Det har snart gått 17 år siden Martine døde. Jentas dagmamma, Rita (53), har hele tiden sagt at hun ikke har skadet jenta. Likevel ble hun dømt til fire års fengsel for å ha drept Martine.

Nå har Kommisjonen for gjenopptakelse ­ av straffesaker bestemt at Rita skal få prøve saken sin på nytt.

– Jeg ble kjempeglad, det er bare sånn endelig. Jeg har heldigvis hatt en advokat som har stått på og slåss for dette i mange år, sier dagmammaen.

Firebarnsmoren har siden hun ble dømt i Borgarting lagmannsrett i 2019 håpet at hun én dag ville bli trodd.

– Jeg hadde slått meg til ro at jeg kom til å bli gammel og grå før kommisjonen tok en avgjørelse. Så når jeg da fikk en tekstmelding fra advokaten min om at saken blir gjenåpnet, ble jeg jo overrasket, sier dagmammaen.

Enstemmig avgjørelse

– Det er en enstemmig kommisjon som har kommet frem til at det er grunnlag for gjenåpning, sier Anne Kamilla Silseth, leder for Gjenopptakelseskommisjonen til NRK.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Gjenopptakelseskommisjonen sender nå saken videre til Høyesteretts ankeutvalg.



– De vil peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken. Så er det opp til påtalemyndigheten hvordan og på hvilket tidspunkt eventuelt saken kommer til å gå på nytt. Erfaringsmessig tar det noe tid i disse større sakene, sier Silseth.

Gjenopptakelseskommisjonen Ekspander/minimer faktaboks Organ som vurderer om en straffesak som er rettskraftig avgjort av domstolene, skal behandles på nytt av retten.

Kommisjonen er uavhengig av domstolene og skal på den måten bidra til større rettssikkerhet i Norge.

Kommisjonen har fem faste medlemmer. Leder, nestleder og ett annet medlem skal ha juss-bakgrunn.

I 2022 behandlet kommisjonen 242 saker. Av disse ble 44 bestemt gjenåpnet.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffeutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa dommen i første omgang. Kilde: Store norske leksikon og gjenopptakelse.no

Dette var andre gang gjenopptakelseskommisjonen behandlet Ritas sak. Forrige gang ble den avvist med knappest mulig margin, tre mot to stemmer.

– Tøft

Marius Mørner Staurset er advokaten til familien til Martine. Han hadde ikke hatt tid til å gå gjennom hele avgjørelsen da NRK tok kontakt mandag. Foto: Aleksandra Olsen / NRK

Foreldrene til Martine er, ifølge deres advokat, skuffa over at denne saken ikke tar slutt.

– Det er tøft at det skapes usikkerhet rundt dommen som falt, og det er ganske skremmende at det er så stor faglig uenighet, sier Marius Mørner Staurset.

– Det er jo forskjellige oppfatninger, og det er alvorlig at det er så stor uenighet i fagfeltet i så viktige saker, sier Mørner Staurset som er spent på hva påtalemyndigheten vil gjøre og om det blir en helt ny rettssak.

Skjedde første dag

Alt startet i september 2006, da Rita skulle ha sin aller første dag som dagmamma for Martine.

Martine og moren kom i 10-tiden. Etter at moren hadde gått lekte Martine på gulvet, sammen Ritas jevngamle datter.

Rita sier hun først ikke merket noe galt med jenta, men at hun ble trøtt da de satt ved bordet og spiste. Hun tok med seg jenta til sofaen for å skifte bleie.

– Da jeg løftet beina hennes opp for å vaske rumpa, rullet hun med øynene så det hvite syntes.

Rita ble veldig bekymret og kontaktet mammaen som kom dit så fort hun kunne. Men ingen av dem klarte å få kontakt med Martine som hadde kramper og frådet rundt munnen.

Da Martine kom til sykehuset, var hun bevisstløs.

Hun døde senere på Rikshospitalet av store hodeskader.

Henlagt to ganger

Saken ble etterforsket over to og et halvt år. Den ble først henlagt etter bevisets stilling av statsadvokaten i april 2008. Deretter av Riksadvokaten i april 2009.

De mente det var usikkert hvordan Martine fikk hodeskadene og når hun fikk disse.

Partene i saken var uenige om det skjedde før eller etter ettåringen kom til dagmammaen.

Foreldrene til Martine ønsket svar og kontaktet Stine Sofies Stiftelse, en organisasjon som jobber med å avdekke vold og overgrep mot barn. Sammen ba de politiet ta opp etterforskningen igjen.

I 2015 bestemte Riksadvokaten at saken skulle sendes over til Cold case-gruppen i Kripos.

Ble først frikjent

Den nye etterforskningen førte til at Rita ble siktet og tiltalt for å ha drept Martine.

Rita ble først frikjent i tingretten i 2018. I likhet med Riksadvokaten og statsadvokaten mente retten at det var uklart både når og hvordan hodeskadene til Martine hadde oppstått.

I dommen står det at man ikke kan se bort fra at «skadene kan ha oppstått ved et uhell eller ved uaktsomhet».

Dømt for grov og gjentatt vold

Saken ble anket av påtalemyndigheten. I Borgarting lagmannsrett ett år senere ble Rita dømt til fire års fengsel og å betale 130.000 kroner i oppreisning:

«Lagmannsrettens flertall er overbevist om at Martine ble påført hodeskadene hos tiltalte, og at de ikke skyldtes en fallulykke.»

Dommerne, med unntak av en, mente at dagmammaen hadde begått grov og gjentatt vold mot tretten måneder gamle Martine. Rita anket saken til Høyesterett – men de nektet saken fremmet.

Den rettskraftige dommen kom 13 år etter at Rita skulle passe på Martine for første gang.

Flere barnevoldssaker begjært gjenopptatt

I tillegg til Rita vet NRK om fire andre domfelte i lignende saker som har sendt inn begjæringer til Gjenopptakelseskommisjonen den siste tiden.

Bakgrunnen for flere av begjæringene er blant annet en stor uenighet blant ekspertene om hvordan medisinske bevis skal tolkes.

En far som ble dømt til ett års fengsel av Borgarting lagmannsrett for å ha filleristet sin fire måneder gamle sønn

En far som ble dømt til ti måneders fengsel i Gulating lagmannsrett for å ha filleristet sin seks uker gamle sønn

En mor som ble dømt til ett års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for å ha filleristet sin to måneder gamle sønn

En mor som ble dømt til 14 måneders fengsel for grov kroppsskade mot sin fem måneder gamle sønn

NRK har kjennskap til at enda to domfelte vurderer å be om at sakene deres blir gjenopptatt.

Ingen planer om samlet behandling

Lederen av gjenopptakelseskommisjonen sier at det alltid må gjøres konkrete vurderinger i hver enkelt sak, og at det per i dag ikke er tatt noen avgjørelse om at disse skal behandles samlet.

– Det må vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Silseth.