Peker på Brenna som ny Ap-nestleder

– Hun kan lede. Hun engasjerer og har også strategiske egenskaper, sier fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap til NRK.

Hun får støtte av Mona Dia, som sammen med Knibe Kroglund representerer Agder Ap i Arbeiderpartiets landsstyre.

– Ledelsen trenger en med tydelig bakgrunn i AUF. Tonje Brennas bakgrunn som generalsekretær, samt brennende engasjement for de av oss som sitter nederst ved bordet og skoleverket, gjør at hun hadde hatt mye å bidra med i ledelsen, sier Dia.

Etter at Hadia Tajik trakk seg som nestleder, har Aps ledelse bestått av Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Nå tar flere til orde for at partiledelsen bør utvides med én nestleder til, på landsmøtet i mai.

FAVORITT: Fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap (til venstre) vil ha kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder i partiet. Foto: Svein Sundsdal

Vil ha endringer

NRK har henvendt seg til medlemmer av landsstyret i Ap med spørsmål om Ap igjen bør få en nestleder til, og hvem dette i så fall bør være.

Én av dem som åpent tar til orde for at Ap igjen bør ha to nestledere, er fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogaland.

– Jeg mener at vi skal velge en nestleder i tillegg til Bjørnar Skjæran, sier han og fortsetter:

– Vi har mange flinke som kan ta på seg et slikt verv. Jeg vil overlate til partidemokratiet å finne fram til den rette.

Den forrige nestlederen, Hadia Tajik, representerer Rogaland. Og Fjeldsbø svarer som følger på spørsmålet om det er for tidlig for henne å vende tilbake som nestleder allerede til våren, dersom hun selv skulle ønske dette:

– Nei, det er ikke for tidlig etter min mening. Hadia Tajik har beklaget sine feil og gjort opp for seg.

Fjeldsbø mener Tajik også bør kunne bli statsråd allerede i løpet av vinteren eller våren, dersom statsministeren må eller vil gjøre endringer i regjeringen:

– Det hun utrettet som statsråd i den korte perioden hun satt i regjeringen, står det respekt av. Dersom det åpner seg en mulighet for å få henne tilbake til kongens bord, og Hadia selv er klar for dette, bør hun tilbake i regjering.

Hadia Tajik har ikke besvart NRKs henvendelser i saken.

POPULÆR: Kunnskapsminister Tonje Brenna fikk stående applaus da hun nylig besøkte Agder Ap. Foto: Svein Sundsdal

Skryter av Brenna

Formelt er det valgkomiteen i Arbeiderpartiet som skal foreslå ny ledelse for landsmøtet som møtes i mai. Denne komiteen blir først nedsatt på nyåret, men innad i partiet er debatten allerede i gang.

NRK kjenner til at mange – på ulike nivåer i partiet – ønsker endringer i partiledelsen.

Flere tar også til orde for utskiftinger i sentralstyret, der det i dag sitter mange som også er del av regjeringen.

ENDRINGER: Fylkesleder i Agder Ap, Cecilie Knibe Kroglund, vil ha Tonje Brenna inn i Ap-ledelsen. Foto: Kai Stokkeland

– Hadia er fantastisk. Jeg håper hun blir en sentral person i vårt parti i mange år framover. Jeg ser henne gjerne som minister igjen, sier Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap.

Likevel er det Tonje Brenna hun nå trekker fram som ny nestleder.

– Tonje har et vesen som er veldig inkluderende. Hun er ung, men har samtidig en enorm erfaring, noe veldig dyrekjøpt. Hun vet hva livet er, hva partiet er og hun forstår vår samtid. En slik person tror jeg vil gi Arbeiderpartiet en god framtid, sier Knibe Kroglund.

Også Aps ordførerkandidat i Kristiansand, Kenneth Mørk, peker på Brenna.

BEGEISTRET: Aps ordførerkandidat i Kristiansand vil ha Tonje Brenna som nestleder. Foto: Svein Sundsdal

– Jeg støtter veldig opp om tanken på Tonje som nestlederkandidat, hvis hun ønsker det selv. Og det håper jeg. Ung, usedvanlig dyktig og folkelig. Et av våre aller fremste og beste kort på kort og og lang sikt, sier han til NRK.

