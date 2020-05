Etter at han sto fram som et av ofrene i Tysfjord-saken i VG i juni 2016, fikk han et brev i posten.

– Hvis jeg ikke holdt kjeft så kom det til å skje noe, sto det. Og det er jo ganske direkte sagt, sier han.

Å snakke om trusler gjennom ganning hvor noen ønsker å «kaste ondskap», er krevende for Urheim. Likevel mener musikeren at dette er svært viktig.

– Vi må prate om det for ellers kommer vi ikke videre. Selv vil jeg ha bort den delen av samekulturen som har mørke sider, sier han.

NRK har snakket med flere som i forbindelse med Tysfjord-saken ble forsøkt truet til taushet. Marion Anne Rimpi (33) fortalte at hun ble truet med ganning av flere personer fordi hun fortalte om overgrepene.

Etter at Inger Márjá Sokki Hætta fra Kautokeino fortalte om hvordan livet hennes ble preget av at hun ble stemplet som «bærer av det onde», har ganning blitt aktualisert.

– Biter ikke på meg lenger

Kalle Urheim mener det bare er en måte å få slutt på denne typen trusler.

– Det er å snakke det i hjel i hus og hjem om at denne typen adferd ikke er greit. Derfor er denne samfunnsdebatten viktig, sier han.

Han sier til NRK at han har bestemt seg for å ikke ta slike trusler inn over seg.

– Jeg er blitt så tykkhudet, men samtidig finner jeg meg ikke i dette, sier Urheim.

Han mener dette er en samisk virkelighet som eksisterer. Selv trodde han på det før, men ikke nå.

– Jeg velger å forholde meg til dette nå fordi dette fenomenet, disse forsøkene, egentlig er psykisk terror og voldstrusler. Det er fullstendig uakseptabelt og skal bekjempes. Vi skal fritt kunne være med på å endre verden til en bedre plass å være i. Samholdet, kjærligheten og universet skal være kraften i våre liv og beskytte oss, sier han.

Urheim viser også til at det i loven finnes bestemmelser om grove trusler. Han er ikke i tvil om at trusler hvor noen gjennom ord eller handlinger ønsker at noen blir utsatt for ulykker eller død, er straffbare.

– Dette skal få oss til å bli redd, få angst, til å «klikke i vater» omtrent, slik at man skal få respekt for en eller annen person eller mørk kraft der ute. Jeg anser dette som straffbare forhold og ikke en akseptabel del av samisk kultur, sier han.

Urheim forteller at han har orientert politiet i Tysfjord og Hamarøy om konkrete opplevelser i løpet av årene helt til i dag. Selv har han politianmeldt en eldre kvinne for forsøk på ganning.

Politimester: – Vet ikke om djevler finnes

Konkrete saker hvor det er blitt truet med ganning eller ondskap, har ikke politiet etterforsket.

På generelt grunnlag sier politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta at påstander av denne typen tas på alvor.

UTFORDRENDE: Politimester Ellen Katrine Hætta. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Samtidig sier hun:

– Det som er problematisk er at man ikke vet om ondskap eller djevler finnes, eller om det er mulig påføre det på andre. Det er vanskelig å vurdere. Men hvis det settes frem trusler, da er det enklere for oss å etterforske om det er noe straffbart, sier Hætta.

Hun er vokst opp i Kautokeino, og er derfor kjent med påstander om ganning.

– Jeg er likevel ikke kjent med konkrete eksempler, sier politimesteren.