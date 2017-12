Vil ta knekken på svartebørsen

I høst har norske konsert- og teaterscener opplevd spesielt høy aktivitet i svartebørsmarkedet.

Det er forbudt i Norge å selge billetter videre over originalprisen. Men den sveitsiske nettsiden Viagogo har kjøpt opp billetter til flere norske forestillinger, og selger dem mer enn dobbelt så dyrt på sin egen side.

De dyrere billettene gjelder alt fra billetter til musikalen «Les Misérables», til konserter med Marcus og Martinus, og julestykker som «Putti, plutti, pott». Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Tidligere har de betalt Google for å komme høyt opp på listene når man søker på forskjellige arrangementer.

Fra januar kommer Google med nye og strenge krav til alle som vil reklamere for videresalg av billetter. Det betyr trolig slutten for Viagogo i Norge.

– Jeg er veldig glad for at Google gjør dette. Det viser at de tar problematikken på alvor, slik at folk som driver med lureri ikke får lov til å annonsere for det hos Google, sier Knut Dahl.

Han er direktør ved Folketeatret i Oslo, og har i høst har snakket med flere publikummere som har blitt lurt.

– Men nå får vi større kontroll på salg av billettene våre. Og andre kan ikke lenger utgi seg for å være våre offisielle samarbeidspartnere, sier Dahl og håper det blir slutt på problemet med lurte publikummere.

Må være tydelig hvem som selger

Google ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men har gitt NRK informasjon om det nye regelverket før det trer i kraft:

Det skal komme tydelig frem at det ikke er en offisiell billettselger du handler hos. Dette skal stå høyt oppe på nettsiden og kan ikke gjemmes bort med liten skrift.

Det er ikke tillatt å misbruke navn på artister eller konsertarenaer for å lokke kunder til seg.

Det skal være klinkende klart hva selve billetten koster, og eventuelle tillegg.

All denne infoen skal komme før kunden gir fra seg betalingsinformasjon.

Kan bety slutten for Viagogo

Juridisk Frode Elton Haug, er glad for de nye reglene.

– I praksis vil det forhåpentligvis bety at de annonsene enten blir borte, eller at nettsider som Viagogo endrer praksis slik at de opptrer i samsvar med den lovgivningen vi har. Altså slutter å drive villedende markedsføring, sier han.

Frode Elton Haug er juridisk direktør i Forbrukerombudet, Foto: Forbrukerombudet

Forbrukerombudene i Europa har også gitt Facebook og Google frist til januar med å skjerpe seg ytterligere og få rutiner for å fjerne ulovlige annonser.

Ser frem til nytt regelverk

Foreningen Norske konsertarrangører organiserer flere hundre store og små konserter og festivaler, men sier de har stått maktesløse i kampen mot utenlandske nettsider som bryter loven. Strengere regler fra både ombud og Google selv blir ønsket velkommen.

Torbjørn Valum er daglig leder i Norske konsertarrangører. Foto: Norske Konsertarrangører

– Da kan publikum i større grad være trygg på at de billettene de kjøper faktisk er reelle billetter og at de kan være sikker på at pengene går rett til arrangøren og ikke til en tredjepart, sier daglig leder Torbjørn Valum.

Han har ett viktig råd mot å bli lurt.

– Vi anbefaler alle å gå gjennom arrangørens egen hjemmeside eller via deres billettleverandør.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Viagogo, men har ikke fått svar.