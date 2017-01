Nå skal denne byen skiltes på samisk

– Å få samiske skilt i min hjemkommune vil få meg til å føle meg mer satt pris på. At de bryr seg om den samiske kulturen og tar det på alvor.

Det sier fauskeværingen Maria Iselin Amundsen om det å få samiske skilt på sitt eget hjemsted Fauske/Fuossko, og mener at samiske skilt nå burde settes opp.

Statens vegvesen lover å prioritere dette.

Brukt flere år

For mer enn to år siden vedtok Fauske kommune det lulesamiske navnet Fuossko for byen Fauske. I tiden etter ba de Vegvesenet om hjelp for å få det samiske navnet på skilt.

– Kommunen har tre innfallsårer langs riksvei inn til Fauske sentrum, det er ønskelig å få skiltet disse med det samiske parallellnavnet Fuossko, skrev kommunen i et brev til Statens vegvensen 3. september 2015.

Men Vegvesenet har så langt ikke prioritert å få på plass noen samiske skilt i Fauske kommune.

I forrige uke purret kommunen.

Nå skal det skiltes

Etter at NRK tidligere denne uken var i kontakt med kommunen og Statens vegvesen, har kommunen fått beskjed om at Fauske skal skiltes.

– Vi synes ikke det er bra at vi ikke har fått opp disse skiltene med Fauske sitt samiske navn, som ble vedtatt i kommunestyret høsten 2014, sier kommunikasjonsrådgiver i Fauske kommune, Gull Pedersen, og legger til:

– Det er av stor betydning at vi får på plass dette så fort som mulig.

– Beklager

Statens vegvesen bekrefter at byen nå får samiske skilt, og beklager at det har tatt så lang tid.

– Vi har dessverre ikke hatt bevilgning til disse skiltene tidligere. Det er mange gode tiltak som skal inn i stramme budsjetter, og Fauske-skiltet har dessverre ikke nådd opp før nå, forklarer Hanne Alvsing i Statens vegvesen til NRK.

– Men i årets budsjett er det lagt av penger. Det ble gjort nå i 2017.

Alvsing kan ikke love at skiltene kommer opp før samenes nasjonaldag, 6. februar.

– Det vil ta litt tid å bestille og produsere skiltene. Så jeg kan ikke si noe om tidsperspektivet akkurat nå, men regner med at vi skal få satt det opp i løpet av vinteren eller våren.

Mange steder uten skilt

I desember avdekket NRK at samiske stedsnavn ikke brukes på skilt, selv om loven og myndighetene er tydelig på at de skal brukes uten at kommunene skal måtte be om det.

Stedsnavnsloven sier på at samiske og kvenske stedsnavn skal brukes av det offentlige dersom det er i bruk blant folk som bor fast eller har næringsmessig tilknytning til stedet.

Flere steder i Fauske mangler fremdeles samiske skilt:

Fauske kommune – Fuosko suohkan (navnet er godkjent)

Sulitjelma – Sulisjielmmá (navnet et godkjent)

Leivset – Levsæhtta (ikke behandlet i navnesak)

Finneid – Finnájdde (ikke behandlet i navnesak)

Holtan – Hoallto (ikke behandlet i navnesak)

Røvik – Rudda (ikke behandlet i navnesak)

Kosmo – Kosmåhka (ikke behandlet i navnesak)

Bjørnbakk – Biernnabuollda (ikke behandlet i navnesak)

Kvænflogtunnelen (Kvænfloget = Goarnnabákte, godkjent)

Sjønståfjell tunnel (Sjønstå = Senståhka, ikke behandlet)

Disse stedene finnes det imidlertid ingen plan om å skilte.

– I første omgang er det stedet Fauske som skal skiltes, opplyser Hanne Alvsing i Statens vegvesen til NRK.