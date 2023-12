Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Regjeringspartiene Ap og Sp har sikret flertall på Stortinget for å åpne for utvinning på havbunnen, med støtte fra Høyre og Frp.

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

Det skal stilles strengere miljøkrav, og de første utvinningsplanene skal godkjennes i Stortinget.

Utvinning på havbunnen er omstridt, og Miljødirektoratet mener det er for lite kunnskap om hvordan man kan drive mineralvirksomhet på en forsvarlig måte.

Flere miljøorganisasjoner og politiske partier er kritiske til beslutningen, og mener det er et sjansespill med natur, dyreliv og fiskebestander. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



I juni la regjeringen frem planer for utvinning på havbunnen.

Til store protester.

Da var det usikkert om Stortinget ville støtte planene.

Men i dag ble det kjent at flertall på Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for utvinning på havbunnen.

Det er Ap, Høyre, Sp og Frp som etter flere uker med forhandlinger har blitt enige om å støtte en åpning, men med et strengt rammeverk.

Dette har flertallet på Stortinget blitt enige om Ekspander/minimer faktaboks Stortinget åpner opp deler av norsk kontinentalsokkel for havbunnsmineralvirksomhet. Departementet lyser ut spesifikke områder for utvinningstillatelser, der den første fasen er en letefase, hvor private aktører kan sikre seg rettigheter. Det skal utformes et arbeidsprogram for letefasen, og Stortingsflertallet har tydeliggjort at det skal stilles krav til miljø og miljøkartlegging som en del av arbeidsprogrammet.

Ved utlysning av areal skal det tydeliggjøres at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser.

Dersom leteundersøkelser får mer alvorlige miljøkonsekvenser enn antatt, skal kravene til miljø og miljøovervåkning, både under og etter datainnsamlingen, skjerpes.

De første planene for utvinning av havbunnsmineraler legges frem for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen etter havbunnsmineralloven §4-4.

Regjeringen vil i proposisjonene til Stortinget om de første utvinningsplanene vise til følgende; Økt kunnskap om mulige konsekvenser på miljø, naturmangfold og annen næringsvirksomhet som fiskeri, med ulike teknologier for utvinning. Klare, etterprøvbare krav til en plan for utvinning, jf. havbunnsmineralsloven § 4-4, og godtgjøre at utvinningsplanene oppfyller disse. Nødvendige presiseringer av miljølovgivningen som gjelder for virksomheten så langt det er nødvendig. I den prosessen det legges opp til vil staten sammenstille dataen fra egne og private kartlegginger, og etter hvert presentere et samlet oppdatert kunnskapsgrunnlag og konkrete krav for utvinning. Deretter kan aktørene levere utvinningsplaner til departementet og Stortinget for godkjenning. Det er kravene som er utformet av departementet som ligger til grunn for eventuell godkjenning. Det er viktig at kravene er tydelig og etterprøvbare, slik at det skapes forutsigbarhet for aktører som vil søke. Dersom strenge krav er tilfredsstilt, vil det godkjennes utvinning i enkelte områder hvor påvirkning på miljø er bærekraftig og forsvarlig.

Flertallet mener dette er et forsvarlig rammeverk som både sikrer at miljøhensyn ivaretas i hele prosessen, at Norge får mer kunnskap om mineralforekomster, miljø og artsmangfold på dyphavet, samtidig som aktører i næringen får tilstrekkelig forutsigbarhet for å investere i en ny næring som kan bidra til stor verdiskapning i fremtiden.

Føre-var prinsippet har vært avgjørende i forhandlingene. Vi er enig om at det er betydelig kunnskapsmangel knyttet til miljøforhold i dyphavsområder og konsekvenser av en utvinning. Denne usikkerheten medfører derfor at de har blitt enig om at regjeringen skal sende de første utvinningsplanene til Stortinget for godkjenning.

Målet for partiene er at rammeverket for mineralvirksomhet på norsk sokkel skal bidra til høye miljøstandarder for slik virksomhet også internasjonalt, med utgangspunkt i Norges unike tradisjon og kunnskap om bærekraftig forvaltning av havområder og virksomhet på sokkelen. Kilde: AP, Høyre, SP og FrP

Viktig bidrag internasjonalt

Bård Ludvig Thorheim (H) sa under pressekonferansen at det har vært gjort mye arbeid siden i sommer for å få på plass et rammeverk de kunne støtte.

– Det har siden da vært viktig for oss å lytte til innspillene som kom i høringsrundene, sier Bård Ludvig Thorheim under pressekonferansen.

– Vi tror vi har et sterkere og bedre rammeverk for mineralutvinning nå. Vi krever også et oppdatert kunnskapsgrunnlag før mulig utvinning. Den fornybare grønne industrien går på mineraler. Dette er viktig bidrag internasjonalt.

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet. Foto: Oljedirektoratet / NPD

Marianne Sivertsen Næss (Ap) understreker at de er veldig glad for at det er et bredt flertall om avtalen.

