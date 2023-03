Støre om Ap-valg: Trenger samling

– Jeg synes vi har jobbet godt det siste året med dialogen mellom oss og regjeringen, sier Peggy Hessen Følsvik.

NRK treffer LO-lederen og statsministeren i Helsingfors, i en pause under møtet i arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité Samak.

Nå er stemningen god. Men LO-lederen erkjenner at samarbeidet med regjeringen ikke har fungert knirkefritt hele tiden. Det har åpen konflikt om dagpengekutt, feriepenger og lønnsstøtte.

– Det har vært litt nytt for mange. Vi er mange nye i LO-ledelsen. Det er nye folk i regjeringsapparatet. Så det har tatt litt tid å få på plass strukturer som gjør at vi samarbeider godt nok. Nå opplever jeg at vi er på et annet sted enn da regjeringen tiltrådte, sier Følsvik.

– Gjelder det deg og Jonas også?

– Jeg og Jonas har hatt god kontakt hele veien. Så det har ikke vært noe problem. Men det er klart at også jeg var ny i min rolle for ikke så lenge siden. Og når Jonas tok over som statsminister, så fikk vi jo en annen form for kommunikasjon enn det vi hadde tidligere.

GOD TONE: Stemningen er god mellom LO-lederen og Ap-lederen i Helsingfors. Men forholdet mellom regjeringen og LO har ikke fungert like godt hele tiden. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Ser mot LO

Samarbeidskomiteen Samak ble nedsatt i 1913, men har røtter helt tilbake til 1886. Den favner Nordens sosialdemokratiske partier og de LO-organiserte fagorganisasjonene.

Og det er nettopp det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap som skal være med å gi Støres parti et sårt tiltrengt løft inn mot høstens lokalvalg.

– Jeg pleier å si at den enkleste delen av det er samarbeidet mellom LO-lederen og meg, fordi vi sitter i samme by og jobber jo full tid med dette, sier Støre til NRK.

– Men der hvor det fagligpolitiske samarbeidet virker av betydning, er jo ute i kommunene. Når dette samarbeidet virker, så får vi til mobilisering, fortsetter han.

TETT: Peggy Hessen Følsvik og Jonas Gahr Støre i tett samtale under SAMAK-møtet i Helsingfors. Foto: Mats Rønning / NRK

Statsministeren har også forhåpninger om drahjelp fra LO i det han beskriver som den viktigste oppgaven framover: Å holde renta lav og prisveksten nede.

– Vi har et frontfag, som er eksportindustriens konkurranseevne, som setter en viktig tone for det oppgjøret. Jeg har veldig stor tillit til partenes ansvarlighet i den sammenhengen, sier han.

Vil fornye laget

Peggy Følsvik har fått den ansvarsfulle jobben å lede valgkomiteen som skal finne Aps nye partiledelse på landsmøtet i mai. Hun har allerede varslet et behov for fornyelse.

– Valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse, og som også representerer hele bredden i partiorganisasjonen på en god måte, sier hun.

Men spørsmålet er hvor omfattende fornyelsen i realiteten blir.

For mandag varslet partisekretær Kjersti Stenseng at hun ønsker gjenvalg. Det samme gjorde nestleder Bjørnar Skjæran før jul. I tillegg til Støre har dermed alle de tre som i dag utgjør Aps toppledelse, sagt at de vil være med videre.

«Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå» Jonas Gahr Støre

På spørsmål fra NRK bekrefter Støre at han mener partiet må fornye seg når landsmøtet i mai skal velge nytt sentralstyre.

– Mitt budskap er at vi bør tenke på fornyelse. Vi bør tenke på politikere som kan løfte blikket og se mot 2030. Og vi må tenke på folk som er engasjerte og samlende, sier statsministeren.

Han fortsetter:

– Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer når vi alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid. Så samling hos dem som har politisk ledelse, er av stor betydning.

Krisemålinger

Ap-lederen har ikke villet bruke ordet «krise» om tilstanden i Arbeiderpartiet. Men realiteten er at Ap har stupt på meningsmålingene etter valgseieren for halvannet år siden.

Arbeiderpartiet har ikke siden september i fjor vært over 20 prosent på snittet av de nasjonale målingene, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

Og etter en liten bedring i januar, har Ap falt tilbake til 18,5 prosent i snitt nasjonalt i februar.

