– Folkerøsten skal telle, mener Inga Marie Nymo Riseth.

Under et åpent møte på Samisk hus i Oslo var det stor enighet om at Oslove er det riktige samisk navnet på hovedstaden.

Riseth syns at argumentene for bruken av Oslove-navnet var gode.

Hun mener det bør vektlegges at det nå er samiske organisasjoner som allerede bruker Oslove.

STOR ENIGHET: I overkant av 20 personer deltok på folkemøte på Samisk hus om samisk navn på Oslo. Foto: Mette Ballovara / NRK

Samisk stedsnavntjeneste, som på vegne av Sametinget gir råd til Oslo kommune i denne saken, har derimot ikke Oslove med i sitt forslag.

De viser til at det er altfor få skriftlige kilder om bruken av det sørsamisk ordet Oslove.

– Jeg syns det er litt vanskelig, fordi jeg ellers er opptatt av å lytte til fagfolk, sier Riseth.

I denne saken er det likevel noe annet som er viktigere for henne.

– Det blir en følelsessak for meg. Jeg mener det er viktig at det vises at det er samisk navn, og at vi også synliggjør det sørsamiske med det navnet, sier hun.

OSLOVE: Dette skiltet er godt synlig på Samisk hus i Dronningens gate i Oslo. Foto: Mette Ballovara / NRK

Oslove eller Oslo?

Det sittende byrådet i Oslo varslet i 2019 at de vil ha samisk navn på hovedstaden.

De har nå to konkrete forslag å velge mellom.

Faginstansen Samisk stedsnavntjeneste foreslår at navnet Oslo brukes, sammen med det samiske ordet for kommune:

Sørsamisk: Oslon tjïelte (Oslo står i genitiv. Sørsamisk har genitivendelse -n.)

Lulesamisk: Oslo suohkan (Lulesamisk har ikke genitivendelse)

Nordsamisk: Oslo suohkan eller Oslo gielda (Nordsamisk har ikke genetivendelse. I de østlige nordsamiske dialektene brukes gielda om kommune, mens i de vestlige dialektene brukes ordet suohkan. Derfor kan både gielda og suohkan brukes.)

Mens de samiske organisasjonene i Oslo foreslår følgende skrivemåte for Oslo kommune:

Sørsamisk skrivemåte for Oslo kommune : Osloven tjïelte

skrivemåte for Oslo kommune Osloven tjïelte Sørsamisk skrivemåte for Oslo: Oslove

skrivemåte for Oslo: Oslove Lulesamisk/nordsamisk skrivemåte for kommunen: Oslo suohkan

skrivemåte for kommunen: Oslo suohkan Lulesamisk/nordsamisk skrivemåte for Oslo: Oslo

– Ingen dikter opp nytt navn

Sametingets faginstans kommenterer ikke debatten rundt Oslove-navnet.

FØLGER LOVEN: – Det viktige her er at Oslo kommune fatter vedtak etter stadnamnlova og innfrir etter konsultasjonslovens regler, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Vaino Rensberg / Sametinget

Sametingsrådet pleier heller ikke å ha meninger i slike navnesaker. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen synes det er viktig at samer som lokalt er engasjert i saken blir hørt.

Han påpeker at i denne saken er det ingen som foreslår å dikte opp nye navn på Oslo.

– Slik jeg forstår saken så handler det blant annet om formen Oslove er blitt brukt og er i bruk av sørsamiskspråklige eller ikke. Der ser fagfolkene ut til å være uenig. Sametingsrådet er innstilt på at kommunen som navnemyndighet gjør en helhetlig vurdering i saken. Jeg ser frem til å få vedtatt et samisk navn på hovedstaden i Norge, sier Mikkelsen.

– Lokal aksept for Oslove

På folkemøtet fortalte Mikkel Berg-Nordlie, fra Samisk foreldrenettverk i Oslo og omegn, om bruken av Oslove-navnet.

Han viste til at søk gjort av Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø, viser at navnet har vært brukt av sørsamiske kilder.

OSLOVE BRUKES: Mikkel Berg-Nordlie, fra Samisk foreldrenettverk i Oslo og omegn, forteller at Oslove-navnet er i daglig bruk blant samer i Oslo. Foto: Mette Ballovara / NRK

Det er også i nyere tid flere foreninger som har tatt i bruk Oslove-navnet. Blant annet bruker ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh dette navnet på Oslo.

Berg-Nordlie tror dette forklarer hvorfor mange samer i Oslo ønsker navnet.

– Jeg tror at det er fordi det her har blitt en lokal aksept for det. Etter at ungdomsorganisasjonen i 2015 tok fram navnet, som ikke var så kjent blant annet fordi mange her i byen har nordsamiskspråklig bakgrunn, når dem da døpte organisasjonen sin det, så ble det allmenn informasjon om hva det var for noe, sier han.

Navnet Oslove har etterhvert også dukket opp flere steder som på Samisk hus, i media og det kom i lokal bruk, forklarer han.

– Hvis Oslove også kommer på skilt og kart, så vil det veldig sterkt markere det samiske ved Oslo, sier Berg-Nordlie.

OSLOVE: Torhild Pedersen, med røtter fra Vesterålen, ønsker at det samiske blir mer synlig i hovedstaden. Da må Oslo bli Oslove, mener hun. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Upløyd mark

Det er historisk sus over denne navnesaken på flere måter.

Oslo kommune er nemlig etter en lovendring i 2021, pålagt å konsultere samene i Oslo om navnesaken.

Den første konsultasjonen var på Oslo rådhus i dag. Flere samiske organisasjoner samarbeider om dette, og sammen møtte de byrådets administrasjon for samtaler.

Det er en lang prosess før Oslo får samisk navn, og kulturbyråden Omar Samy Gamal vil ikke mene noe om navnevalget nå.

VIL HA SAMISK NAVN PÅ OSLO: Omar Samy Gamal er kulturbyråd i Oslo. Foto: Sturlason

– Jeg har stor respekt for den konsultasjonsprosessen som nå skal pågå mellom min administrasjon og representanter for samiske organisasjoner i Oslo. Derfor vil jeg ikke forskuttere noe nå, sier Gamal.

Han er tydelig på at kommunen tar saken og dialogen med samene på alvor.

– Jeg tror konsultasjon etter den nye Sameloven fra 2021 blir en god ramme for dialog. Det er jo litt upløyd mark for kommunen ettersom dette er et nytt lovverk.