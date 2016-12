Etter Kongen i statsråd tirsdag ettermiddag kunne statsminister Erna Solberg (H) presentere nykommerne i regjering.

Per-Willy Amundsen (Frp) tar over for Anders Anundsen (Frp) som justisminister.

Terje Søviknes (Frp) tar over for Tord Lien (Frp) som olje- og energiminister.

Frank Bakke-Jensen (H) tar over for Elisabeth Aspaker (H) som EØS- og EU-minister. Han får et spesielt ansvar for nordområdene.

– Det er vemodig å takke av tre flinke statsråder. Det er tre statsråder som har stått på de siste årene, med stor iver og de er store arbeidsytere. Vi har i regjeringen ikke bare hvert vårt, men vi jobber også sammen. Alle tre har bidratt til dette, sa Erna Solberg under pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Omstridt nykommer fra Frp

Amundsen kommer fra stillingen som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før det hadde han representert Troms Frp på Stortinget i åtte år.

JUSTISMINISTER: Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) er utnevnt til justis- og beredskapsminister.

Som stortingsrepresentant kom han med en rekke uttalelser om klima, innvandrere og homofiles rettigheter som nå hentes opp igjen fra arkivene. I 2011 skrev han på Twitter at «regjeringen er mer opptatt av asylsøkernes rettigheter enn trygghet for norske kvinner.» Året etter sa han til VG at kampen for at homofile skal få adoptere barn handler «åpenbart mer om homokamp enn barnas beste». Senest i januar i år gikk Amundsen og hans lokallag, Troms Frp, inn for at Schengen-avtalen burde oppheves for å sikre bedre grensekontroll.

– Både Per-Willy Amundsen og Frank Bakke-Jensen har en sterk posisjon i Nord-Norge, og det har vi fra regjeringens side vært opptatt av at vi i enda større grad skal synliggjøre fremover, sa Solberg.

Anders Anundsen har etter det NRK forstår selv bedt om å gå av som justisminister. 41-åringen har sittet på Stortinget siden han var 29 år. Tidligere i høst varslet han nominasjonskomiteen i Vestfold Frp om at han ikke ønsket gjenvalg.

– Han har ønsket å gå av, og jeg har samarbeidet godt med han som justisminister, sa Solberg.

NYE FJES: Statsminister Erna Solberg med nyutnevnte statsråder på Slottsplassen etter statsråd på Slottet tirsdag ettermiddag.

Lien hjem til ny jobb

Tord Lien skal også selv ha ønsket å gi seg som olje- og energiminister. Ifølge Adresseavisen er han høyaktuell som regiondirektør for NHO i Trøndelag.

– Tord Lien ønsket selv å gå av og begrunnet det med hensynet til familien, sa Erna Solberg under pressekonferansen.

– Jeg har satt stor pris på det arbeidet som Tord har gjort, en utrettelig innsats for flere norske arbeidsplasser.

Liens etterfølger, Terje Søviknes fra Hordaland, har vært borte fra rikspolitikken etter at han i 2001 gikk av som nestformann da det ble avslørt at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel deltaker på et møte i Fremskrittspartiets ungdom.

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Terje Søviknes (Frp) ble presentert som ny olje- og energiminister tirsdag ettermiddag.

Han har likevel vært en sentral skikkelse i Frp, og er blant annet Frps lengstsittende ordfører med sine 16 år med ordførerkjede i Os kommune.

– Det er en bragd å bli gjenvalgt så mange ganger, og nesten gjøre det bedre hver gang, sa Solberg.

Aspaker ba ikke om å få gå

Statsminister Erna Solberg bekrefter at det ikke var Aspaker selv som ba om å få gå av som statsråd.

– Aspaker hadde sikkert hatt lyst til å fortsette som statsråd, men hun går først og fremst av fordi hun skal over i en annen stilling neste år. Og er det en som forstår det, er det en tidligere nestleder i Høyre, og en partibygger som Elisabeth. For henne er det forståelig at når hun trer ut av den aktive politikken og skal bli fylkeskvinne, skal vi bygge nye ansikter og nye navn fra den regionen, så da jeg introduserte dette spørsmålet var hun klar på at hun synes det var riktig vurdering, sa Solberg.

Frank Bakke-Jensen fra Finnmark tar over Elisabeth Aspakers ministerpost og blir Norges nye EU- og EØS-minister. Han har representert Finnmark Høyre siden 2009. Før han ble stortingsrepresentant var han ordfører i Båtsfjord.

– Det er viktig å sørge for at vi har en sterk plattform for å forsvare den viktigste tilknytningsformen vi har til EU i dag, nemlig EØS-avtalen, sa Solberg.

EU-MINISTER: Frank Bakke-Jensen (H) på Slottsplassen der han ble presentert som ny EU-minister etter Statsråd tirsdag ettermiddag.

Hun la til at det nå er første gang på 35 år at Høyre har en statsråd fra Finnmark. Solberg benyttet samtidig anledningen til å takke Elisabeth Vik Aspaker for hennes lange innsats for Høyre – både i partiet og i regjering.

På starten av 1990-tallet var han ifølge Stortingets nettsider lærer ved Båtsfjord skole. Fra 1999 var han daglig leder og eier av Båtsfjord Reiseservice AS.

– Jeg vil ønske de nye hjertelig velkommen og jeg er glad for at vi skal ha med oss et sterkt lag inn i valgkampen neste år, sa Solberg før hun avsluttet pressekonferansen tirsdag ettermiddag.