke gjøre det i Gulfen.

Han legger til at han ikke er 100 % sikker på Aspires motiver.

– Som med så mange ting i Qatar, er det vanskelig å finne klare svar.

Talenter på utveksling

I juni 2012 skjer det noe rart med den belgiske klubben KAS Eupen. Laget fra den tysktalende delen av landet ligger på nivå to, men er i ferd med å gå konkurs.

Snart får de en ny eier: Aspire Zone Foundation.

Laget får Aspire Academy som draktsponsor. Men hvorfor skal et akademi i Qatar kjøpe en klubb i Belgia?

BELGIA: Aspire Academy er godt synlig hos den belgiske klubben KAS Eupen. Her er det assistenttrener Mátyás Czuczi (venstre) som snakker med hovedtrener Bernd Storck under en treningsøkt i sommer. Foto: JOHN THYS / AFP

– Den viktigste grunnen var å gi spillere fra Aspire muligheten til å spille i Europa, sier Mohamed El Gharbawy, som driver Twitter-kontoen «Football Qatar».

I Belgia er det ingen regler for hvor mange spillere utenfor EU et lag kan hente. Det neste tiåret skal 35 spillere fra Aspire dra til Eupen, ifølge nettsiden Transfermarkt.

I 2015 kjøper Aspire en ny klubb kalt Cultural y Deportiva Leonesa. Den er på nivå to i Spania. Dette er i tillegg til avtaler Aspire har gjort med europeiske klubber om utveksling av spillere, blant dem Sevilla, Monaco og Real Madrid.

Året etter rykker Eupen opp til øverste nivå. Eksperimentet ser ut til å fungere.

– Glem moro med venner

I 2015 er det blitt attraktivt å spille fotball i Qatar. Ahmed Alaaeldin er sønn av en sivilingeniør fra Egypt som flyttet til Qatar i 2003. I en annen verden ville Ahmed tjent mer penger med en vanlig jobb, men ikke i Qatar.

– Statusen er endret nå. De gir fotballspillere alt, sier faren til avisen The Guardian.

Aspire gransker nå hver skole i Qatar på jakt etter talent, skriver avisen. De speider trinnene helt ned til seks år. The Guardian prater med kapteinen til Qatars U23-lag, Musaab Khidir, som bare tenker på VM. Han har fått råd fra faren: «Spis sunt, sov mye, og glem jenter og moro med venner».

– Dette er en stor sjanse for meg. Jeg kan knapt tro at jeg kan få spille i VM, om det så er to-tre minutter. Jeg kommer knapt til å få sove. La oss håpe at vi vil være klare, sier Khidir.

Qatar virker ikke klare. I Asiamesterskapet i januar 2015 har de tapt alle sine tre kamper. Stjernen er ingen lokal helt, men heller Sebastián Soria, en 32-årig spiss født i Uruguay.

I 2016 spres rykter om at Qatar vil redusere antallet spillere født i utlandet til fordel for talenter fra hjemlandet. Det liker ikke lagets uruguayanske trener, Jorge Fossati.

– Da er det bedre om Qatar skaffer seg en annen trener, sier han til Doha Stadium Plus.

Så Qatar gjør nettopp det. Og det skal betale seg.

Ser mot Spania

Den nye treneren er Félix Sánchez. Han jobbet lenge for Barcelona, hvor han var trener i La Masia, det berømte akademiet hvor navn som Lionel Messi, Xavi, Pep Guardiola og Andrés Iniesta lærte sin fotball. I 2006 ble han ansatt i Aspire.

Han var så god at han tok over U19-laget til Qatar i 2013. Der trente han en gjeng som kjente hverandre fra akademiet. De vant Asiamesterskapet for U19-lag i 2014.

I 2017 blir Sánchez forfremmet til trener for A-laget.

LANDSLAGSSJEF: Félix Sánchez har sin fortid fra Barcelona. Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Innen det har Qatar hentet mer kompetanse fra Barcelona. I 2015 har Xavi kommet for å spille for Al-Sadd. Når han dukker opp, blir en gjeng migrantarbeidere betalt for å ta imot ham. Xavi blir en ambassadør for Qatar, og setter sinn i kok i hjemlandet ved å rose diktaturet.

– Det politiske systemet fungerer bedre i Qatar enn i Spania, sier Xavi ifølge Diario AS.

VAR I QATAR: Barcelona-legenden Xavi hadde sine første år som trener i Al-Sadd. Foto: - / AFP

I 2019 blir Xavi trener for Al-Sadd og gjør dem til landets beste lag. De bruker en spansk stil hvor de har ballen mye. Mange av Qatars stjerner spiller nå slik både på klubb- og landslag.

