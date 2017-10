Etnisk norsk krenkefest

I forrige uke lærte kommentarfeltene oss at folk er altfor lettkrenka her i landet. At vi må ta oss sammen og ikke være så humørløse. At vi må ha sans for litt humor og ikke ta oss selv så høytidelig.

Etter at landets finansminister kledde seg ut som en indianerpike hentet fra et eller annet tegneserieunivers, så lærte altså kommentarfeltene oss en lekse om krenking.

Flertallets rett

De lærte oss at nå er det nok. Nå har vi jaggu gått altfor langt i vår iver etter å la oss fornærme over de minste tulleting. Nå må vi sannelig ta oss sammen eller så ender det med at vi ikke får lov til å ha det moro her i landet i det hele tatt.

Og med «vi» mente de selvfølgelig «de andre». De andre som ikke er som flertallet. For bare flertallet har rett til å føle seg krenka over at mindretallet blir krenka – uten å bli fremstilt som en lallende idiot. Bare flertallet kan i ramme alvor taste inn sin oppriktige krenkelse i tusenvis av kommentarfelt uten at noen syns det er ironisk at de opptrer så krenka over at andre føler seg krenka.

Det siste alternativet er å kle meg ut som en litt mer ydmyk etnisk nordmann som akkurat har dratt hodet ut av sitt eget rumpehull

De andre er samer, minoriteter, folk som føler seg som spesielle snøflak og humørløse norske negere som ikke liker å bli kalt neger. De andre er politisk korrekte tullinger og andre idioter som ikke skjønner at det å kle seg ut som en litt godt stappa indianerpike, burde være en norsk menneskerett fordi vi jo ikke mener noe vondt med det.

Indianerdrakt og negerparykk

Vi mener ikke noe med det i det hele tatt faktisk, så lite har vi tenkt over saken og så lite er vi villig til å tenke over saken, for alle må jo skjønne at det er langt viktigere at det norske flertallet kan ha det moro i indianerdrakt eller negerparykk, enn at mindretallet skal kunne tro at de har noe å lære oss om hvordan blikkene vi ser med er forskjellige ut ifra hvor vi står.

Greit nok at urbefolkning både i Norge og verden har blitt utsatt for forfølgelse og etnisk rensing. Negere hadde det jo ganske kjipt i slavetida også, men alt det der er jo så lenge siden og har uansett ikke noe med oss å gjøre. Dessuten er det jo ingenting mot alt vi må lide oss gjennom når vi må tenke ut et annet ord enn neger og finne noen nye kostymer til karneval.

Selvfølgelig skal vi kunne kle oss ut som vi vil. Det er tross alt vi som bestemmer.

Hva blir det neste liksom? Skal kvinner begynne å bli krenka over litt jovial seksuell trakassering og lage en global hashtag der de forteller om hvor krenkende det er at menn føler seg berettiget til kroppene deres? Det skulle ha tatt seg ut!

Mine kostymer klare

Nå er det bare en ukes tid til halloween. Selvfølgelig skal vi kunne kle oss ut som vi vil. Det er tross alt vi som bestemmer. Derfor har jeg noen kostymer klare allerede. Jeg er litt usikker på hvilket jeg skal velge.

Det ene er «krenket norsk kvinne (52)». Hun leste Sølvpilen som liten og drømte om å bli som Månestråle sånn som hun var tegnet uten skjeve øyne, med europeiske kinnben, veldreid, vestlig pinup-kropp og holdningen til de «edle ville». Hun er krenka fordi noen ikke skjønner hvor mye hun beundrer indianere som Månestråle.

Bare flertallet har rett til å føle seg krenka over at mindretallet blir krenka

Mitt andre alternativ er å kle meg ut som «krenket sint hvit mann (56)». Han har gått på livets harde skole og syns at norske damer burde være mer som Pocahontas. De er blitt altfor kravstore når de ikke aksepterer at litt godlynt seksuell trakassering skal være en del av dannelsen.

Det siste alternativet er å kle meg ut som en litt mer ydmyk etnisk nordmann som akkurat har dratt hodet ut av sitt eget rumpehull og er åpen for både å se og høre på verden rundt seg, men det blir nok altfor skummelt kostyme for flertallet. De kunne jo bli krenka.

