Slik vil Lysbakken vinne kampen mot sperregrensen

Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometer for 2016. For SV viser tallene (prosent):

Beste måling: 5,1 (mai)

Verste måling: 3 (februar)

Snitt 2016: 4,2

Valgresultat 2013: 4,1

– Vi har blitt den tydeligste stemmen i en debatt som mange er opptatt av, om økende ulikheter når det gjelder fordeling av makt og rikdom i Norge. Der er vi det tydeligste alternativet til regjeringen og den tydeligste drivkraften på venstresiden for en ny fordelingspolitikk.

Det er én av de viktigste begrunnelsene SV-leder Audun Lysbakken trekker frem for å forklare at SV på tampen av året har hevet seg på Norstats målinger for NRK.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er også det politikkområdet SV vil kjøre sterkest på det neste året for om mulig å heve seg enda mer inn mot stortingsvalget høsten 2017.

Tror på drahjelp fra «Forskjells-Norge»

– Det gjør vi fordi vi brenner for det, og fordi mange kjenner på at samfunnet har blitt kaldere under de blå. Arbeiderpartiets svar på dette har vært uklare, og SV sine svar er tydelige, sier Lysbakken.

Han trekker frem:

Lav eller ingen reallønnsvekst for lavtlønte.

At mange bekymrer seg for utviklingen i boligmarkedet.

At mange bekymrer seg for gjeldsveksten til husholdningene.

– Forskjellene blant folk i et samfunn sier noe om hvor godt det er å bo i det samfunnet. Også for folk med god inntekt blir samfunnet mer utrygt hvis forskjellene blir for store, sier Lysbakken før han fortsetter.

– Jeg tror mange i Norge tenker at vi er et land som er bygget på solidaritet, og at den grådigheten fra de på toppen skader det beste i Norge. Jeg tror det er årsaken til at Høyre og Frp kommer til å tape valget neste høst.

SV-lederen har i hvert fall rett i at årene etter valget i 2013 har vært både kalde og usikre for SVs oppslutning.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lysbakken mener imidlertid at pilene har begynt å peke oppover det siste året. På NRKs siste måling for året fikk SV en oppslutning på 5 prosent.

Det er en økning på 0,9 prosentpoeng i forhold til valgresultatet i 2013.

Det er også trygg grunn i forhold til siste stortingsvalg der partiet var 2000 fattige stemmer fra å gå under sperregrensen.

Sperregrensen på fire prosent avgjør enormt mye. Dersom et parti får under fire prosent av stemmene på landsbasis, får de nemlig ikke utjevningsmandater.

Hadde det skjedd med SV i 2013 hadde partiet kun hatt én representant på Stortinget, og det hadde ikke vært Audun Lysbakken.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Også i år har SV vært under sperregrensen i fire av NRKs månedlige partibarometre. Men marginene er små. Dersom valgresultatet blir lik desembermålingen, der de har en oppslutning på fem prosent, kommer SV til å få inn to ekstra representanter i forhold til i dag.

Likevel tyder tallene på at veien til makt og innflytelse blir lang for SV.

På flertallet av målingene er de nemlig avhengige av støtte fra KrF for å få mange nok representanter bak et alternativ der de inngår, og KrF har allerede flagget at de helst ser at Erna Solberg (H) fortsetter som Norges statsminister.

Det betyr ikke at Lysbakken har gitt opp.

– Både KrF og Venstre sier de vil gå til valg på en fortsatt borgerlig regjering. Det betyr at det eneste som med sikkerhet vil gi ny regjering, er et rødgrønt flertall. Et rødgrønt flertall får du bare med et sterkt SV. Derfor blir vårt mål at Arbeiderpartiet kommer i en situasjon der de må samarbeide mot venstre og ikke mot sentrum. Da får vi ikke den forandringen vi trenger, sier Lysbakken.

Spiser MdG-velgere

Lysbakken sier SV derfor håper å normalisere seg i trygg avstand fra sperregrensen.

– Vi har som mål å vokse. Jeg har ikke satt noe tall, men jeg tror det er fullt mulig for SV med en betydelig vekst i valget, sier Lysbakken.

Per nå tar partiet mange nye velgere både fra dem som stemte Arbeiderpartiet ved siste valg, og blant dem som ikke stemte ved forrige valg.

Samtidig kommer mange nye velgere fra et annet miljøparti, nemlig Miljøpartiet de Grønne.

– Det er flere miljøparti i norsk politikk, og det er bra. Det som skiller miljøpartiene er ikke miljøpolitikken, men hvor vi står i det politiske landskapet. Jeg tror det er mange som både er opptatt av miljø og klima, og som samtidig vil ha bort den sittende regjeringen. Da er SV det eneste miljøpartiet som garanterer at vi ikke kommer til å støtte en borgerlig regjering.