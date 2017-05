– Jeg synes det har vært kjempe spennendes, så jeg tenker at jeg må kanskje fortsette til høsten, sier ordfører i Skånland kommune, Helene Berg Nilsen.

ORDFØRER: Til høsten fortsetter samiskkurset, og da tenker Skånland-ordfører Helene Berg Nilsen å hive seg med igjen. Foto: Mathis Eira / NRK

Og det er tydelig at hun har lært seg noe, for hun presenterer seg selv på samisk til NRK. I kommunen hennes arrangeres det for tiden samisk kurs, hvor flere av deltakerne aldri har hørt samisk før nå.

Kursleder Klemet Isaksen Hætta erkjenner at han har brukt mye tid på å vise de store forskjellene mellom samisk og norsk til kurselevene.

– Elevene er flinke, spesielt på tanke på at man har måttet lære de opp i samisk fra grunnen av, sier Hætta.

ELEV: Språkkurselev Marius Langstrand-Andersen har allerede lært seg å presentere seg selv på samisk. Foto: Mathis Eira / NRK

Søkt om innlemmelse

Skånland kommune er en av de norske kommune med samisktalende befolkning, som ikke er med i forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunen besluttet tidligere i år å søke om og bli innlemmet i språkforvaltningsområdet.

På kurset var det ikke bare kommunens ordfører, men også andre som har lyst til å begynne å snakke samisk.

– Jeg har lært litt samisk, synes det er veldig vanskelig å snakke samisk, men gøy. Sier Marius Langstrand-Andersen modig på samisk.

Ta språket tilbake

GLAD: Språkkursleder Klemet Isaksen Hætta er glad for at flere og flere vil lære seg samisk. Foto: Mathis Eira / NRK

Å lære seg samisk er i vinden. I fjor kom samisk språkutvalgs forslag om hvordan man skal bevare de samiske språkene. En av hovedpunktene er å stimulere til å ta tilbake «hjertespråket».

Sametingspresident Vibeke Larsen har også begynt å ta tilbake språket, og holdt blant annet deler av Samenes nasjonaldag talen sin på samisk under 100-års jubileet i Trondheim.

Det at flere lærer seg samisk gleder «lærerhjertet» til Klemet Isaksen Hætta.