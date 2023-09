Peter Egge Langsæther, statsvitar

– Inntrykket mitt er at journalistar og aviser har vorte flinkare over tid til å presentere feilmarginar og ta atterhald når dei presenterer meiningsmålingar, sjølv om det framleis blir synda ein del mot dette. Meiningsmålingar har sin plass – når dei blir rett brukte kan dei hjelpe oss å forstå kvifor veljarane bevegar seg som dei gjer og kvifor val endar som dei gjer. Eg synest media kan bruke meiningsmålingar til å gi lesarane relevant og interessant informasjon når dei er villige til å dykke litt djupare, samanlikne informasjon frå fleire meiningsmålingar, også vidare. På sitt beste gjer media her at vi forstår den politiske utviklinga betre. Men dei kan sikkert gjerne kutte litt ned på mengda av saker som berre handlar om enkeltmålingar med små eller inkjesigande endringar frå førre måling.

Jørgen Bolstad, statsvitar

– Dei fleste vil nok vere samde om at veljarane ideelt sett bør fokusere på politiske saker og prinsipp, og ikkje bry seg for mykje om kven som går fram eller tilbake på kort sikt. Slik sett kan nok dagens fokus på meiningsmålingar verke noko overdrive. Samtidig har det verdi både for veljarar og politikarar å få eit generelt bilete av kva valutfall som er sannsynlege. Det bidreg også til å skape ei viss føreseielegheit for alle som må ta omsyn til politiske styresmakter. Det som eventuelt er problematisk er når små forskjellar frå ei måling til ein annan får stor merksemd – både fordi små endringar ikkje eigentleg er så interessante og fordi dei heller ikkje nødvendigvis er reelle.

Eirik Løkke, Rådgivar i Civita

– Eg meiner generelt det er for stort søkjelys på meiningsmålingar. Det er openbert interessant for offentlegheita å vite korleis valvinden blæs; likevel gjer omfanget av meiningsmålingar at sakene og argumenta hamnar i skuggen, til fordel for kva parti som vinn og kva for nokre av dei som taper. Valkampen burde i mykje større grad handle om kva partia meiner og grunngivinga deira. Det sagt, trur eg at veljarane har større forståing for meiningsmålingar i dag enn før, men like fullt er det grunn til å tru at meiningsmålingar påverkar veljarane i form av at dei ønskjer å vere på eit vinnarlag. Omfanget og bruken av meiningsmålingar under valkampar er ein av grunnane til at eg har argumentert for at vi bør halde val kvart fjerde år, og ikkje kvart anna år, gjennom felles valdag for stortingsval og lokalval. Det vil gjere at partia kan tenkje meir langsiktig og mindre på neste val og neste meiningsmåling.

Aslak Bonde, kommentator

– Då eg var yngre, var eg oppteken av å kritisere målingstyranniet. Med mange av dei same argumenta som Halse bruker. No er eg ikkje så sikker på betydninga av desse målingane lengre. Det er så mange av dei, og vi har hatt dette fenomenet så lenge at eg trur dei aller fleste veljarane veit kva dei måler og kva dei ikkje måler. Samtidig vil det jo alltid vere slik at meiningsmålingane gir grunnlag for taktisk stemmegiving, men det ville ein vel knapt ha komme unna om ein ikkje hadde meiningsmålingar heller.

Johan Giertsen, Poll of polls

– Eg synest norske medium i all hovudsak dekkjer målingar seriøst og tillitvekkjande. Mykje flotte målingsstoff i lokalaviser landet rundt. Og målingar driv opp temperatur og engasjement i valkampar, som er bra. Målingar gir også mykje viktig kunnskap om vandringane til veljarane.

Bjarte Folkestad, statsvitar

– Vektingsproblematikken er velkjend. Dette handlar mellom anna om at einskilde grupper av befolkninga er systematisk underrepresentert i målingar (Frp-veljarar til dømes). At me har fragmenterte partisystem rundt om i landet (mange parti), gjer det heller ikkje lettare å måle partioppslutnad. Generelt er meiningsmålingar gode på å fange nasjonale trendar, og jo nærare ein kjem valdagen jo meir presise vert dei. Men dette gjeld særleg på nasjonalt nivå, og observasjonane vert også meir presise når ein slår saman dei ulike målingane