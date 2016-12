Hareide tar på seg skylda for velgernes utroskap

Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometer for 2016. For KrF viser tallene (prosent):

Beste måling: 5,6 (januar)

Verste måling: 4,2 (oktober og desember)

Snitt 2016: 4,9

Valgresultat 2013: 5,6

– Min forventning er at vi kommer til å gjøre det litt bedre i løpet av vinteren og at vi greier å mobilisere fram mot valget, sier Knut Arild Hareide.

Hans mål er at KrF i 2017 skal gjøre det bedre enn ved de to forrige stortingsvalgene, da partiet fikk rundt 5,5 prosent av stemmene.

For å lykkes med det må lojaliteten, altså hvor mange av partiets 2013-velgere som sier de vil stemme KrF igjen, være betydelig høyere enn den har vært i høst.

Usikre velgere

KrF har tradisjonelt svært trofaste velgere, og valgundersøkelsen viser at KrF i 2013-valget beholdt 88 prosent av sine velgere fra 2009.

På NRKs partibarometre i 2016 har velgere vært langt mindre tro mot Hareide og partiet hans.

Kun én gang har lojaliteten vært høyere enn 80 prosent (april).

I september- og oktobermålingene var lojaliteten nede i 63 og 65 prosent.

Også i desembermålingen var lojaliteten under 70 prosent.

Hareide tror usikkerheten rundt partiets veivalg i stortingsvalget 2017 førte til at velgerne satt seg på gjerdet eller hoppet over til andre partier. Først i starten av november konkluderte KrFs landsstyre med at de fortsatt ønsker Erna Solberg (H), ikke Jonas Gahr Støre (Ap), som statsminister også etter 2017.

Mens debatten gikk i partidemokratiet, var partilederen selv i pappaperm. Hareide kom tilbake først på sommeren, og partiet ventet derfor helt til november med å konkludere.

– Det opplevdes som litt for lang tid, sier Hareide nå.

– Mange opplevde at partiledelsen sa at dette er noe partiet skal eie, og så var vi ikke så tydelige. Dermed skapte det en viss usikkerhet. Da vi gjorde det endelige vedtaket, så vi også bedring på målingene, sier han.

Tror trygghet bringer velgerne tilbake

NRKs novembermåling ble gjort før KrFs landsstyrevedtak, men gjennomsnittet av nasjonale meningsmålinger som Poll of polls har regnet ut viser at KrF styrket seg noe i november.

BUDSJETTBRÅK: Samarbeidspartiene klarte til slutt å bli enige om statsbudsjettet, men det satt svært langt inne. Her møter Hareide pressen i innspurten. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Men heller ikke i desember fikk KrF særlig uttelling på NRKs partibarometer. Partiet fikk kun 4,2 prosents oppslutning, og lojaliteten var igjen under 70 prosent.

Aller helst vil Hareide snakke om desembermålingen i Vårt Land, som i motsetning til NRKs måling ble gjort etter at budsjettavtalen var i boks. Der får KrF en oppslutning på 6,2 prosent.

– Det ble skapt en usikkerhet i KrFs velgergruppe rundt samarbeid og budsjett, når tryggheten kommer, styrkes vår lojalitet og oppslutning, sier Hareide.

Målet er en sentrum/Høyre-regjering uten Frp. På spørsmål om hvilken ministerpost han har mest lyst på, svarer Hareide kunnskap eller arbeid- og sosial.

Håper Solberg vraker Frp

Men mye må klaffe for at KrFs regjeringsdrøm skal gå i oppfyllelse.

Ikke én eneste gang i 2016 har KrF, Venstre og Høyre hatt flertall alene på NRKs målinger.

Dagens samarbeidspartier, der Frp er med, har derimot flertall i alle målingene bortsett fra i juni, august og november.

Frp står på at de nekter å støtte en regjering de selv ikke er en del av. Også Erna Solberg har gjort det klart at det er uaktuelt for Høyre å vrake samarbeidet med Frp.

– Valget Erna Solberg gjør blir viktig. Vi har sagt at vi ikke vil utfordre Solberg til å bestemme seg før valget, sier Hareide.

TIL HØYRE: KrF vil aller helst sitte i en regjering der Erna Solberg er statsminister. Samtidig utelukker partiet å dele regjeringsmakten med Frp. Foto: Fotomontasje: Åsmund Matzow

KrF-lederen er samtidig klar på at han og partiet har flere valgmuligheter i 2017, enn de hadde i 2013. Den gang garanterte de at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Det gjør de ikke nå.

– Hvis vi ikke kommer i regjering, er det mest aktuelt for oss å gå i opposisjon.

– Dere kritiserer jevnlig Frp, særlig i asylpolitikken, men er samtidig garantisten for at Frp er i regjering. Synes du det er en vanskelig pedagogisk øvelse?

– Den politiske avstanden gjør at vi ikke vil ha en regjering med KrF og Frp etter valget. Men vi må se vårt handlingsrom i denne perioden i lys av at de rødgrønne ikke ville samarbeide med oss i 2013. Nå har vi et større handlingsrom fram mot 2017.

KrF kan avgjøre valget

KrF vil ikke snakke høyt om muligheten for å støtte en Ap-ledet regjering, men låser samtidig ingen dører. NRKs desembermålinger illustrerer KrFs nøkkelrolle. De sikrer flertall for dagens fire samarbeidspartier på borgerlig side. Men skifter de side, har Ap, KrF, Sp og SV flertall:

Da Hareide talte til landsstyret i november advarte han mot å tro at valg av samarbeidspartner avgjør KrFs sjel.

Vår identitet er ikke avhengig av høyre- eller venstresiden. Vår sjel ligger i politikken. Knut Arild Hareide / Tale 05.11.2016

For Hareide kan den politiske sjelen oppsummeres med tre overskrifter: Valgfrihet for familiene, distriktspolitikk som ser hele landet og verdipolitikk som løfter de kristne og humanistiske verdiene.

Han er ikke redd for at innvandringsminister Sylvi Listhaug, som går med kors rundt halsen og snakker høyt om kristne verdier, gjør at de kristne velgerne forlater KrF til fordel for Frp i 2017.

– Jeg frykter ingen. Det er fordelen med å ha den troen jeg har.