Nå skal det settes opp samiske skilt i disse fire kommunene

– Vi ønsker å rose Narvik kommune for å ha gjort et fornuftig vedtak og at de følger det opp med å be om skilt.

Det sier lederen for Bjerkvik og omegn sameforening (NSR), Torgeir Nordkild.

– Det e jo selvsagt et fantastisk resultat av en lang kamp.

Flere steder i de fire kommunene Narvik, Harstad, Evenes og Skånland skal nå skiltes på samisk.

Dermed blir det satt opp minst 35 nye nordsamiske skilt langs veiene i Nordland og Troms.

– De første skiltene håper vi å få satt opp før samenes nasjonaldag, 6. februar, sier Anne-Cathrine Skaar i Statens vegvesen til NRK.

Lederen for Bjerkvik og omegn sameforening (NSR), Torgeir Nordkild, er fornøyd. Foto: Privat

Syv steder i Narvik

Narvik kommune har i løpet av høsten vedtatt flere samiske stedsnavn for bygder og steder langs E6.

– Her er det nå behov for å foreta skilting, skriver avdelingsleder for kart og oppmåling i Narvik kommune, Steinar Langnes, i et brev til Statens vegvesen.

Kommunen ber om samiske skilt på disse syv stedene:

Fagernes – Čoalbmi

Narvik – Áhkánjárga

Beisfjord – Ušmá

Bjerkvik – Rahkka

Vidrek – Vierák

Ankenes – Oŋká

Kvanndalen – Luotnegohpi

Kommune mener at samisk også skal være synlig på flere steder enn bare de blå stedsnavnskiltene.

– I tillegg til stedsnavnskiltene er det også en del orienterings- og vegvisertavler ved innkjøringene til Narvik hvor de samiske navnene bør inn, skriver Langnes.

Statens vegvesen har hittil bare fattet vedtak for å skilte selve byen på samisk.

– Men vi kommer til å behandle de andre stedene like over nyåret, sier Anne-Cathrine Skaar i Statens vegvesen.

To i Harstad

Statens vegvesen har bestemt seg for at også Harstad skal skiltes på samisk etter at de vedtok samisk navn:

Harstad – Hárstták (byen)

Harstad kommune – Hársttáid suohkan (kommunen)

I Skånland og Evenes kommuner skal disse stedene få samiske skilt:

Liland – Lidaláddi

Bogen – Ránda

Boltås – Vatnjavárri

Sandstrand – Sáhtik

Og det er ikke bare på de blå stedsnavnskiltene at samiske navn blir synlig.

– For stedsnavnene Liland/Lidaláddi, Bogen/Ránda, og Boltås/Vatnjavárri ble det også fattet vedtak om skilting både på samisk og norsk på gule vegvisningsskilt, opplyser Anne-Cathrine Skaar i Statens vegvesen.

Ikke på alle skilt

Men i Narvik og Harstad dropper Vegvesenet å sette samiske navn på de mange gule vegvisningsskiltene. Bare i regionen er det rundt 90 slike skilt.

– Det skal være kontinuitet i vegvisningen og det er fastsatt maksimal informasjonsmengde som tillates på skilt, forteller Skaar.

– Av praktiske årsaker vil det være svært vanskelig å skilte tospråklig på samtlige skilttavler som har inntatt dette stedsnavnet på gul vegvisning.

Bjerkvik og omegn sameforening har forståelse for at kontinuitet i skiltingen innebærer problematikk både for mengde og plass, men mener at noen av skiltene likevel bør være på samisk.

– Enkelte steder bør skiltes på samisk også der det er gule skilt. Spesielt steder som er samiske kjerneområder i regionen. Et eksempel på dette er avkjøringa fra E6 mot Áravuopmi/Vassdalen, sier Torgeir Nordkild.