Partiveteran og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor, Svein Fjellheim, har åpent pekt på Brenna som Aps neste leder – når Støre en dag gir seg.

– Tonje Brenna er vår beste kandidat til å overta når den tid kommer, sa Fjellheim til Dagsavisen i forrige uke.

I tillegg til Brenna og Tajik blir også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra Trøndelag og utenriksminister Anniken Huitfeldt fra Akershus nevnt i diskusjonen om en eventuell ny nestleder i Ap.

– Skapte begeistring

35 år gamle Tonje Brenna har bakgrunn fra AUF, hvor hun var generalsekretær fra 2010 til 2012. Hun har tidligere også jobbet som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo og som politisk rådgiver i AUF.

Ifølge Knibe Kroglund skapte Brenna stor begeistring da hun gjestet representantskapet i Agder Ap forrige lørdag.

STATSRÅD: Tonje Brenna har vært kunnskapsminister siden regjeringsskiftet i fjor høst. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror jeg har mange i Agder Ap med meg, sier Knibe Kroglund om egen støtte til Brenna.

Under besøket hos Agder Ap forrige helg fikk Brenna høre at fylkeslederen helst ser at hun blir ny nestleder i partiet.

– Det er veldig hyggelig. Men jobben min er å være kunnskapsminister og gjøre det jeg kan for at våre skoler og barnehager kan bli bedre, sa Brenna selv til NRK etter møtet i Agder.

– Så etter hvert får vi en valgkomité og et landsmøte, og da får vi ta det når vi kommer dit, fortsatte hun.

– Én av mange dyktige

Ap sliter tungt på meningsmålingene for tiden. Sist uke gjorde Støre endringer ved Statsministerens kontor (SMK). Han hentet blant annet inn Brennas rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland, for å bli ny statssekretær.

Overfor NRK åpner Støre nå for at Ap-ledelsen igjen kan telle fire når landsmøtet heves den første helga i mai neste år.

– Vi har vedtekter som åpner for både én og to nestledere. Vi hadde to, så jeg mener det er gode argumenter for å ha to, fordi vi er i regjering, vi har et stort ansvar og mye vi skal følge opp i en partiorganisasjon, sier Støre.

– Nå nedsetter vi en valgkomité på nyåret, og så har vi landsmøte i mai. Da kommer vi til å avgjøre det der.

NY NESTLEDER?: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener det kan være «gode argumenter for» å ha to nestledere. Foto: Heiko Junge / NTB

– Fylkeslederen i Agder mener Tonje Brenna er en god kandidat, hva sier du til det?

– Det som er fint for meg som partileder er at vi har flere gode kandidater. Vi har en ny generasjon som har fått prøve seg i mange funksjoner, sier Støre og legger til om Brenna:

– Hun er én av mange dyktige.

– Det pekes også på at Hadia Tajik har «gjort opp for seg» og kan være klar for et toppverv, er du enig i den vurderingen?

– Jeg kommenterer ikke på noen enkeltpersoner, annet enn å si at jeg er veldig trygg på at Ap kan ta de diskusjonene. Det er også en leders ansvar å sørge for at det kommer fram folk som får prøvd seg og får ha ansvarsposisjoner og viser at de kan ta ansvar.

– Hva håper du å få ut av de utskiftningene du gjorde på SMK sist fredag?

– De som gikk ut av min stab på fredag, hadde gjort en veldig god jobb for meg over flere år. Jeg er veldig glad i dem, og jeg kommer til å savne dem, de var viktige både medmennesker og politiske medarbeidere for meg, sier han og legger til:

– Nå har vi fått inn to nye som har friske bein, for å si det på sportsspråket. Da skal vi få det beste ut av det. Vi er avhengig av å ha en veldig aktiv kommunikasjon.

Støre erkjenner at meningsmålingene er krevende, men kommer med et løfte til folk i partiet:

– Den politikken regjeringen fører, skal komme ut til folk. Vi skal reise ut og være mer til stede i partiorganisasjonen og rundt om i landet.