– Hva er grunnen til at det går så dårlig?

– Det er at vi lever i en usikker tid. Mange velgere opplever at det blir dyrere strøm, mat og renter. De snur seg rundt og holder de som styrer ansvarlig.

– Det er ikke noen unnskyldning for oss for ikke å ta tilbakemeldingene på stort alvor. Men jeg er trygg på at den politikken som vi nå gjennomfører, er grundig gjennomtenkt, fortsetter Støre.

Statsministeren sier han ikke vil la målingene fra måned til måned «styre politikken i brå kast». I stedet kommer han med et tydelig signal til dem som måtte forvente helt nye politiske krisegrep fra Ap fram mot valget:

– Ansvarlig økonomisk styring handler om at du faktisk legger litt begrensning på hvor mye nytt du kommer med. Vi skal holde inflasjonen lav, dekke utgifter til styrket Forsvar og ta imot ukrainske flyktninger. Da må vi legge en del valgløfter på vent for å gjøre det som er viktig her og nå, sier han.

På kollisjonskurs

LO har tre representanter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Der sitter Følsvik og lederne for de to største LO-forbundene, Fagforbundets Mette Nord og Fellesforbundets Jørn Eggum.

Trekløveret spilte en helt sentral rolle da Hadia Tajik i fjor endte med å trekke seg som statsråd og nestleder.

Det gjorde de gjennom å gå ut i VG på en måte som vitnet om manglende tillit til Tajik, som de avkrevde tydelige svar fra i den såkalte pendlerboligsaken.

Men også i rene politiske spørsmål har Ap og LO vært på kollisjonskurs etter regjeringsskiftet i 2021. Det skjedde ikke minst i konfliktene som oppsto etter regjeringens foreslåtte kutt dagpenger og feriepenger til arbeidsledige, som riktignok ble rettet opp i budsjettforlik med SV.

Også i tidligere tider har det gått noen kuler varmt mellom de to gigantene på hver side av Youngstorget. Hyppig kontakt og god dialog mellom topplederne har i mange tilfeller vært løsningen på flokene.

TRIO: Nato-sjef Jens Stoltenberg flankert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre under den lukkede delen av toppmøtet i Helsingfors. Foto: Geir Solaas Moen / LO

Før forholdet havarerte fullstendig, gikk daværende Ap-leder Jens Stoltenberg jevnlige turer rundt Sognsvann med LO-leder Gerd-Liv Valla. Selv gikk Støre på pølsetur langs Akerselva med Følsviks forgjenger, Hans-Christian Gabrielsen.

– Har dere slike felles arenaer?

– Vi har noen sånne faste treffpunkt, der vi gjerne slår på tråden til hverandre. Og ellers så er linjene åpne begge veier, og det er jeg veldig glad for, sier Følsvik, som brått måtte overta ledervervet da Gabrielsen plutselig døde i mars for to år siden.

Storfavoritt

Samtidig som resten av ledelsen ønsker gjenvalg, er kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus storfavoritt til å bli ny nestleder i Ap. Hvis hun blir valgt, blir partiledelsen utvidet med én person.

Ledelsen talte fire personer inntil Hadia Tajik trakk seg i fjor. Og det er nettopp fra Tajik og Rogaland Ap at det kan bli kamp om nestledervervet også. For Hadia Tajik vil nemlig ha tilbake sitt gamle verv, og har fylkespartiet i ryggen.

FAVORITT: Mange i Ap ønske seg Tonje Brenna som nestleder i partiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også i sentralstyret for øvrig blir det endringer. Utenriksminister Anniken Huitfeldt fra Akershus tar ikke gjenvalg, det gjør heller ikke Hilmar Høl fra Vestland, som NRK kunne fortelle i går.

Men i Ap-kretser er det en uro for at sentralstyret har blitt for topptungt.

Terje Lien Aasland, Marte Mjøs Persen, Ingvild Kjerkol, Bjørnar Skjæran, Anette Trettebergstuen, Jon Ivar Nygård og nevnte Huitfeldt har alle det til felles at de både er statsråder og sitter i sentralstyret. Der representerer de sine fylker.

Forventningen er tydelig ute i organisasjonen om at det nye sentralstyret ikke skal være like topptungt og regjeringsdominert som i dag.