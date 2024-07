Russland-reise skaper kontrovers – Frp kritiserer regjeringen

1. Hva er deres svar til Gulatis kritikk av regjeringen?

– Panorama-landene spiller en ledende rolle i verdens kunnskapsproduksjon. Som et lite land, er Norge helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å ha tilgang til den ledende og nyeste kunnskapen. For å ivareta Norges interesser og sikre at Norge er en konkurransedyktig kunnskapsnasjon, er internasjonalt forskningssamarbeid avgjørende. Panorama-landene er også sentrale land for Norge både utenrikspolitisk og næringspolitisk. Det er derfor i Norges interesse å opprettholde kunnskapssamarbeid med disse landene, også dem vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Men dette kan også være krevende, både for norske myndigheter og forskningsmiljøer. Vi må ha gode rutiner, og hele veien balansere behovet for åpenhet med behovet for å ivareta sikkerheten. Regjeringen jobber kontinuerlig for å ivareta denne balansen, og støtte våre forskningsmiljøer i et krevende arbeid. Blant annet har Forskningsrådet og HK-dir på oppdrag fra KD laget retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Målet er å øke bevisstheten i norske forskningsmiljøer om sikkerhet, men også forskningsetikk, personvern, likeverdighet og eksportkontroll. Vi har etablert faste sektormøter om sikkerhet, hvor sikkerhetstjenestene, myndighetsaktører og forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner inviteres til å diskutere konkrete problemstillinger og erfaringer med sikkerhetsarbeidet. Norske kunnskapsmiljøer skal trygges til å gjøre gode og kunnskapsbaserte vurderinger når de står i krevende situasjoner.

2) Hvorfor stemte regjeringen mot Frps nevnte forslag? Holder fast ved det standpunktet dersom forslaget kommet opp på nytt?

– Norske kunnskapsmiljøer samarbeider i dag med partnere over hele verden. Dette er avgjørende for at Norge skal hevde seg som en konkurransedyktig kunnskapsnasjon. Samtidig stiller den sikkerhetspolitiske utviklingen nye krav til risikohåndtering ved internasjonalt forskningssamarbeid, ikke minst på teknologiområdet. Å avslutte alt forskningssamarbeid med land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid utgjør også en risiko. Disse ulike behovene må til enhver tid avveies ut fra en helhetlig risikovurdering, både i lys av den geopolitiske utviklingen og i lys av norske interesser på ulike politikkområder. Samtidig fordrer verden omkring oss årvåkenhet og økt bevissthet om verdier, normer og grunnleggende sikkerhet.