– Den spanske innflytelsen har vært enorm, sier El Gharbawy.

– De fleste av spillerne er ikke fysisk sterke. De må spille teknisk fotball med mange korte pasninger, og derfor spiller de slik.

Qatar klarer ikke å nå VM i 2018. Men året etter smeller det.

Gjester overalt

I 2019 reiser Qatar til Asiamesterskapet i De forente arabiske emirater. Dette skjer i løpet av den største politiske krisen i Gulfen på flere tiår: Qatar er blitt isolert av en økonomisk og politisk blokade regissert av naboene Saudi-Arabia og nettopp Emiratene.

Qatars fans er utestengt fra turneringen. Men laget når semifinalen, hvor de møter Emiratene. Foran 38.000 tilskuere blir Qatars nasjonalsang buet. Når Qatar scorer, blir de bombardert med flasker og sandaler.

SANDAL PÅ BANEN: Qatars spillere fikk kastet en rekke ting etter seg etter at de scoret mot De forente arabiske emirater. Foto: Suhaib Salem / Reuters

Men Qatar vinner 4–0. I finalen slår de Japan 3–1 og blir asiatiske mestere.

– Det var en enorm overraskelse for alle, sier El Gharbawy.

Deretter ser Qatar mot VM. Selv om de hører til i Asia, blir de «invitert» til internasjonale turneringer verden rundt.

I 2019 tar de del i det søramerikanske mesterskapet og havner sist i gruppa. I 2021 får de plass i Gold Cup, som kun skal være for lag i Nord- og Mellom-Amerika. De har en strategisk avtale med regionens fotballforbund, og det skader neppe at det statlige flyselskapet, Qatar Airways, sponser turneringen.

Qatar når semifinalen. De taper 1–0 mot USA, men de har spilt en god turnering.

Deretter blir Qatar invitert som gjest til VM-kvaliken i Europa.

GOLD CUP: Abdelaziz Hatim i aksjon under Qatars kamp mot Honduras i Gold Cup. Foto: Justin Rex / AP

Spillerne Qatar senere tar ut til VM, skal alle holde til i hjemlige klubber. Av de 26 er 10 født i utlandet, i land som Portugal, Sudan og Bahrain. Dette skal ikke bli uvanlig i VM: Wales har like mange, og Marokko har 14. Mange av de 10 har tette bånd til Qatar.

– De fleste er utviklet av Aspire-akademiet. De fleste er også født i Qatar, eller kom hit da de var veldig unge, sier El Gharbawy.

Men det fremste eksempelet på Qatars plan er vingen Akram Afif. Han har vært innom både Aspire, Eupen på lån og Al-Sadd under Xavi. Han var med på å vinne Asiamesterskapet med U19-laget i 2014 og så med A-laget i 2019. Nå er han Qatars store stjerne.

Drives som en klubb

I månedene før VM har Qatar en uvanlig oppladning. Journalisten Owen Slot skriver i The Times at Qatar er et landslaget som «oppfører seg som en klubb». Har han rett?

– Ja, absolutt, sier McManus, og legger til:

– De har en så spesiell metode å utvikle spillere på. Selv om disse spillerne hadde klubblag da de var unge, så overskygger det nasjonale Aspire-akademiet alt annet på en måte som ikke skjer i Vest-Europa.

OFFENSIV STJERNE: Akram Afif har scoret 26 mål på 89 landskamper for Qatar. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

McManus sier at de fleste nasjoner har fått sine spillere fra klubbene én uke før VM-starten. I Qatar, hvor kongefamilien styrer alt, var ligaen ferdig i september, slik at spillerne skulle få tid til å forberede seg.

– Du finner ingen andre ligaer som gjør det, sier McManus.

Fra og med juli har Qatar spilt 11 kamper. I løpet av samme periode har Ecuador, deres første motstander i VM, spilt tre kamper. Flere av Qatars spillere har kjent hverandre siden de møttes på akademiet. Dette er uvanlig, sier McManus.

– I England snakkes det om hvorvidt Gareth Southgate vil få spillerne til å opptre som et lag, siden de kun har vært sammen i én uke, sier han, og legger til:

– Qatar har vært sammen i 10 år.

Tar man med åpningen av Aspire, kan man si at Qatar har bygget opp mot dette i 17 år.

Søndag får de 90 minutter til å vise verden hva de kan.

Kilder: Aspire, BBC, Diario AS, ESPN, FIFA, Forbes, Goal, Inside Qatar (av John McManus), NBC, Qatar Tribune, Reuters, The Age of Football (av David Goldblatt), The Analyst, The Guardian, The Mirror, The Times.