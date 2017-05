Undersøker om det kan bli gruvedrift i dette området

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kommunemineral AS ser nærmere på en interessant mineralforekomst i den lulesamiske kommunen Tysfjord.

– Etter et innspill fra NGU i 2015 arrangerte vi en befaring i fjellet for å ta noen prøver, forklarer daglig leder i Kommunemineral AS, Per Arne Ráhka.

Men undersøkelsene avslører enda ikke hva mineralforekomsten inneholder, og om det kan føre til mineralutvinning i fremtiden.

– Interessant fjellparti

De første funnene ble gjort av en geolog allerede i 1929.

– Geologen kartla da et interessant fjellparti som så annerledes ut, og som skiller seg ut fra andre bergarter i området, forklarer Ráhka.

– Hva mener du med at området skiller seg ut?

– Det er akkurat det vi lurer på.

Per Arne Ráhka er både daglig leder i Kommunemineral AS og konsulent for næring og miljø i Tysfjord kommune. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ga utslag på målinger

Tysfjord er en liten kommune med mindre enn 2000 innbyggere. Mineral og bergverk er den desidert største næringen med rundt 200 arbeidsplasser, og kommunen har hatt gruvedrift i over 100 år.

De siste ti årene har geologer fartet rundt i fjordene, og i 2015 kartla NGU området med et måleinstrument fra helikopter, forklarer Per Arne Ráhka.

– Da fikk man utslag på et eller annet ledende i fjellet. Mineraler som leder strøm, uten at man vet noe mer.

– NGU ba da om å få dra å se nærmere på det, og vi tok vi med oss noen prøver som er delvis analysert, men ikke ferdig enda.

– Derfor er området interessant, og NGU lukter på området. Hittil har man ikke funnet så voldsomt mye i overflateprøvene, men det gjenstår videre testing av materialet som er hentet ut. Og slik er historien frem til i dag.

Vurderer mulighetene for utvinning

– Betyr dette at det kan bli gruvedrift?

– Ja, det kan det jo selvfølgelig bli. Alt er jo avhengig av hva som ligger der. Funnene hittil er ikke voldsomme, men det skal undersøkes nærmere, svarer Ráhka.

– Så blir det en politisk sak om det skal gjøres noe med, eller om mineralene har det best der de ligger.

– Stoppet opp

Tidligere statsgeolog i Norges geologiske undersøkelse, Ingvar Lindahl, har vært flere turer i Tysfjord og Hamarøy i jakten på verdifulle mineraler. Foto: Sander Andersen / NRK

Tidligere statsgeolog i NGU, Ingvar Lindahl, bekrefter at området er interessant.

– Vi hadde en veldig kort tur i 2015, men den ble for kort på grunn av en misforståelse. Så vi fikk ikke gjort det vi ønsket, og tatt så mange prøver som vi ønsket.

Undersøkelsene har midlertidig stoppet opp på grunn av manglende finansiering.

– Ønsket er å gjøre en videre undersøkelse for å få en forståelse på hva dette er for noe. Det er i alle fall et eller annet som har en elektrisk ledningevne, men aner ikke om det har noen verdi, sier Lindahl.