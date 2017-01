Meningsmåling: Feil av Arbeiderpartiet å ta makta på Sametinget

Det var en meget dramatisk uke på Sametinget og på sosiale medier da Arbeiderpartiet tok makta fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i desember.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og resten av sametingsrådet ble kastet av Arbeiderpartiet og flere samarbeidspartier med den nyvalgte presidenten Vibeke Larsen i spissen.

En meningsmåling gjort av Sentio Research Norge AS, viser at velgerne mener det var feil av det nye flertallet på Sametinget å ta makten i desember.

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Per Mathis Oskal, er ikke overrasket over resultatet.

– Nei, for i høst var det mye bruk av ord som «kupp», i både media og på folkemunne, sier Oskal.

FORUNDRET: Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Per Mathis Oskal, forundrer seg over at ord som «kupp» er brukt i forbindelse med maktoverdragelsen på Sametinget. Foto: Åse Pulk/NRK

Ap, Árja og Høyre dannet nytt sametingsråd (tilsvarer regjeringen) på Sametinget i desember i fjor, etter at det ble stilt mistillit mot NSR-rådet, som hadde ledet Sametinget de siste tre årene. Og Vibeke Larsen tok over som sametingspresident.

Oskal mener at medias fremstilling av det som skjedde ga et galt bilde av situasjonen på Sametinget.

– Det som skjedde var vanlige parlamentariske prosesser. Jeg har ikke tidligere hørt at det kalles for kupp dersom du har mindretall i et parlament, kommunestyre, eller storting.

Kun 2 av 10 mener maktskiftet var på sin plass

I meningsmålingen har hele 59 prosent svart at de mener det var feil av partiene Ap, Árja og Høyre å ta rådsmakten på Sametinget.

Fordelingen i meningsmålingen Var det rett av AP å overta makten i Sametinget? Ja 18 prosent Nei 59 prosent Vet ikke 23 prosent Meningsmålingen er gjort av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra NRK Sápmi. Fullstendig spørsmål: «Sametingets flertall hadde mistillit til det sittende sametingsrådet til NSR med Aili Keskitalo som president. Nå har Ap, Arja og Høyre overtatt styringen av Sametinget med Vibeke Larsen som president. Var det rett av Ap å overta makten i Sametinget?»

– Jeg forundrer meg over at politikere på Sametinget og samisk media syntes det var så rart med mistillit, for det er jo en vanlig prosess i samfunnet, sier Per Mathis Oskal.

Etter at det Arbeiderparti-ledete rådet kom på plass, så trakk Helga Pedersen sitt presidentkandidatur, og sa med tungt hjerte at hun ikke kunne stå for prosessen som partiet hennes hadde gjort på Sametinget.

Hun ønsker ikke å kommentere meningsmålingen overfor NRK.

– Ikke forklart godt nok

Presidentkandidat for NSR, Aili Keskitalo, er heller ikke overrasket over målingen.

SOM FORVENTET: NSRs presidentkandidat hadde forventet at resultatet i en eventuell meningsmåling ville bli som den ble. Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Det er nemlig det folk sier til meg når jeg treffer dem. De fleste jeg snakker med er forundret over det som skjedde på Sametinget, og de har ikke klart å forstå hvorfor det var nødvendig å gjøre det så kort tid før valget, sier hun.

Hun legger til at nåværende posisjon ikke har klart å forklare hvorfor de gjorde som de gjorde.

Men en av grunnene til at det oppstod mistillit var ifølge sametingsrepresentanter NRK har snakket med, vært at NSRs mindretallsråd ikke søkte samarbeid med andre partier.

– Dette stemmer ikke for vår del. Vi har selvfølgelig vært fullt klar over at vi var i mindretall, og har vært klar til å samarbeide både med budsjett, og i andre politiske saker, sier tidligere sametingspresident Aili Keskitalo.