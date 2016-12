Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometer for 2016. For Venstre viser tallene (prosent):

Beste måling: 5,3 (mai)

Verste måling: 3,3 (august)

Snitt 2016: 4,3

Valgresultat 2013: 5,2

Etter meningsmålingene å dømme risikerer Venstres stortingsgruppe på ni mandater å krympe kraftig neste år. På flere av NRKs partibarometre i 2016 er partiet under eller farlig nær sperregrensen på fire prosent.

– Oftest er det slik at om Venstre er under sperregrensen, så er det ikke borgerlig flertall. Hvis Venstre er over sperregrensen, så er det borgerlig flertall. Jeg håper at dette er noe Erna tenker på når hun legger seg om kvelden, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Partilederen bruker ord som «turbulent» og «slitsomt» for å oppsummere 2016 sett med Venstres øyne. Det er særlig de utmattende budsjettforhandlingene i høst som bidrar til de negative karakteristikkene.

– Prosessen startet med et ultimatum fra regjeringen som nesten gjorde det umulig å bli enige. Da må de ha visst at det de leverte ikke var bra nok, og valgte derfor utpressingstaktikken. Da må noen bli taper, da, og den tankegangen har jeg ekstremt liten sans for.

Men etter en rekke brutte frister og forhandlingsbrudd, føler Trine Skei Grande likevel at Venstre fikk inn viktige klimaseire. Det ble en avtale til slutt. Men hun er forberedt på at velgerne ikke ser på Venstre som en vinner med det første.

– De seirene vi fikk i budsjettet tar det nok litt tid før folk ser. Folk så nok mer bråk enn gjennomslag.

Større avstand til regjeringen

Bråket la seg ikke selv om de fire partiene til slutt ble enige om statsbudsjettet. Tirsdag før jul presenterte statsminister Erna Solberg (H) tre nye statsråder. Én av dem var Per-Willy Amundsen fra Frp, som tidligere har kommet med utspill om klima og asyl som er milevis fra det Venstre står for.

KRITISK: Trine Skei Grande mener Solberg og regjeringen distanserer seg fra Venstre ved utnevnelsen av Per-Willy Amundsen. Du trenger javascript for å se video. KRITISK: Trine Skei Grande mener Solberg og regjeringen distanserer seg fra Venstre ved utnevnelsen av Per-Willy Amundsen.

Men selv om Grande mener utnevnelsen av Amundsen gjør avstanden mellom Venstre og regjeringen større, så bidrar den ikke til å dytte Venstre mot Arbeiderpartiet.

– Det som forundrer meg mest med denne perioden, er at Ap alltid har valgt å gå med regjeringen alle de gangene vi har invitert dem til å danne flertall med oss. Vi har ikke fått en eneste invitasjon den veien i disse tre årene, sier hun.

Anklager Ap for politisk spill

Det toppet seg én uke før julaften, da Stortingets behandling av skatter og avgifter i statsbudsjettet ble mer komplisert enn ventet.

Bakgrunnen er regjeringens forslag til finansskatt, som både Venstre og Ap mener vil ramme arbeidsplasser i distriktene. Men siden Ap mente de andre modellene var enda verre, sikret de til slutt flertall for regjeringens modell i komiteen. I salen ville de derimot stemme mot. Men da Venstre ville markere sin motstand mot finansskatten ved å stemme mot rammen, ble Venstre presset til retrett av opposisjonen.

Venstre-lederen mener Ap gjorde det hele til et spill. Måten Grande omtaler saken på i dag tyder på at Venstre kommer til å huske dette lenge.

– De lar gjerne distriktsarbeidsplasser fyke ut av stortingssalen fordi spillet er så gøy. Det å nedverdige et annet parti blir så artig, at da driter de i de arbeidsplassene. Det er det som demotiverer meg, når du har politikere som blir drevet av akkurat det.

Ap har en annen versjon, og mener Venstre må ta ansvar for at de har vært med på et budsjettforlik med regjeringen.

Blågrønn drøm i det blå

Som Grande sa i sin landsmøtetale i april er drømmen en blågrønn regjering uten Frp.

Men ikke én eneste gang i 2016 har Venstre, KrF og Høyre hatt flertall alene på NRKs partibarometre. Den beste målingen for Høyre/KrF/Venstre kom i april, da de tre hadde 64 mandater til sammen. Selv her ligger de altså langt unna de 85 mandatene som kreves for å få flertall. Samtidig var Frp større enn KrF og Venstre til sammen, også i april.

Heller ikke i desembermålingen kommer Venstre unna Frp om de vil ha ikke-sosialistisk flertall på Stortinget:

Både KrF og Venstre jobber for at sentrum skal bli så store etter valget 2017, at Erna Solberg kan lokkes bort fra regjeringssamarbeid med Frp.

Sliter med å holde på velgerne

Men da må Venstre klare to ting samtidig: Holde på flere av de gamle velgerne og tiltrekke seg nye.

Sistnevnte er de ofte ganske gode på. Det andre er det verre med.

På NRKs partibarometre i 2016 har ingen andre partier så lav velgerlojalitet som Venstre.

I snitt svarer kun 48 prosent av Venstres 2013-velgere at de ville stemt Venstre dersom det var valg i morgen.

I desembermålingen, som ble tatt opp før Venstre brøt forhandlingene, har nesten to av tre velgere forlatt partiet.

Grande skvetter ikke av den lave lojaliteten. Hun, og andre Venstre-ledere før henne, har sett lignende tall før.

– Venstre er fri av særinteresser. Vi er et liberalt parti basert på ideologi, da vil vi aldri oppnå den samme lojaliteten som partier som baserer seg på særinteresser, sier hun og fortsetter:

– Vi må bare prøve å få alle dem som stemmer på Venstre av og til, til å stemme på oss samtidig, så gjør vi det veldig bra.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vil vinne velgere med skole

Kun én gang i 2016 har Venstre ligget høyere enn valgresultatet på 5,2 prosent. På spørsmål om hvordan Venstre skal vinne velgere fram mot valget, svarer Grande:

– Vi er veldig stolte over å ha fått til lærerløftet. Og jeg tror vi trenger et lærerløft nummer to, som ikke bare satser på de klassiske fagene, men som ser hele ungen og også satser på estetiske fag og ikke minst gir støtte til lærere som jobber med alvorlige atferdsproblemer i klasserommet.

– Venstre har tradisjonelt vært et lærerparti og et gründerparti. Hva sier du til dem som nå mener dere har blitt et miljøparti for Grünerløkka?

– Det skyldes nok at vi ikke får så mye oppmerksomhet rundt de sakene vi har fått regjeringen med på, som lærerløftet og at 25 000 barn har fått gratis barnehage. Det er veldig krevende å synliggjøre våre gjennomslag når vi har en regjering som er opptatt av å selge ut våre seire.