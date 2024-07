Datatilsynet mener Stavanger Arbeiderparti har brutt personvernloven

– Selvfølgelig skal vi rette oss etter det de sier. Samtidig skal vi lese brevet nøye, og se om det er noe vi er enige eller uenige i, sier Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderpartiet.

Datatilsynet har denne uken sendt et foreløpig varsel om irettesettelse til Stavanger Arbeiderparti etter at de har behandlet saken om at partiet i fjor sendte ut e-post med politisk innhold.

Det som den gang var de sittende flertallspartiene i Stavanger (Ap, Folkets Parti, MDG, Rødt, Sp og SV) sendte gjennom domenet rodgrontstavanger.no ut e-post med innhold som kunne oppfattes som politisk reklame.

Utdrag fra e-posten som ble sendt ut. Foto: Skjermbilde

Irettesettelse er en av reaksjonsformene som personvernregelverket har.

– Det er en konstatering av at man har gjort noe som ikke er riktig, og at vi reagerer på det. Det blir en slags konstatering av at man ikke fulgte regelverket, sier seksjonssjef Camilla Nervik i seksjon for offentlige tjenester i Datatilsynet.

Seksjonssjef Camilla Nervik i seksjon for offentlige tjenester i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Varselet dreier seg om irettesettelse for to forhold.

– Det ene er at de ikke har gitt informasjon som de skal til de registrerte foreldrene. Det andre går på hvilke vurderinger de gjorde da de kom fram til at de hadde rettslig grunnlag eller hjemmel til å sende ut de e-postene, sier Nervik.

Stavanger Aftenblad og VG omtalte saken først.

Har ikke satt seg inn i varselet enda

– Om vi er enige i at det er berettiget skal vi ta det til orientering og sørge for at vi gjør det riktig neste gang, sier Mossige.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderpartiet. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Sissel Beate Fuglestad, leder i Stavanger Arbeiderparti, påpeker at de ikke har satt seg grundig inn i varselet enda. Svarfristen er 23. august.

– Nå er det jo et varsel om deres vurdering så langt. Hvis de lander på at de vil gi oss en irettesettelse, så skal vi følge det opp og endre rutinene våre fremover, sier Sissel Beate Fuglestad, leder i Stavanger Arbeiderparti.

– Men min umiddelbare tanke er at jeg ikke har noen grunn til å være uenig med Datatilsynet i disse vurderingene.

Haglet med kritikk

Stavanger Arbeiderparti ba om innsyn i kontaktinformasjon til aktuelle foreldre fra Stavanger kommune, og fikk det.

Det haglet med kritikk da e-posten ble sendt ut, blant annet fra foreldre som mottok den, og partiene i opposisjon.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det har vært en sak folk anser som viktig, og den har hatt stor interesse blant de berørte, sier Nervik.

I tillegg til åtte klager fra enkeltpersoner har det kommet inn flere henvendelser til Datatilsynet sin tipsdatabase.

Personvernekspert Malgorzata Agnieszka Cyndecka mente at det politiske stuntet kunne være ulovlig, da det først ble kjent. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Øyvind Jacobsen, som var politisk rådgiver i Stavanger Arbeiderparti når e-posten ble sent, uttalte til NRK i fjor sommer at de hadde gjort nødvendige rettslige vurderinger.

Datatilsynet har nå sendt et varsel til partiet hvor de ber om en redegjørelse.