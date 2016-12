MDG vil stjele klimavelgere fra storpartiene

Vi oppsummerer partienes oppslutning på NRKs partibarometer for 2016. For Miljøpartiet de Grønne (MDG) viser tallene (prosent):

Beste måling: 4,4 (februar)

Verste måling: 1,7 (desember)

Snitt 2016: 3,1

Valgresultat 2013: 2,8

Har du hørt historien om stortingsmusa som ville bli elefant?

Antakeligvis ikke, for historien er ikke skrevet ennå. Det er nemlig den historien MDG forsøker å gjøre virkelig under valget høsten 2017.

På NRKs målinger i 2016 ser det vanskelig ut å nå ambisjonene.

Kampen mot sperregrensen

Likevel sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm dette:

– Vi opplever oss som et parti som ligger over sperregrensen.

Det tilsier mellom seks og ti mandater på Stortinget etter valget høsten 2017.

Ved forrige valg fikk partiet en oppslutning på 2,8 prosent og ett mandat på Stortinget. På NRKs siste måling i år var de nede i en oppslutning på 1,7 prosent og null mandater på Stortinget.

Likevel oppfatter de altså seg selv som et parti med fem prosent oppslutning.

Har du hørt historien om stortingsmusa?

Det er imidlertid et rasjonale bak det Bastholm sier.

MDG har ligget på eller over sperregrensen på 12 av NRKs målinger siden valget. Samtidig lå de over i både kommune- og fylkestingsvalgene i 2015.

– Vi har nok ikke sett året ut fra målinger, men har et mer langsiktig prosjekt. På nyåret var vi et parti som akkurat hadde blitt landsdekkende i kommunestyrer og fylkesting. Det siste valget ga oss 4,2 prosent i kommunevalgene og 5 prosent i fylkestingsvalgene, og det er der vi føler at vi er. Det er de fem prosentene vi sikter oss inn på i stortingsvalget, sier Bastholm.

Håpet er en fortsettelse av den trenden de mener å ha sett når det gjelder hjertesaken sin i forbindelse med budsjettforhandlingene i Stortinget i høst.

– Plutselig dreide alt seg om klimakutt, og man begynte å debattere klima- og miljøspørsmål på en måte som MDG har initiert. Det vil si at man har begynt å snakke om klimastyring på alle politikkområder og ikke som enkeltkutt. Det kan hende vi ikke har vært tydelige nok på at dette kommer fra oss, men velgerne er der fortsatt, og jeg tror andelen velgere som er opptatt av klima og miljø er ganske mye høyere enn den samlede oppslutningen for MDG, KrF, V og SV til sammen, sier Bastholm.

Heier på alle miljøpartiene

Hun mener valget neste år ikke bare handler om at MDG må over sperregrensen.

– Hvis både vi, Venstre og SV går over sperregrensen er det et godt valg for Norge. Og de velgerne vi skal nå finnes i Høyre og Ap. Begge de to store partiene har mange velgere som er opptatt av klima og miljø.

Problemet for MDG er imidlertid at det går flere velgere fra partiet til de to store enn den andre veien. Og at partiet de selv tar flest nye velgere fra er Venstre.

– Dere er blokkuavhengige, men finnes det partier dere ikke kan samarbeide med på Stortinget?

– Ja, men det handler ikke om blokkuavhengighet. Det handler om at Frp er så langt unna det prosjektet Norge trenger, at vi ikke ville hatt tid til å begynne å forhandle med dem. Frp-ere kan være ok, men det handler om å være realistisk. De utfordringene vi har globalt og i Norge vil koste mye tid å løse, og Norge har ikke tid til å ha Frp i regjering, sier Bastholm.

