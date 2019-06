Etter flertallets oppfatning er det [....] i denne saken for ensidig fokusert på de medisinske vurderinger i fagmiljøene, og for lite fokusert på om andre bevis støtter eller svekker den medisinskfaglige vurderingen. Det kan derfor være praktisk med noen generelle kommentarer som et bakteppe for drøftelsen av de forskjellige medisinske aspekt.

[...]

Det er ikke tvilsomt at den tidligere rådende oppfatning var at det ut fra funn av de bestemte skader i «triaden» kunne sluttes en sammenheng med «filleristing». Det er heller ikke tvilsomt at det i de senere år har pågått en omfattende diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt denne sammenhengen har vært basert på for snevre kriterier til at den gjeldende læren kan fastholdes like absolutt.

[...]

Problemstillingen kan også illustreres med dom 16. oktober 2014 fra den svenske Högsta domstolen hvor konklusjonen var at diagnosen alene ikke var tilstrekkelig bevis, men måtte kombineres med andre bevis i saken. Det gjaldt rett nok straffesak hvor beviskravet er sterkere enn her, men uten at sondringen har avgjørende betydning slik flertallet ser det. Högsta domstolen viste der til at:

«Det kan konstateras att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld allmänt sett har visat seg vara osäkert.»