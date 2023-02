Loga sámegillii: – Eat sáhte dohkkehit ahte Norga gieđahallá sámi álbmoga dáinna lágiin

I dag er det 500 dager siden ble den norske staten dømt for å bryte menneskerettigheter.

11. oktober 2021: Høyesterett konkluderer med at vindkraftutbyggingen i to anlegg på Fosen i Trøndelag strider med urfolks rettigheter.

23. februar 2023: 150 vindturbinene på Norges største vindkraftanlegg snurrer fremdeles.

Flere samer med ungdomsorganisasjon til Norske Samers Riksforbund (NSR) og Natur og ungdom i spissen, satte seg i Olje- og energidepartementets lokaler i Oslo sentrum torsdag morgen.

– Vindturbinene på Fosen skal rives, og landet skal tilbakeføres til Fosen-samene. De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt 10 år. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

UNGDOM: Representanter fra Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon står bak aksjonen i Olje- og energidepartementet. Foto: Emrah Senel / NRK

– Trent på dette i mange år

I filmen «La elva leve» om Alta-kampen for litt over 40 år siden, spiller hun rollen som «Ester». Her er hun en av de samiske aksjonistene som sultestreiket foran Stortinget.

– Jeg har trent på dette i mange år, men har aldri opplevd å bli arrestert eller båret bort av politiet. Så dette blir første gang for min del, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Politiet har foreløpig ikke foretatt seg noe med aksjonistene.

SULTESTREIK: Her er Ella Marie Hætta Isaksen i rollen som «Ester» i filmen La elva leve. Foto: Mer Film

I dag er hun aksjonist på ordentlig.

Bakgrunnen for dagens aksjon er den såkalte Fosen-saken i Trøndelag. Høyesterett konkluderte enstemmig at tillatelsen som ble gitt til vindkraftverket, var ugyldig.

– Fosen er bare en av mange saker som preger hele Sápmi i dag. Mitt håp er at Fosen-saken markerer en endring, og at den også endrer måten myndighetene behandler samiske saker på. Vi kan ikke holde på å aksjonere hele tiden for våre rettigheter, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Ministeren møtte aksjonistene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kom selv ned i lobbyen og snakket med aksjonistene.

– De som skal jobbe med saken, og danne et grunnlag for at vi skal gjøre et nytt vedtak, vi må ha den kunnskapen som jeg har prøvd å fortelle dere. Vi må vite hvordan dette har påvirket reindriften. Det er andre ting som også påvirker reindrifta, det vet dere utmerket godt, sa han.

AKSJON: Demonstrantene møtte olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Emrah Senel / NRK

Aasland la til:

– Så kan det hende at dere er i mot også et nytt vedtak. Jeg skjønner hva dere mener. Jeg har ingen prinsipiell tilnærming til det som skal skje med Fosen, annet enn at det skal gjøres på en ordentlig måte. Vi må sørge for å ivareta urfolksrettigheter.

Slik kommenterer Hætta Isaksen samtalen med statsråden.

– Det er bare tomme ord. Vi er vant til å høre at vi må forholde oss til at de må gjøre et nytt vedtak. Men man forholder seg ikke til at det er ekte mennesker som lever med dette overgrepet hver dag, og vi som sitter her, kjenner på kroppen at vi ikke kan tåle det pågående menneskerettighetsbruddet.

– Vi kan ikke tåle at Norge, som det demokratiske landet det er, behandler det samiske folket på denne måten.

Hætta Isaksen mener mange unge samer på grunn av dette, mister tilliten til rettsstaten Norge.

– Hvis vi mister tilliten til rettsstaten Norge, så skranter troen på demokratiet, sier hun.

– Full støtte til demonstrantene

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener det er uholdbart at regjeringen ikke har stanset det pågående menneskerettighetsbruddet.

– Vi gir full støtte til aksjonistene som krever at vindkraftverkene på Fosen rives og at områdene tilbakeføres til naturen, sier han til NRK.

STØTTER: Lars Haltbrekken i SV gir sin støtte til aksjonistene. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

SV-representanten viser også til hva som skjedde i forbindelse med Alta-saken for mer enn 40 år siden.

– Da fikk staten medhold i at byggingen var lovlig. Da ba statsministeren aksjonistene om å avslutte aksjonene. Hvorfor ber ikke dagens statsminister om at vindkraftverkene rives og menneskerettighetsbruddet stanses, spør Haltbrekken.