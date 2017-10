Saken er oppdatert med tilsvar fra berørte parter.

– Under innspillingene var det noen som prøvde å psyke meg ut med å etterligne måten jeg snakker på. Jeg vet ikke om det var ondt ment, men jeg klarte å bruke dette positivt i konkurransen. De så sikkert på meg som en av de sterkeste kortene og derfor prøvde de å trykke meg ned på denne måten, opplyser Aslak Ole Eira.

Da han var 19 år deltok den unge mannen fra Karasjok i Finnmark i NRKs realityserie «Norges tøffeste». Serien ble sendt i 2016 og der kom karasjokingen på andre plass etter vinneren Fredrik Godager Eide fra Ytre Enebakk i Akershus.

UTSATT FOR ETTERAPING: Aslak Ole Eira og de andre deltagerne i tv-programmet «Norges tøffeste» måtte tåle mange harde tester under innspillingen. I tillegg ble karasjokingen utsatt for etteraping av sin norske dialekt.

– Et psykisk spill

Deltakerne i realityserien kjempet seg gjennom en rekke fysiske og psykiske utfordringer på Hegra festning, utenfor Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Redaksjonssjef Livssyn og TV Utvikling, Njord Røv, kan ikke bekrefte eller avkrefte Aslak Ole Eiras opplysninger om terging under innspillingene, men han syns samegutten taklet innspillingsstresset på en forbilledlig måte.

Redaksjonssjef Livssyn og TV Utvikling, Njord Røv, skryter av den måten Aslak Ole Eira taklet hele opplegget på.

– Aslak gjorde en fantastisk figur i Norges tøffeste, som er en konkurranse som setter like store krav til det mentale som til det fysiske. Deltagerne visste at de kom til å bli utsatt for knalltøffe psykiske påkjenninger, de fikk lite mat og de ble vekket midt på natta flere ganger. Dette kom i tillegg til fysiske konkurranser som også var svært tøffe. Alle som melder seg på et konkurransebasert reality-program er kjent med at det også innebærer et psykisk spill deltagerne imellom, og det stemmer sikkert at det å imitere dialekter var noe deltakerne gjorde seg imellom, uten at vi fanget det opp, sier Røv.

Hvis det han sier er riktig, burde ikke det da ha medført at de som stod bak innspillingene grep inn?

– Serien skal kåre Norges tøffeste, og deltakere vet hva de går til. Dette er ikke en konkurranse for sarte sjeler. De samme reglene gjelder for bergensere, finnmarkinger og bæringer, og Aslak er en tøffing som ikke lar seg pille på nesen. Det at han snudde det til noe positivt viser jo at han mestret det psykiske spillet på svært lur måte, svarer Røv.

Aslak Ole Eira mener imidlertid at etteraping av andres dialekter er en uting.

– Jeg synes ikke det er greit. Jeg har reist rundt omkring i Norge og da opplever jeg ofte at folk etterligner måten jeg snakker på. Det er respektløst, og når slikt skjer over tid så må man nok ta tak i det, sier Eira.

Snakket gebrokkent

I NRK-programmet «Ukens vinner» har Tore Sagen sin egen spalte, som er kalt «Faktore». Her har han såkalt faktasjekk av uttalelser i media.

I forrige ukes utgave av tv-programmet hadde Sagen en faktasjekk av at urfolk føler seg støtt av at finansminister Siv Jensen kledde seg ut som Månestråle i finansdepartementets temafest.

Aslak Ole Eira mener det er respektløst å terge andre for måten de snakker norsk på.

Som et ekstra poeng siterer Tore Sagen sametingspresident Aili Keskitalos uttalelse i VG. For å understreke sitt poeng snakker han gebrokkent norsk:

«Jeg vet hvordan jeg føler det når jeg ser en falsk samekofte - det skjærer i øynene.»

Sagen var ikledd samekofte fra Kautokeino og med en meksikaner-hatt, for å vise et eksempel på kulturell appopriasjon (se faktaramme).

– En annerledes dialekt

– Jeg synes nordmenn burde være fornøyde med at vi samer i det hele tatt snakker norsk. Det er jo vanskelig å lære seg et språk som er så forskjellig fra vårt. Vi snakker jo bra, men dialekten er litt annerledes enn mange andre norske dialekter. Jeg synes det er teit at vi skal ertes for den måten vi snakker på, mener Eira.

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier dette om å bli karikert av Tore Sagen:

– Humorister skal selvsagt få lov til å lage den humoren de selv vil, men jeg synes det blir merkelig når Tore Sagen velger å snakke gebrokkent norsk. Jeg snakker faktisk mye bedre norsk enn samisk, da norsk er mitt morsmål. Jeg synes det er trist at samene skal måtte finne seg i dette gang på gang, sier Keskitalo.

Redaktør i NRK Underholdning, Charlo Halvorsen, sier at de ikke har noen planer om å slutte å harselere med den måten samer snakker norsk på.

Redaktør Charlo Halvorsen i NRK Underholdning sier dette:

– Generelt kan man si at humor handler om å forholde seg til stereotyper og å overdrive dem. Når vi for eksempel skal parodiere dansker som snakker engelsk, så er det bare en parodi på hvordan det egentlig er. De fleste snakker jo ikke i den karikerte formen, som ligger i humoren. Om det er morsomt eller ikke morsomt, men det er i hvertfall et humoristisk virkemiddel, forklarer Halvorsen.

Så dere i NRK Underholdning har ingen planer om å slutte med slikt?

– Nei, det har vi ikke diskutert og det har vi ingen planer om. Rammene for humor er ganske vide. I denne debatten eller eventuelt tankekorset om hva som ikke er bra å tulle med, er vel ikke dette et av de områdene, sier Halvorsen.