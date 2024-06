Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • En ny undersøkelse fra Datatilsynet viser at bare 29 prosent av nordmenn føler at de har kontroll over hvordan personopplysninger om dem brukes på internett.

• Særlig yngre og de med høy utdanning opplever å ha liten kontroll.

• Halvparten av befolkningen kjenner på ubehag når de tenker på hvor mye personopplysninger som finnes om dem.

• 74 prosent har latt være å laste ned en app, og rundt 60 prosent har latt være å bruke en tjeneste eller gjennomføre et kjøp i en nettbutikk fordi de er usikre på hvordan personopplysningene blir brukt.

• Tilliten til offentlige aktørers behandling av personopplysninger har økt siden forrige undersøkelse i 2019.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Personvern er noe jeg tenker på – spesielt med tanke på KI og de nye greiene som skjer i verden. Det er viktig å verne om det som er sitt.

Det sier Anne Kristin Smeby som er student ved NTNU i Trondheim.

I likhet med flesteparten som har svart på en ny undersøkelse fra Datatilsynet, er hun opptatt av personvern.

Anne Kristin Smeby har full forståelse for at folk synes det er ubehagelig å tenke på hvor mye personopplysninger som finnes om dem på internett. Foto: Henning Levold / NRK

23-åringen er også blant de mange som føler at hun ikke har kontroll på opplysningene som finnes om henne på nettet.

– Nei, jeg føler ikke at jeg har kontroll. Det er litt vanskelig. Jeg prøver mitt beste ikke å legge ut så mye offentlig, men det er veldig uoversiktlig hva man samtykker til, og det er vanskelig å vite hva man egentlig deler og hva selskapene bruker av informasjonen.

– Hvor kritisk er du når du blir bedt om å samtykke?

– Jeg er egentlig veldig ukritisk. Man kan ikke bruke appene eller programmene uten å samtykke – som jeg tolker det. Så man sier egentlig bare «ja».

– Kanskje fordi man er litt naiv, og tenker: «Hva skal de med mine opplysninger, jeg er ikke så viktig».

Den ferske undersøkelsen legges fram i Oslo torsdag morgen, og viser at 83 prosent er opptatt av personvern.

– Bekymringsverdig

Kun 29 prosent føler at de har kontroll over hvordan personopplysninger om dem brukes på internett. Det er særlig yngre og de med høy utdanning som opplever å ha liten kontroll.

I tillegg kjenner halvparten av befolkninga på ubehag når de tenker på hvor mye personopplysninger som finnes om dem.

– Opplevelsen av ubehag rundt alle disse opplysningene som finnes der ute, sier noe om hvor vanskelig det er å ta kontroll over og ivareta eget personvern.

Det sier Helle Jacobsen, seniorrådgiver i Datatilsynet.

Helle Jacobsen er seniorrådgiver i Datatilsynet. Foto: Privat / Norsis

Ubehaget rammer bredt. De eldste kjenner i større grad på det, til tross for at de oppgir å ha mest kontroll.

– Det er bekymringsverdig at folk kjenner et ubehag – det henger sammen med tillit. Det er selvsagt viktig å ha tillit til tjenestene man bruker for å kunne bruke dem, sier Jacobsen.

– Det som sier noe om hele bildet er at mange mener at forretningsmodellene er uoversiktlige, at det er begrenset åpenhet og vanskelig å vite hva tjenestene samler inn og hva de brukes til. Særlig de kommersielle sliter vi med å ha tillit til.

Dette kan også handle om begrenset åpenhet ifølge henne.

– Vi vet ikke hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til, og dermed får vi mindre tillit til tjenestene.

Tillit til offentlige tjenester

I undersøkelsen kommer det fram at 74 prosent har latt være å laste ned en app, og at rundt 60 prosent har latt være å bruke en tjeneste eller gjennomføre et kjøp i en nettbutikk fordi de er usikre på hvordan personopplysningene blir brukt.

– Det er kanskje et tegn på sunn fornuft – og viser at mange stiller spørsmål ved hvordan opplysningene deres brukes. Det hadde vært et større problem om det var for eksempel Helsenorge folk var skeptiske til å bruke, sier Jacobsen.

Maja Meland (26) er også student ved NTNU. Hun prøver så godt hun kan å avslå samtykke når nettsider og apper ber om det.

– Men så er det ofte mange nettsider og apper som gjør det vanskelig for oss å trykke noe annet enn «godkjenn». Det automatiske er at du skal godkjenne – det hadde vært bedre om du kunne samtykke om du ville, sier hun, som også svarer «ja» på om hun er opptatt av personvern.

– Det er en bekymring jeg har – men samtidig gjør jeg ingen tiltak. Det er nok ting man kan gjøre for å sikre personvernet sitt enda bedre, og det tror jeg ikke at jeg gjør. Det er en bekymring som ligger der.

Maja Meland synes det er vanskelig å kontroll på informasjonen som blir delt om henne på nett. Foto: Henning Levold / NRK

Noen forandringer

Det er Opinion som har utført undersøkelsen på vegne av Datatilsynet. Forrige undersøkelse ble gjort i 2019.

– Det som har forandret seg mest er at det er økt tillit til offentlige aktørers behandling av personopplysninger. Og så ser vi at det er flere som har kjennskap til personvernregelverket, sier Jacobsen.

Seniorrådgiveren er glad for at undersøkelsen viser at mange har tillit til offentlige etater.

– Men det er noen prosenter som ikke har det. Det er viktig å forstå hvem de er – det kan jo være dypt bekymringsverdig dersom det er enkelte grupper som ikke har tillit til at offentlige etater behandler personopplysningene deres på en god måte.