– Vi har vært opptatt av at dette er en åpning som skal sikre at vi skal finne ut av om det faktisk er mulig å utvinne mineraler på en lønnsom, bærekraftig og forsvarlig måte, sier hun.

– Da er det viktig at det er et bredt flertall som stiller seg bak.

Næss sier aktørene nå må innhente seg kunnskap om miljø, økosystem og bunnforhold i letefasen.

Offshore Norge glade for flertallet: Ekspander/minimer faktaboks Håkon Knudsen Toven, fagsjef for havbunnsmineraler i Offshore Norge sier de er veldig glade for det brede flertallet. – Det gir en forutsigbarhet som er viktig for selskapene som vil investere i en potensiell ny næring på norsk sokkel. Han sier behovet for mineraler og metaller er langt større enn det vi bruker i dag, om vi skal møte det grønne skiftet på en god måte. – Når vi vet at Kina allerede kontrollerer over 50 prosent av markedet, bør det være et uttalt mål å redusere denne dominansen og det er bra Stortinget tar det politiske ansvaret. Vi har ikke nok kunnskap om dyphavet. Derfor er denne åpningen så viktig.

– Parallelt må man sørge for at statlige myndigheter fortsetter kunnskapsinnhentingen som det er helt essensielt å få på plass, sier Næss før hun presiserer at vi trenger mer mineraler fremover:

– Vi skal gjennom et grønt skifte i form av solceller, elbiler og mobiltelefoner. Vi er veldig glad for at det er et bredt flertall her nå. Det kan sikre forutsigbarheten og de trygge rammene.

Stegvis åpning

Partiene er blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utvinningsplanene, på samme måte som det gjøres for enkelte planer i oljesektoren.

Dette mener de vil gi kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene.

Til forskjell fra det opprinnelige forslaget fra regjeringen har partiene blitt enige om strengere miljøkrav og at de første utvinningsplanene skal gjennom Stortinget for godkjenning.

I en rapport fra Oljedirektoratet som ble lagt frem tidligere i år, er det enorme mineralressurser på norsk sokkel.

Blant annet millioner av tonn med kobber, sink og kobolt, som det er store behov for i det grønne skiftet.

Men utvinning på havbunnen er omstridt da vi ikke vet konsekvensene det kan ha for miljøet i havet.

Miljødirektoratet mener det er altfor lite kunnskap om hvordan man kan drive mineralvirksomhet på en forsvarlig måte til å åpne for leting på norsk sokkel.

Ubegripelig

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

De fire partiene mener åpning av områder er nødvendig for å sikre en nærmere kartlegging av havområdene, nettopp for å få nok kunnskap.

Miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV mener det er ubegripelig at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen.

– Miljøforskere har kommet med sterke advarsler. Vi aner ikke konsekvensene av slik virksomhet og det kommer ingenting av miljøkrav til virksomheten.

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han fortsetter:

– Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpner for med denne enigheten med høyresiden er et eksperiment av uante dimensjoner. Vi risikerer å ødelegge enorme naturverdier for usikker gevinst. Signalet Norge sender med å være det første landet som åpner havbunnen for mineralutvinning bekymrer meg dypt.

Som å lappe på et lik: Ekspander/minimer faktaboks Sofie Marhaug, miljøpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Rødt, er opprørt over nyheten. – Det er jo helt sykt, det regjeringen, Høyre og Frp gjør nå. Dette er en svart dag for norsk natur. Som et av veldig, veldig få land i verden skal Norge nå åpne for å leite etter mineraler i noe av den siste uberørte naturen vi har, sier hun. Hun mener endringene som er lagt inn i forslaget er som å lappe på et lik. – Med dette skriver regjeringen sammen med Høyre og Frp seg inn i historien som de verste miljøpartiene noensinne. Hun påpeker at flere er imot det Norge gjør. – Likevel skal altså regjeringen sammen med Høyre og Frp åpne for å lete etter mineraler det er usikkert om vi trenger, uten at vi har kunnskap om hvilke konsekvenser dette får for naturmangfoldet i havet og for fiskeriene, sier hun før hun understreker: – Dette er spikeren i kista for Norge som miljønasjon.

Heller ikke WWF er imponert.

– Dette er den største skampletten i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid og spikeren i kista for Norges omdømme som en ansvarlig havnasjon, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– At regjeringen og deler av opposisjonen nå er enige om å gå videre med utvinning på havbunnen mot alle faglige råd og med en konsekvensutredning som har fått slakt fra alle hold, er ikke mindre enn en skandale.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: WWF

Hun gir likevel litt skryt til Høyre.

– Det lille lysglimtet er at Høyre har sikret at miljøkunnskap skal sammenstilles før utvinning eventuelt skjer. Det betyr et nytt reelt stoppunkt og at Stortinget kan si nei.

Rasmus Hansson i MDG mener Høyre og Ap i denne saken tar initiativ til et industrielt kappløp om ressursene i Arktis.

– Dette er et gigantisk sjansespill med natur, dyreliv og fiskebestander som er viktige for både Norge og nabolandene våre.