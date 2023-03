– Den typen besøk er nok ikke noe man roper om langs kysten. Slike besøk kan nok snarere få motsatt effekt, frykter han.

– Lakseskatten har skapt mye motstand og uro langs kysten. Det er levebrødet til folk vi snakker om. På Hitra har vi hatt noen år med positiv utvikling. Men så blir folk usikre. Her er det ikke bare å gå rundt hushjørnet og skaffe seg nytt arbeid hvis jobben forsvinner, sier han.

Ole Laurits Haugen har vært ordfører i Hitra kommune i Trøndelag i 16 år og leder i tillegg et stort nettverk av kystkommuner. Men i høst er det slutt.

Derfor velger han nå å snakke om det han kaller «elendigheten i Ap» – og si åpent det mange andre Ap-folk NRK har snakket med i vinter bare sier når mikrofonen er slått av:

Partiledelsen er for dårlig til å lytte til sine egne lokale lag og partifolk rundt om i landet.

og partifolk rundt om i landet. Dette gjelder i saker som kommuneoppløsning, lakseskatt, kraftskatt og ulike lokale saker, som byvekstavtaler der det er aktuelt.

og ulike lokale saker, som der det er aktuelt. Ap-ordførere som er populære lokalt, begynner nå å frykte at besøk fra hovedstaden skal virke mot sin hensikt og koste dem makt og posisjoner.

Ap har i dag over 140 ordførere. Mange av dem er langt mer populære enn de nasjonale politikerne i forkant av høstens lokalvalg.

Sist uke var ordførerne samlet til møter i Oslo, på et internt Ap-forum og på et toppmøte i regi av KS.

Flere av ordførerne har gitt uttrykk for at besøk fra ledelsen i valgkampen snarere kan bli et problem enn en fordel for populære lokalpolitikere.

Og kritikken av toppledelsen har vært knallhard fra enkelte: Nylig tok Ringebu-ordfører Arne Fossmo til orde for å bytte ut nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Blir det ny finanskrise nå?».

– Må lytte

Haugen er også leder av Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), hvor 78 norske havbrukskommuner er med. Der i gården har frustrasjonen vært stor over regjeringens lakseskatt – ikke bare at den kom, men også måten den kom på.

– Så blir Ap-ledelsen opptatt av å være tøff og barsk og stå i stormen. Men når man skyver folk fra seg på denne måten, kan det bli tungt å hanke dem inn igjen. De skjønner ikke hverdagen til folk flest rundt om i landet, sier Haugen om Ap-toppene.

For meningsmålingene er begredelig lesning for Ap-folket. En oppslutning på 17,2 prosent hittil i mars og 18,5 i februar, ifølge nettstedet Poll of polls, er et historisk lavmål.

– Vi forstår alle det Norge og Europa står midt oppe i av krig og elendighet. Men dette handler om at de som sitter på toppen med ansvaret, må ha gode nok lytteposter og rådgivere. Det har de ikke i dag. De har ikke lyttet til sine egne, vi som står ute i felten, sier Hitra-ordføreren.

En annen Ap-ordfører, som ber om å få være anonym, deler oppfatningene av at partiledelsen i veldig liten grad lytter til lokallagene. En livsfarlig vei å gå, mener hen.

Haugen sier dette også handler om hvordan lyttepostene rundt om i landet brukes.

– I dag blir ikke kysten brukt i det hele tatt. Det er en skog av rådgivere, men det er ikke veldig mange ledelsen omgir seg med, som har gått livets skole, sier han.

Også hos Aps regjeringspartner Sp er det uro. Steinar Aspli, gruppeleder for Trøndelag Sp og ordførerkandidat i Nærøysund, ber regjeringen holde inntekten fra lakseskatten på et nivå som lovet, i underkant av 4 milliarder.

– Blir dette en ordning som gir et helt annen størrelse er min spådom at det blir svært vanskelig å drive valgkamp for Sp i kystkommunene våre, skriver han i et innlegg i Namdalsavisa.

LAKSESKATT: Mange Ap-ordførere har fått næringen på nakken fordi regjeringen vil innføre en ny grunnrenteskatt på havbruk. Foto: Steffen Kalås

Skjæran kommer gjerne på besøk

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, som også er fiskeri- og havminister, sier partiet har mange dyktige ordførere som er populære og nyter sterk tillit lokalt.

– Vi er i krevende tider, og vi har dårlige meningsmålinger. Derfor har vi nå et stort arbeid foran oss, og vi skal jobbe knallhardt for å sikre at Arbeiderpartiet har hendene på rattet i kommunene rundt om i hele landet, også etter valget, sier Skjæran til NRK.

– Vi har mange dyktige ordførere som både er populære og har høy tillit i sine lokalsamfunn, det er jeg glad for.

Hvis det blir en større rokering i Ap-ledelsen, kan det også få konsekvenser for Bjørnar Skjærans posisjon som nestleder.

TOPPENE: Nestleder Bjørnar Skjæran og partileder Jonas Gahr Støre besøkte nylig forskningsskipet FF Kronprins Haakon i Tromsø. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skjæran er for sin del opptatt av å hylle Aps folkevalgte lokalt – og trekker fram nettopp Ole Laurits Haugen fra Hitra.

– Våre lokalpolitikere jobber hardt hver eneste dag med å styrke fellesskapene de bor i, det vil jeg berømme dem for, sier Skjæran.

– Jeg var selv på Hitra i høst og vet hvor sterkt Ole står. Hans kloke innspill har vært førende for mitt arbeid med fiskeri og havbruk. Jeg håper jeg kan komme tilbake i løpet av valgkampen, for å bidra med mitt.

Skjæran sier høstens lokalvalg er et retningsvalg som handler om de nære sakene: Trygg omsorg til våre eldre, gode skoler og barnehager for ungene våre, og lokalsamfunn der alle har like muligheter uansett hvor du bor og størrelsen på lommeboka.

– Det er noe vi er nødt til å dra i land sammen, som det laget vi er, sier han.

– Feigt

Det er klart at det blir endringer i Ap-ledelsen på vårens landsmøte.

En rekke fylkeslag støtter nå at kunnskapsminister Tonje Brenna blir ny nestleder. Men meningene er delte om det også er behov for andre endringer.

Rogaland Ap har foreslått Hadia Tajik som ny nestleder, og Oslo Ap ønsker «endringer i partiledelsen og sentralstyret». Både Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ønsker gjenvalg.

Samtidig har både partileder Jonas Gahr Støre og valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik tatt til orde for fornyelse i sentralstyret. Men foreløpig har bare tre medlemmer varslet at de ikke tar gjenvalg.

Haugen erkjenner at uttalelsene hans er en innebærer en kritikk av partiledelsen, men vil ikke direkte kreve endringer i toppledelsen.

– Nå skal valgkomiteen gjøre sin jobb, så har jeg håp om at det lander på en bra måte. Dette er ikke tiden for å hugge hodet av lederen. Jeg støtter at Tonje Brenna går inn i Ap-ledelsen.

Haugen er også kritisk til de mange Ap-kollegene han vet er «akkurat like kritiske» til det som skjer, men som ikke tør si fra.

– Jeg synes det blir for feigt, sier han.

– En ordførerkollega i Nordland sa da hen ble bedt om å være «tøff i debatten» at «jeg er først og fremst ordfører i egen kommune, min jobb er ikke å tekkes partiet sentralt.» Det kan jeg absolutt stille meg bak.