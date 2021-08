Sp-topper i nord ber Vedum åpne døra for SV

– Ja, Senterpartiet bør holde døren åpen for et samarbeide med SV. Om ikke på vidt gap, så i alle fall på klem, sier leder Rita Lorentsen i Steigen Sp.

– Kombinasjonen Ap/Sp vil være full pott og 100 prosent uttelling, men noen ganger er mindre steg i riktig retning også en seier, fortsetter hun.

Lorentsen er en av flere lokallagsledere som åpner for SV-samarbeid i en rundspørring som NRK har foretatt blant 80 Sp-tillitsvalgte i Nordland, Troms og Finnmark. Tidligere denne måneden gikk Sp-profil Per Olaf Lundteigen ut i NRK med samme budskap.

Spørsmålet som ble stilt, har partileder Trygve Slagsvold Vedum fått tallrike ganger gjennom valgkampen: «Bør Senterpartiet holde muligheten åpen for et regjeringssamarbeid med SV etter valget?»

– Bekrefter bilde

Av de 19 som har svart i NRKs enkle rundspørring, sier elleve lokale Sp-topper klart «ja» til spørsmålet om Senterpartiet bør holde muligheten åpen for et regjeringssamarbeid med SV etter valget.

Svarene overrasker ikke kystfisker Vegard Bangsund. Han var sentral i det såkalte «Kystopprøret» og ble landskjent for et orginalt og meget tydelig innlegg i debatten om fiskeripolitikk.

Sp-politiker Vegard Bangsund fikk sine fargerike ord trykket på T-skjorter under det såkalte Kystopprøret. Foto: Privat

– Det bekrefter det vi har følt ute blant befolkninga. Lokalpolitisk har vi et godt samarbeid med SV, sier Bangsund, som også er kommunestyremedlem for Senterpartiet i Vardø.

Den frittalende fiskeren håper på en flertallsregjering med Sp og Ap. Men dersom dette ikke går, er SV den foretrukne partneren. Fiskeripolitikken er en av hovedgrunnene.

– Jeg synes selv det var tull å begynne å vingle nå og snakke om at vi kan samarbeide om saker med Høyre. Vi vil jo bli kvitt Høyre-regjeringen for nesten alt i verden. Kystens folk forventer et samarbeid mellom SV og Sp, sier Bangsund.

Går tilbake

Senterpartiet har stormet fram på målingene, ikke minst i de tre nordligste valgkretsene, siden forrige stortingsvalg.

Nye velgere, medlemmer og lokallag har kommet til. Fra 2013 til 2021 har Sp fått 1636 flere medlemmer i Nord-Norge. I Finnmark er det etablert ti nye lokallag, ifølge partiet.

Men på målingene har det begynt å butte for alvor – tre uker før valget.

På NRKs seneste supermåling gikk Sp tilbake halvannet prosentpoeng til 16,2 prosent. Og på gjennomsnittet av de nasjonale målingene har partiet falt fra en oppslutning på 20,7 prosent i januar til 15,4 prosent hittil i august. Det viser beregninger som foretas av nettstedet Poll of polls.

På spørsmål om Sp nå bør åpne for et regjeringssamarbeid med SV, svarer Asle Persen i Vadsø Sp «JA» med store bokstaver, i en epost til NRK.

– Det beste er å få en Ap/Sp-flertallsregjering. Men meningsmålinger pr dato kan kanskje tyde på at det er vel optimistisk. En flertallsregjering med Ap, Sp og SV vil være bedre enn en mindretallsregjering av Ap/Sp, sier han.

– Hvis valget forteller oss at det ikke er nok at Ap og Sp danner regjering alene for å få en flertallsregjering, så må en forhandle med SV, sier Eliot Hansen i Narvik Sp.

Samme budskap kommer fra lokallagslederne i Lebesby, Lavangen, Meløy, Karlsøy. Målselv, Loppa, Hammerfest og Måsøy.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med juni 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: +0,7 +0,7 4,9 % SV SV: 6,9 % (endring: −0,9 −0,9 6,9 % AP AP: 25,5 % (endring: +1,4 +1,4 25,5 % SP SP: 16,2 % (endring: −1,5 −1,5 16,2 % MDG MDG: 4,3 % (endring: +0,6 +0,6 4,3 % KRF KRF: 3,1 % (endring: −0,5 −0,5 3,1 % V V: 3,3 % (endring: +0,6 +0,6 3,3 % H H: 21,1 % (endring: −1,9 −1,9 21,1 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +0,7 +0,7 10,9 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Delt syn

Men det finnes også lokale Sp-topper som slett ikke vil åpne døra for SV. En av dem er Birger Knudsen i Vardø Sp:

– Mitt svar er nei. For mange ulikheter i de to partiene, skriver han i en epost til NRK.

Samme tydelige nei kommer fra lokallagsleder og ordfører Roger Berg i Saltdal, mens Andreas Bye Paulsen i Båtsfjord er noe mindre direkte i sin avvisning av SV-samarbeid.

– Dette er ikke en sak som er diskutert innad i vårt lokallag og således blir det bare min personlige mening. Men jeg synes ikke det, sier Paulsen og viser til at SV og Ap sammen vil kunne stå for en venstredreining som «vil virke mot den sentrumsnære politikken til Sp».

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken gikk knallhardt ut mot hverandre under partilederdebatten i Arendal. Du trenger javascript for å se video. Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken gikk knallhardt ut mot hverandre under partilederdebatten i Arendal.

Ivar Prestbakmo i Salangen Sp viser til landsmøtevedtaket om en Sp/Ap-basert regjering.

– Å skulle si noe ut over dette blir bare spekulasjoner, sier han.

Ivar Prestbakmo er andrekandidat for Troms Sp foran stortingsvalget. Foto: Sp

Samme budskap kommer fra Lurøy, Storfjord og Hamarøy, mens Tor Andersen i Bø i Nordland peker på at en mindretallsregjering kan være et godt alternativ.

– Jeg støtter partiledelsens skepsis mot å ha med SV i en eventuell regjeringskonstellasjon, sier han.

Tidligere i år sa flere av Senterpartiets fylkesledere til NRK at de ville foretrekke en mindretallsregjering med Ap alene framfor flertallsregjering der også SV inngår. Blant dem som fastslo dette var fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland og Per Martin Sandtrøen i Hedmark.

Vedum: Bred runde

Konfrontert medbudskapet fra de elleve lokallagslederne som ber ham åpne for SV, viser partileder Trygve Slagsvold Vedum til at Sp nå har 81 lokallag i de tre nordligste valgkretsene og at rådet slett ikke er entydig.

– Vi har hatt en bred runde i partiet. Det alle er enige om, er at vi skal bytte ut dagens regjering og sette inn en regjering der Senterpartiet og Ap er den dominerende kraften.

– Hvem vil du samarbeide med hvis Ap og Sp ikke får flertall?

– Vi ønsker en Sp/Ap-regjering. Da kan det være en flertallsregjering eller en mindretallsregjering, sier Vedum og viser til at Norge hadde mindretallsregjeringer under hele 1990-tallet.

– Det var ikke noen krise for Norge med mindretallsregjeringer, sier Sp-lederen.