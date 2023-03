Kjersti Stenseng vil ha gjenvalg som Ap-topp

Allerede før jul slo nestleder Bjørnar Skjæran fast at han ønsker å fortsette i Ap-ledelsen. Nå kommer også avklaringen fra Kjersti Stenseng:

– Jeg har svart valgkomiteen at jeg ønsker gjenvalg, sier hun til NRK.

Stenseng kommer med kunngjøringen få dager etter at valgkomiteen hadde sitt første møte i forrige uke.

– Min viktigste motivasjon er å bidra til at Arbeiderpartiet styrer flest mulig kommuner og fylker til høsten. Vi trenger sterke fellesskapsløsninger i små og store lokalsamfunn i urolige tider, sier Stenseng videre.

Når nå Stenseng avklarer at også hun ønsker gjenvalg, betyr det at hele den sittende Ap-ledelsen, inkludert partileder Jonas Gahr Støre, vil være med videre etter landsmøtet i mai.

Dersom 48-åringen fra Kvam i Nord-Fron i Gudbrandsdalen blir gjenvalgt, vil det etter krigen bare være Ivar Leveraas (1975–1986) og Haakon Lie (1945–1969) som har lengre fartstid enn Stenseng som partisekretær.

Hun tok over det mektige vervet, som er del av Aps øverste ledelse, etter Raymond Johansen i 2015.

TOPPER: Partileder Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng på Aps landsstyremøte nylig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fornyelse

Arbeiderpartiet har falt som en stein på meningsmålingene etter valgtriumfen for halvannet år siden.

Samtidig med at partitoppene ønsker gjenvalg, er det allerede klart at det blir endringer på flere plan:

En ny nestleder vil trolig komme inn. I så fall blir partiledelsen utvidet med én person, slik vedtektene åpner for.

vil trolig komme inn. I så fall blir partiledelsen utvidet med én person, slik vedtektene åpner for. Det blir flere utskiftinger i det mektige sentralstyret.

i det mektige sentralstyret. Fristen for innspill til valgkomiteen er utgangen av neste uke, fredag 10. mars.

VALGKOMITEEN: LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder arbeidet med å sette sammen en ny Ap-ledelse. Foto: William Jobling / NRK

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som leder valgkomiteen, hadde et klart budskap allerede den dagen valgkomiteen hadde sitt første møte:

– Valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse, og som også representerer hele bredden i partiorganisasjonen på en god måte, sa hun til NRK.

– I dette arbeidet ønsker vi innspill fra partiorganisasjonen og vil derfor sende ut et brev til fylkespartiene om dette med frist 10. mars, forklarte Følsvik.

I morgen møter Følsvik og Stenseng nordiske partifeller i Helsinki. Også statsminister Jonas Gahr Støre deltar på møtet i arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (Samak).

Brenna storfavoritt

NRK har vært i kontakt med en rekke kilder i Aps sentralstyre, fylkestopper og medlemmer av valgkomiteen om veien videre for partiet.

Det avtegner seg et bilde av at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus er storfavoritt til å bli ny nestleder i partiet.

Brenna har uttalt støtte fra Agder Ap, AUF og Aps sametingsgruppe.

Det tas for gitt at Brenna har støtte fra sitt hjemfylke Akershus, ikke minst ettersom utenriksminister Anniken Huitfeldt i helgen varslet at hun ikke tar gjenvalg til sentralstyret.

FAVORITT: Tonje Brenna kan bli ny nestleder i Ap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men det er en utfordrer til vervet. For Rogaland Ap varslet i forrige uke at de vil ha Hadia Tajik tilbake som nestleder. Tajik gikk av som statsråd og nestleder for ett år siden.

Kilder NRK har vært i kontakt med, sier timingen er dårlig og at det er for tidlig med et comeback for Tajik. Men hun har også mektige støttespillere i Ap, blant annet i Oslo Ap.

Derfor er det flere som ikke vil utelukke at Tajik vender tilbake til Ap-ledelsen, om ikke annet som medlem av sentralstyret.

Mange med flere hatter

Det er også klart at det blir flere utskiftninger i sentralstyret, i tillegg til at Huitfeldt ikke tar gjenvalg.

Nå kan NRK også fortelle at heller ikke Hilmar Høl fra Vestland ønsker gjenvalg.

– Jeg har hatt fire fine år i sentralstyret, men nå tenker jeg at andre må få slippe til, sier han.

Det er et problem at sentralstyret er blitt for topptungt, understreker en rekke Ap-kilder uavhengig av hverandre.

Terje Lien Aasland, Marte Mjøs Persen, Ingvild Kjerkol, Bjørnar Skjæran, Anette Trettebergstuen, Jon Ivar Nygård og nevnte Huitfeldt har alle det til felles at de er både statsråder og sitter i sentralstyret. Der representerer de sine fylker.

Med en slik situasjon blir fylkeslagenes rolle som korrektiv til den sentrale partiledelsen mindre.

Samtidig har flere medlemmer i sentralstyret varslet at de ønsker gjenvalg. Det gjelder blant andre byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.