I dag tar det historiske byrådet over makta i Trondheim.

Kommunen har hatt formannskap som styreform siden 1837.

– Jeg kjenner på at det er en historisk dag for byen, og at dette betyr mye for meg selv også. Jeg ble valgt inn i bystyret for første gang for 25 år siden, og har jobbet for parlamentarisme hele vegen, sier Dahlberg Hauge.

– Å lede det første byrådet som tiltrer i dag, det betyr noe ekstra.

Kristian Dahlberg Hauge er byrådsleder i Trondheim. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

I tillegg til at byrådet blir historisk i Trondheim, blir dette første gang Høyre, MDG og Venstre samarbeider i et byråd.

Tirsdag var siste formannskapsmøte. Torsdag ble kommunedirektørene takket av, og byrådet startet sitt første møte.

Før de tok over har det allerede vært en del uro.

Finansråden gikk av, de har krangla om egen plattform og byrådet er i mindretall.

– Gratulerer og lykke til alle sammen, sier Mona Berger (SV).

– Jeg er bekymra, og det med god grunn.

Hun viser til store uenigheter mellom Høyre og MDG.

– Det er mulig å snu. Si «takk Høyre», vi gjorde et ærlig forsøk, men nå må vi hjem til våre venner på venstresida.