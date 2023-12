Regjeringen har sikret flertall for å lete etter mineraler på havbunnen.

Det er Ap, Høyre, Sp og Frp som etter flere uker med harde forhandlinger har blitt enige om å støtte en åpning, men med et strengt rammeverk.

Nå er de uenige om hva de egentlig ble enige om.

– Vi må ikke skape usikkerhet. Ingen vil lete etter havbruksmineraler dersom de er usikker på om de får lisens til å utvinne.

Det sier Terje Halleland i Frp. Han mener at Høyre ser ut til å ha skiftet politikk.

Større fokus på miljøkrav

På pressekonferansen på Stortinget tirsdag morgen sa Høyres saksordfører Bård Ludvig Thorheim at partiene har jobbet siden i sommer for å få på plass et rammeverk Høyre kunne støtte:

– Vi stiller nå tydeligere krav til miljø og miljøkartlegging, og vi innfører et nytt trinn der de første planene for utvinning skal tilbake og godkjennes av Stortinget, sa Thorheim på pressekonferansen.

Bildet illustrerer områdene regjeringen vurderer å åpne for leting etter havbunnsmineraler. Foto: Oljedirektoratet / NPD

Vil ha saken innom Stortinget

Thorheim sier altså at de har åpnet for leting etter mineraler for å skaffe seg mer kunnskap.

Når Norge har den kunnskapen, så skal Stortinget vurdere om det skal åpnes for utvinning.

Denne framstillingen kjenner ikke Terje Halleland og Frp seg igjen i.

– Nei, det er jeg helt uenig i. Det står i merknadene våre at vi skal ha en trinnvis utvikling og at saken skal tilbake til Stortinget. Men når vi gir en letetillatelse så gir vi en indirekte tillatelse til å utvinne når kriteriene er innfridd, sier Terje Halleland (Frp) til NRK.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Nordland har vært Høyres saksordfører i forhandlingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er frustrert over at det virker som Høyre glatter over hva de egentlig har blitt enige om, for å unngå å få for mye kritikk i en omstridt sak.

Halleland utdyper at dette er dyre og omfattende prosesser for aktørene.

Derfor kan man ikke åpne for kommersiell leting etter mineralet hvis man ikke kan skape forutsigbarhet for aktøren om at de skal få utvinne hvis de finner noe.

– Verken Ap, Høyre eller Sp kan mene at de har vært med på noe annet i dag enn å åpne for en kommersiell utvinning av havbruksmineraler på norsk kontinentalsokkel, sier Halleland.

Mener Høyre skifter politikk

Halleland understreker at også Frp mener at utvinning av havbunnsmineraler skal være forsvarlig. Men at man må gi aktørene forutsigbarhet for at Norge skal få den kunnskapen som trengs.

– Vi har prøvd å lage det til litt sånn at man skal ivareta de kunnskapshullene som finnes på havdypet.

Derfor er det slik at når det blir gitt en lisens, så skal det bli utarbeidet et arbeidsprogram. Det skal gjøres i tett samarbeid mellom aktørene og departementet, forklarer Halleland.

– Det vil bli utformet litt underveis og gjort endringer underveis, men det er fordi vi har litt lite kunnskap i dag, sier han.

Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen. Du trenger javascript for å se video. Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

– Høyre sier de ikke kunne støtte regjeringens forslag før sommeren, fordi den ikke var miljøvennlig nok. Hvilke rolle har Frp hatt i dette?

– Frp støttet lovverket som ble lagt fram i 2019, her er det Høyre som har skiftet politikk.

Roboten Ægir ved en sulfidskorstein på havbunnen. Foto: Senter for dyphavsforskning, UIB

For oss har det vært viktig å få et bredt flertall og det har vi nå gjort, sier Halleland og fortsetter:

– Men Thorheim må nok innrømme at den eneste endringen som har skjedd er at saken skal innom Stortinget. Alle partiene er enige om at hvis kriteriene er oppfylt, så skal det gis lisens til å utvinne, påpeker Halleland.

Høyre: – Trinnvis prosess viktig

Bård Ludvig Thorheim kjenner seg ikke igjen i anklagene fra Fremskrittspartiet.

– Det som er nytt er at vi har fått en generell konsekvensutredning der regjeringen selv innrømmer og sier at de har for lite kunnskap til å vite miljøkonsekvensene.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Nordland er Høyres saksordfører i forhandlingene. Foto: Pål Hansen / NRK

Derfor har det vært viktig for Høyre å ha en trinnvis prosess for å tilegne seg nok kunnskap, forklarer Thorheim.

– Når vi har nok kunnskap til å gjøre de miljøvurderingene så er det naturlig å gå videre med utvinning.