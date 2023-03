Ap-ordfører vil kaste ledelsen

– Flere i toppledelsen må vurdere sine posisjoner. Ingen bør føle seg trygge og det må tas grep, sier Fossmo.

Ringebu-ordføreren har besvart en e-post fra NRK, der han tar til orde for at verken nestleder Bjørnar Skjæran eller partisekretær Kjersti Stenseng bør fortsette etter landsmøtet i mai.

– Begge bør byttes ut. Det må inn en fornying. Det viser valgmålingene. Det er ledelsen som fronter vår politikk og som Ap-folk ikke er fornøyde med, sier Fossmo.

KLAR TALE: Ordfører Arne Fossmo i Ringebu mener det må fornyelse til i Ap-toppen og håper både Hadia Tajik og Tonje Brenna blir valgt til ledelsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han mener også partileder Jonas Gahr Støre bør vurdere stillingen sin.

– Jonas som statsminister må også vurdere sin posisjon som den øverste leder. Om han er den rette til å fortsette får bli opp til delegatene på landsmøtet. Jeg støtter uansett den som blir valgt, framholder han.

Tidligere i uka kom styret i Oslo Arbeiderparti med en tydelig beskjed til valgkomiteen som ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Oslo Ap ønsker endringer i partiledelsen og sentralstyret i likhet med flere andre fylkespartier, sa fylkessekretær Øyvind Slåke til NRK.

Og Dagbladet skrev i går om tidligere Ap-nestleder og statsråd Thorbjørn Berntsen, som i et lukket nettforum for Ap-folk tok til orde for at endringene også omfatter partilederen selv.

– Det er mye som tyder på at orkesteret bør skaffe seg en ny dirigent, som han uttrykte det.

Fossmo sier det slik:

– Det er ledelsen sitt hovedansvar å bygge tillit blant folket. Vi vet alle at Ap kom inn i en vanskelig tid med pandemi og krigen i Ukraina, men det er politikken vi blir målt på og den er ikke god nok for folk flest og næringslivet per i dag.

Vil ha Tajik og Brenna

Fossmo drev butikk på Fåvang før han ble ordfører etter noe av et valgskred i 2015. I to perioder har Ap hatt rent flertall i Ringebu, men nå frykter han at partiets dårlige form på riksplan vil påvirke oppslutningen ved høstens valg.

– Vi må ta grep, sier han.

At Kjersti Stenseng er fra Kvam i Nord-Fron, en halv times kjøring fra Ringebu, er underordnet for Arne Fossmos del. Han mener Tonje Brenna og Hadia Tajik bør inn i Ap-toppen.

– Begge bør inn i en ny toppledelse og begge kan ha rollen som nestleder, sier han.

Tonje Brenna har selv avvist at hun er aktuell som partisekretær. Dersom både hun og Tajik skal inn som nestledere må Bjørnar Skjæran tre til side. Det samme må Kjersti Stenseng gjøre, av hensyn til kjønnsbalansen i Ap-ledelsen.

– Som Arne Fossmo selv sier, det er politikken vi blir målt på og bør bruke tid på å fronte. Da vil ikke jeg bidra til persondiskusjoner i media, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

– Vi har satt ned en valgkomité i partiet som skal gjøre jobben fram mot landsmøtet, fortsetter hun.

Fossmo i Ringebu er ikke alene blant Ap-ordførerne om å ønske fornyelse i partiledelsen. Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland, som leder KS' storbynettverk, sier det må gjøres en «ordentlig vurdering» av hva som tjener Ap best framover.

– Resultatene og meningsmålingene er så dramatiske at det vil være unaturlig om man ikke tar en ordentlig vurdering av om partiet har en riktig sammensatt ledelse, sier han til NRK.

Ber om endringer

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø mener også det bør gjøres endringer i Arbeiderpartiets øverste ledelse.

– Jeg mener at det bør gjøres plass til både Hadia Tajik og Tonje Brenna i den kabalen som legges, mener Vadsø-ordføreren.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen. Foto: Knut-Sverre Horn

I Nes på Romerike sier ordfører Grete Sjøli at det «hadde vært sunt med utskiftinger».

– Kanskje samtlige? Og det handler ikke om at «en» er sånn eller slik, for hver og en gjør en god jobb og har stått i tøffe tak over lang tid. Men jeg er usikker også, for det er ikke sikkert det blir forandringer som er til det bedre for partiet, sier hun.

Så langt er det bare Rogaland Ap som har foreslått at Hadia Tajik trer inn som nestleder. Øvrige fylkeslag har så langt ikke omtalt nestlederspørsmålet direkte i sine innspill til valgkomiteen eller pekt på Tonje Brenna. Men Oslo har med sitt vedtak åpnet for at større utskiftinger må til.

At Brenna blir ny nestleder vil ikke medføre noe direkte behov for ytterligere utskiftinger i Ap-ledelsen. Årsaken er at den ene nestlederposten som Aps vedtekter åpner for at partiet kan ha, har stått ledig siden Hadia Tajik trakk seg som følge av pendlerboligsaken i fjor.

Blandet bilde

Blant ordførerne som har svart på henvendelsene fra NRK er det også flere som mener dagens ledelse bør fortsette.

– Jeg er ikke sikker på at Ap trenger å gjøre så mye med toppledelsen sin. Det som må skje er at regjeringen og alle ministrene blir tydeligere og kommer med raskere avklaringer og tiltak på spørsmål og utfordringer som folk flest er opptatt av, sier ordfører Per Lerøy i Austrheim.

Ordfører Per Lerøy i Austrheim.

Han sier han har stor tillit til både Bjørnar Skjæran og Kjersti Stenseng. I Porsgrunn ser ikke ordfører Robin Kåss noen grunn til å peke på bestemte personer i Aps ledelse.

– Aps lave målinger skyldes etter mitt syn ikke enkeltpersoner, men at vi må bruke tid på å bygge opp tillit i en krevende periode. Nå bør valgkomiteen få jobbe med å lage en best mulig helhet, sier han.

Ordfører Vidar Eltun i Vang. Foto: Dag Kessel / NRK

Ordfører Terje Wikstrøm i Hammerfest og ordfører Vidar Eltun i Vang i Valdres viser også til arbeidet i valgkomiteen, men Eltun peker samtidig på Tonje Brenna.

– Jeg mener det er bra med noe fornyelse. Tonje Brenna bør få nestledervervet etter min mening, sier han.