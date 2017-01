NSR-rådet ble kastet for èn måned siden, men har ennå ikke gitt opp kampen om posisjoner

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets parti (SfP) har levert klage på konsituerende valg foretatt fredag 9. desember 2016.

Klagen omfatter både brudd på forretningsorden, brudd på god møteskikk, og brudd på langvarig praksis og kutyme på Sametinget.

– Vi klager fordi alle valgene er gjort på en uredelig måte og fordi saksbehandlingen var veldig uoversiktelig. Vi ønsker at dette skal gjøres skikkelig, på nytt og redelig. Derfor krever vi omvalg, forklarer NSR-leder Beaska Niillas til NRK Sápmi.

Partiene vil i klagen peke spesielt på følgende forhold:

1. Plenumslederens/møtelederens unnlatelse på å fremlegge dokumentasjon og klargjøre hvem som er i posisjon/opposisjon og plenumslederens/møtelederens håndtering av de konstituerende valg.

2. Valg av plenumsleder

3. Valg av leder og nestleder til fagkomitéene

4. Valg av kontrollutvalg

Det nye sametingsrådet består av Mariann Wollmann Magga (Ap), Lars Filip Paulsen (H), Vibeke Larsen (Ap), Ronny Wilhelmsen (Ap) og Inger Eline Eriksen (Árja). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nytt konstituerende valg

NSR-SfP ber om at plenumsledelsen innkaller Sametingets plenum til ekstraordinært plenumsmøte i Trondheim lørdag 4. februar 2017 for å gjennomføre konstituerende valg på nytt.

– Vi må bare klage fordi vi ikke er enige i måten ting ble gjort på. Vi kan ikke bare la de ligge når det ble gjort på en så uheldig måte, sier Beaska Niilas.

NSR mener at det bør holdes nye valg på plenumsleder, leder og nestleder til fagkomitéene, samt kontrollutvalg.

Plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) vil ikke si så mye om klagen akkurat nå, fordi klagen skal behandles av møtelederskapet i løpet av neste uke.

– Jeg har ikke lyst til å forskuttere noen synspunkter her, sier Gaski.

Plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) vil ikke si så mye om klagen i nåværende tidspunkt. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Plenumslederen opplyser at det på Sametinget bare er holdt ekstraordinært plenum èn gang før, og det var i 2005 i forbindelse med mange mediaoppslag om Sametingets økonomi.

– Det er den eneste gangen man har hatt et ekstraordinært plenum. Lista for det ligger jo høyt. Det er det eneste jeg kan antyde, sier Gaski.

Keskitalo ble kastet

Etter en dramatisk uke på Sametinget ble det 9. desember 2016 klart for «regjeringsskifte», der sametingspresident Aili Keskitalo ble kastet.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe sammen med partiene Høyre og Árja uttrykte stor misnøye med Norske Samers Riksforbund (NSR), som har styrt Sametinget de siste tre årene.

Det er andre gangen Aili Keskitalo (NSR) må gå av som sametingspresident. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Vibeke Larsen la fram nytt styringsdokument, Sametingets budsjett for 2017, sammen med partialliansen. Etter at NSR-sametingsrådets (Sametingets øverste styringsorgan journ.anm.) budsjett ble nedstemt, var det klart for Ap-budsjettet som fikk flertall.

Deretter stilte Larsen mistillit mot Aili Keskitalo og NSR. Hun begrunnet det med at også NSR stemte for Aps budsjett.

Det at Aps sametingsgruppe på denne måten «kuppet» makta på Sametinget, førte til at Helga Pedersen trakk seg som partiets presidentkandidat til høstens sametingsvalg.