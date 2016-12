Siv Jensen om Frp i regjering, Carl I. Hagen og valgåret 2017

Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometre for 2016. For Frp viser tallene (prosent):

Beste måling 2016: 18,6 (mars)

Verste måling 2016: 13,6 (november)

Snitt 2016: 16,1

Valgresultat 2013: 16,3

– Det har vært et hektisk, innholdsrikt og krevende år, men jeg er veldig fornøyd med innsatsen til Frps statsråder. Alle er synlige, de leverer godt på sine områder, og de klarer kombinasjonen å være tydelige Frp-ere samtidig som de gjør jobben i en Høyre/Frp-regjering.

Slik oppsummerer finansminister og Frp-leder Siv Jensen året 2016.

Hun smiler når hun tenker på skeptikerne som gned seg i hendene og trodde Frps oppslutning skulle gå rett i bakken bare partiet fikk prøvd seg i regjering.

Ser ingen regjeringsslitasje i 2016

Målingene Norstat har gjort for NRK gjennom 2016 viser nemlig at partiet har holdt seg rundt valgresultatet tre og et halvt år ut i regjeringsperioden.

Null slitasje.

Partiet har tvert imot løftet seg fra målinger godt under valgresultatet de første årene i regjering, til å ligge stabilt rundt og over valgresultatet i 2016.

Fremgangen kommer tross stadige angrep fra nær sagt alle de andre partiene på Stortinget.

– Frp har veldig lang erfaring med å være politikkens yndlingshoggestabbe. Det er en rolle vi i grunnen trives ganske godt med, sier Jensen.

Hun tror årsaken til de gode målingene blant annet er:

At partiet har levert på mange av Frps hjertesaker innen blant annet justissektoren, innvandrings- og asylfeltet og samferdsel.

Regjeringens håndtering av flyktning- og migrasjonskrisen.

Regjeringens håndtering av fallet i oljeprisene og krisen i oljenæringen.

Gjennomføring av lovede kutt i skatter og avgifter på mer enn 20 milliarder kroner.

Hadde NRKs siste måling vært valgresultat, ville Frp beholdt dagens 29 mandater på Stortinget.

Det betyr at de, sammen med Høyre, vil være avhengig av støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall også etter stortingsvalget høsten 2017.

Eller de må vokse seg større. Få flere mandater.

Det er ett av målene.

– Vi har ambisjon om å fortsette i regjering og har ikke tenkt til å overlate stafettpinnen til Arbeiderpartiet og hvem enn de måtte samarbeide med, sier Jensen.

På spørsmål om hvordan Frp skal vokse seg større, har Jensen planen klar:

Gjøre eldreomsorg til én av de viktigste sakene i valgkampen.

Synliggjøre alt Frp har fått til i regjering, spesielt når det gjelder reduksjon av skatter og avgifter, en rekke ting innen justissektoren, innstrammingen av innvandrings- og asylpolitikken og flere tiltak innen samferdsel.

Se på ytterligere muligheter for kutt av skatter og avgifter.

Nye tiltak innen samferdselssektoren.

– Det største partiet får statsministeren

For Frp gjelder det å holde på velgerne som stemte på partiet i 2013, i tillegg til å overbevise nye velgere om at Frp er det rette valget for fremtiden.

Helt siden 2009 har Frp vært klare på at det største partiet i regjering skal ha statsministeren. Hvis Frp vokser seg større enn Høyre ved det kommende valget, har Jensen følgende beskjed til statsminister Erna Solberg:

– Så lenge jeg er Frps partileder er jeg partiets statsministerkandidat, så får velgerne avgjøre hvordan oppslutningen til de forskjellige partiene blir.

– Og det største partiet i regjeringen bør ha statsministeren?

– Der er det ingen endringer fra vår side.

– Hagen må forsvare regjeringen

Én av dem som skal hjelpe Jensen å dra Frp-lasset mot neste valg, er partiets nestor og «Grand Old Man», Carl I. Hagen.

Han har tidligere gått hardt ut mot Jensen og resten av Frp-ledelsen.

I forbindelse med at han nylig ble valgt inn på fjerdeplassen på stortingslisten til Oslo Frp, har han lansert kampen mot «klimahysteriet» som en hovedsak i valgkampen.

KRAV: Siv Jensen sier at hun forventer det samme av Carl I. Hagen som av alle andre Frp-politikere. Her er de to i samtale under Frps landsmøte i 2015. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Jensen stiller imidlertid krav til den tidligere partiformannen foran valget høsten 2017:

– Jeg forventer at Carl, som alle andre medlemmer av Frp, forholder seg til partiprogrammet og de vedtak vi gjør. Jeg forventer at han både vil fronte programmet vårt med iver og glød, og at han vil forsvare det regjeringen til enhver tid gjør.