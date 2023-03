Støre vil ha fornyelse – men «ingen» vil ut

– Valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse, og som også representerer hele bredden i partiorganisasjonen på en god måte, har LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttalt.

Følsvik leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet som skal foreslå ny partiledelse og nytt sentralstyret foran landsmøtet i mai. Hun har vært tilbakeholden med å kommentere hvordan arbeidet går, men begrepet «fornyelse» gikk også igjen da Ap-leder Jonas Gahr Støre lot seg intervjue av NRK i Helsingfors tidligere denne uka.

– Mitt budskap er at vi bør tenke på fornyelse. Vi bør tenke på politikere som kan løfte blikket og se mot 2030. Og vi må tenke på folk som er engasjerte og samlende, sa statsministeren.

Men en kartlegging NRK har foretatt, viser at mange må kastes ut av vervene sine dersom «fornyelsen» ikke skal begrenses til en ekstra nestleder og en liten håndfull sentralstyremedlemmer.

Krever utskifting

Når Følsvik sier at det nye sentralstyret «bør representere bredden i partiorganisasjonen», reflekterer hun det mange opplever som en svakhet ved dagens Ap-ledelsen: Den er for topptung, dominert av statsråder og sentrale stortingspolitikere.

NRK har snakket med en rekke Ap-kilder som uttrykker en klar forventning om utskiftinger i sentralstyret og større representasjon fra fylkene og grasrota – ikke minst i et år med lokalvalg.

Kildene peker på at Arbeiderpartiet siden forrige landsmøte har trådt inn i regjering, og at sammensetningen av sentralstyret ikke lenger harmonerer så godt med ambisjonen om å speile hele organisasjonen.

Et annet forhold som trekkes fram, er de svake målingene. Det er seks måneder siden Ap hadde en oppslutning på mer enn 20 prosent på snittet av de nasjonale målingene, ifølge oversikten på nettstedet Poll of Polls. I en slik situasjon er partiet nødt til å tenke nytt også om sammensetningen av ledelsen, argumenteres det.

«Alle» vil fortsette

Problemet er at de aller fleste som sitter i dagens sentralstyre på 21 medlemmer, ønsker å fortsette i Ap-toppen. Foreløpig har bare Hilmar Høl fra Vestland og Anniken Huitfeldt fra Akershus varslet at de ikke tar gjenvalg.

Utenriksministeren er også den eneste av dagens statsråder i Aps sentralstyre som har sagt ifra om at hun vil ha avlastning. Og det er nettopp hennes valg om å tre tilbake, som åpner for at Akershus kan få inn sin nestlederkandidat Tonje Brenna.

Brenna er storfavoritt til å bli ny nestleder i Ap, selv om Rogaland Ap har foreslått Hadia Tajik til samme verv. Og det er nettopp det ledige nestledervervet etter Hadia Tajik, som trakk seg i fjor, som Brenna er aktuell til.

At Brenna blir del av den øverste partiledelsen på landsmøtet i mai, betinger altså ingen utskifting av noen som sitter der i dag. For både partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng vil alle fortsette i vervene sine.

Om valgkomiteen skulle foreslå å bytte ut Skjæran eller Stenseng, vil det altså skje mot deres vilje.

Et uavklart spørsmål er hva Oslo Ap gjør, for Jonas Gahr Støres eget fylkeslag har utsatt til tirsdag å komme med sine endelige innspill til valgkomiteen.

Gjenvalg

Når vi holder partiledelsen utenfor og tar bort Høl og Huitfeldt er det ingen av de øvrige 16 medlemmene av Arbeiderpartiets sentralstyre som så langt har varslet at de vil takke av.

NRKs opplysninger viser tvert imot at de aller fleste har gitt beskjed internt om at de ønsker å fortsette:

Anette Trettebergstuen , Innlandet – leder av Aps kvinnenettverk

, Innlandet – leder av Aps kvinnenettverk Cecilie Myrseth , Troms

, Troms Ingvild Kjerkol , Trøndelag

, Trøndelag Tore O. Sandvik , Trøndelag

, Trøndelag Per Vidar Kjølmoen , Møre og Romsdal

, Møre og Romsdal Marte Mjøs Persen , Vestland

, Vestland Robert Cornels Nordli , Agder

, Agder Terje Lien Aasland, Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark Raymond Johansen , Oslo

, Oslo Jon-Ivar Nygård, Østfold

I tillegg vil LOs tre representanter fortsette i sentralstyret. Dette gjelder foruten Peggy Hessen Følsvik selv, lederne for de to største forbundene i LO: Mette Nord i Fagforbundet og Jørn Eggum i Fellesforbundet.

AUFs leder møter uansett i Aps sentralstyre, noe som forteller at også Astrid Hoem vil fortsette i vervet.

Da gjenstår to sentralstyremedlemmer: Maria Aasen-Svendsrud fra Vestfold og Telemark og Lise Christoffersen fra Buskerud. NRK har ikke lyktes i å avdekke om disse to vil fortsette eller om de i så fall vil bli innstilt av fylkeslaget sitt.

Kabal

Fylkeslagene har frist til fredag i neste uke med å komme med innspill til valgkomiteen. I Arbeiderpartiet er det ikke vanlig at fylkeslagene foreslår politikere fra andre fylker til ledende verv, men dette har skjedd denne gang.

Både Agder og Troms har pekt på Tonje Brenna som ny nestleder. Også i Trøndelag har Tonje Brenna støtte. Det ble klart under et møte i fylkeslaget torsdag, etter det NRK erfarer.

Men alle fylkeslagene er oppfordret til å sende innspill på flere navn, både menn og kvinner. For Aps vedtekter slår fast at kjønnsbalansen skal være på 50 prosent blant sentralstyrets faste medlemmer.

Når valgkomiteen nå skal ta fart på innspurten i arbeidet sitt, vil den altså måtte ta noen vanskelige avgjørelser: Hvor mange av dem som ønsker å fortsette i sentralstyret, skal få «lov» til det? Og hvordan vil eventuelle nye sentralstyremedlemmer påvirke kravet til kjønnsbalanse?

Et annet sentralt spørsmål er hvordan sentralstyret skal speile mangfoldet i Aps rekker? For med Hadia Tajik ute av Ap-ledelsen er det ingen representanter for minoritetsbefolkningen tilbake.