– Det er ikke overraskende når man ser hvilket fokus sykehussaken har fått, sier Elisabeth Holand.

Hun var inntil nylig leder for Vestvågøy Arbeiderparti – før det ble masseutmeldinger hos medlemmene i lokallaget.

Det skjedde som følge av sykehusprosessen som foregår i Helse Nord.

Her har en arbeidsgruppe har foreslått å gjøre om akuttsykehuset i Gravdal til et DMS.

Det har satt sinnene i kok hos lofotværingene – og tirsdag kommer helseministeren på besøk.

I en fersk meningsmåling, utført av Norstat på vegne av NRK, viser at det ikke bare er i lokallagene at folk faller fra for Arbeiderpartiet.

Også blant folk flest smuldrer støtten opp.

Partiet får bare 10 prosent oppslutning i de seks lofotkommunene.

Partimåling Lofoten desember 2023 Endringer målt opp mot stortingsvalget i 2021. Parti Oppslutning Endring 22,3% H +6,0 19,7% FRP +7,2 10,9% SV +2,6 10,0% AP −14,4 6,9% SP −13,8 6,1% INP +5,9 6,0% R +1,0 4,3% KRF +1,2 3,4% DEM +1,3 3,3% MDG +0,2 2,2% PP +1,0 2,1% V −0,7 2,9% Andre +2,7 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 597 intervjuer gjort i perioden 4.12.23–9.12.23. Feilmarginer fra 1,5–4,2 pp. Kilde: Norstat

– Først og fremst er vi glad for at helseministeren kommer hit. Det har vært et ønske hele veien. At det nå skjer før jul, er vi takknemlige for. Vi kommer til å stille spørsmål og vi er spente i hvor stor grad hun kan svare.

Men hvorvidt de utmeldte vil bli innmeldte igjen, avgjøres ikke under ministerbesøket tirsdag, sier hun.

– Jeg tror det er avgjørende at akutt- og fødeberedskap i Lofoten skal bestå før folk vil være medlem av Arbeiderpartiet. Man kan ikke gjennom et besøk til Lofoten gjøre at folk går tilbake til Arbeiderpartiet.

Elisabeth Holand meldte seg ut av Vestvågøy Arbeiderparti i frustrasjon over sykehusbråket som har tiltatt de siste månedene. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Fall i fylket: – Langt under normalen

Det er ikke bare i Lofoten at Arbeiderpartiet må se tilbakegang.

Også i Nordland fylke som helhet går det i gal retning for Arbeiderpartiet.

Ved kommune- og fylkestingsvalget i september ble partiet størst med 24,4 prosent av stemmene.

Snaue tre måneder – og en sykehusprosess – senere får partiet en oppslutning på 19,8 prosent.

Fylkesmåling Nordland desember 2023 Endringer målt opp mot stortingsvalget 2021. Parti Oppslutning Endring 23,3% H +8,0 19,8% AP −9,0 16,6% FRP +4,4 14,4% SV +7,2 8,0% SP −13,2 5,7% INP +5,3 3,9% R −1,5 2,8% V +0,3 2,4% KRF +0,4 1,4% MDG −0,9 1,8% Andre +0,4 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 599 intervjuer gjort i perioden 4.12.23–9.12.23. Feilmarginer fra 1,1–5,3 pp. Kilde: Norstat

– Det er en lav måling og langt under det som er normalen og det vi ønsker, sier fylkesleder Mona Nilsen (Ap).

– Tror du Helse Nord-prosessen er hovedårsaken til denne svake målingen?

– Ja, vi skal i hvert fall ikke se bort ifra det. Det er stor uro i Lofoten, og i hele Nordland, knyttet til Helse Nord-saken. Vi forventer at Helse Nord lander klokere enn det arbeidsgruppe 1 har gjort til nå.

Mona Nilsen er fylkesleder for Arbeiderpartiet i Nordland. Foto: Malin Nygård Solberg

– Hva legger du i å «lande klokere»?

– Det ene er at gruppe 1 har kritisert at man ikke har sett på prehospitale tjenester dersom man legger ned akuttberedskap et sted. Det andre er konsekvenser for de kommunale helsetjenesten og fastlegene. I tillegg kommer beredskap og samfunnsutvikling.

Nilsen sier at hun er trygg på at når saken til slutt landes av helseministeren en gang neste år, vil avgjørelsen være i tråd med Hurdalsplattformen.

– Den sier at man skal «Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.»

– Rimer det med å gjøre om akuttsykehuset i Lofoten til et DMS?

– Nå er det foreløpig kun et forslag fra arbeidsgruppen. Jeg forventer at Helse Nord klarer å lande klokere og at de er kjent med vår politiske plattform.

Kommentator: – Ekstreme utslag

– Jeg er ikke overrasket over at Ap sliter, men den nedgangen vi ser her er helt ekstraordinær.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

– De kunne like gjerne satt opp en plakat på torget hvor det sto at «Vi er forbannet på Kjerkol» når hun besøker løvens hule i Lofoten tirsdag.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK. Hun mener Helse Nord-saken kan bli svært krevende for regjeringen når beslutningene må tas. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun tror det er helt åpenbart at meningsmålingen i Lofoten har sammenheng med sykehussaken.

– Hverken Ap eller Senterpartiet gjør det godt på de nasjonale målingene, men de ekstreme utslagene tyder på at det skyldes sykehussaken. Når også Vestvågøy Ap har meldt seg ut av partiet, viser det hvor mye saken betyr for Lofoten.

For mens Arbeiderpartiet sliter, gjør partier som Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti det bra.

– I tillegg til at mange Ap-velgere går til sofaen. Senterpartiet ser ut til å ha tjent lite på at de har vært og besøkt sykehuset i Gravdal.

Aglen sier mener Helse Nord-saken har blitt en hodepine for styringspartiet Ap.

– De mener at mangelen på helsepersonell er så alvorlig at man ikke kan bøye av for alle protestaksjoner man ser. Samtidig viser den kraften i sykehussaker, og det vil nok ikke bare handle om hva Helse Nord gjør, men også hvordan Ap har håndterer denne saken.

Og nettopp Arbeiderpartiets profil som styringsparti gjør saken særdeles krevende sammenlignet med regjeringspartneren Senterpartiet.

– For Sp er det litt enklere, fordi de har et enkelt standpunkt om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Men for Ap, som sitter med styringen av sykehusene, er det vanskelig å komme ut av prosessen uten noen forandringer.