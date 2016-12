Her er Trygves hårete mål

Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometer for 2016. For Sp viser tallene (prosent):

Beste måling: 7,2 (oktober og desember)

Verste måling: 5,8 (februar)

Snitt 2016: 6,7

Valgresultat 2013: 5,5

– Du skal aldri være fornøyd, for du skal alltid tro at du kan gjøre det bedre.

Det er svaret når man spør Trygve Slagsvold Vedum om han ville vært fornøyd dersom snittet av meningsmålingene Norstat har gjort for NRK gjennom 2016 hadde vært valgresultat.

Men han innrømmer at grafen under får ham til mer enn bare å trekke på smilebåndet.

Det er nemlig riktig at alt kan bli bedre. Men for Sp har egentlig alt bare vært verre de siste årene, enn det er nå. Det desiderte lavpunktet kom i april 2014. Da fikk partiet til Vedum en oppslutning på 3,9 prosent på NRK sin måling.

– Da var vi glade når oppslutningen krøp opp til fem prosent. Så var vi glade for å se sekstallet, så sjutallet og nå har vi også sett åttetallet, sier Vedum.

Vil vippe Frp av «pallen»

Men man skal altså aldri være helt fornøyd. Selv om årets siste partibarometer i NRK gir partiet en rekordoppslutning på 7,2 prosent, partiet har steget jevnt og trutt på målingene siden 2014, og siste måling viste en fremgang på 1,7 prosentpoeng i forhold til valgresultatet 2013.

Målet er nemlig mer av samme sorten.

– Vi har egentlig ikke noe mål på hverken prosent eller mandater for neste valg, men vi har et hårete mål vi håper å nå innen 2019. Det er å bli større enn Frp. Klarer vi det, blir vi Norges tredje største parti, sier Vedum.

For å klare det må:

Frp synke som en stein i valget, eller:

Sp må mer enn doble oppslutningen sin, eller:

Det må inntreffe en kombinasjon av de to.

Hvis partiet faktisk klarer å doble oppslutningen og få like mange mandater som Frp har i dag på Stortinget, vil de også kunne danne regjering med Arbeiderpartiet uten å være avhengig av støtte fra andre partier.

Det klarer de ikke i dagens situasjon.

Dersom NRKs siste måling blir valgresultatet, må Senterpartiet ha støtte av mange for å klare å sikre flertall på Stortinget.

Flertallet sikres kun ved:

At Senterpartiet danner flertall med Arbeiderpartiet, KrF og SV.

At Senterpartiet danner flertall med Rødt, SV, Arbeiderpartiet og SV.

At Senterpartiet faktisk klarer å nå det hårete målet og klarer å danne flertall uten KrF.

Problemet er at det fremstår som utopisk å få KrF og SV til å samarbeide for å sikre flertall, og at en så voldsom vekst for Senterpartiet er mer enn usikker.

Trumfer med distriktskortet

Men Senterpartiet sitter med et sterkt kort som de ikke nøler med å dra; distriktskortet.

I denne perioden har regjeringen satt i gang en rekke reformer som gjør at Senterpartiet kan spille på motsetningene mellom by og land, sentrum og periferi, sentralt og lokalt.

Felles for alle reformene er at Sp er imot dem:

Nærpolitireformen.

Kommunereformen.

Regionsreformen.

Kommunereformen skal behandles i sin fulle bredde i Stortinget frem mot valget 2017.

– Det har vært en ekstrem mengde med slike saker, men det er ikke vi som har trukket distriktskortet, det er regjeringen. Hver gang de skal spare penger og effektivisere, så straffer de distriktet, hevder Vedum.

Det gjør det lett å synliggjøre at Senterpartiet har en diametralt annen politikk enn regjeringen i slike saker.

Det gjør det også mulig å mobilisere velgere, og å få velgere som stemte på andre partier under valget til å stemme Senterpartiet ved neste korsvei.

I den siste målingen på NRK henter Senterpartiet flest nye velgere fra gjerdet, men også en god del som stemte Frp ved siste stortingsvalg.

Det gir Vedum et ørlite håp om å nå sitt hårete mål.